Годовая выручка Mail.Ru Group подскочила более чем на треть

Mail.Ru Group отчиталась о росте годовой совокупной выручки на 34,4% до 57 469 млн руб. и увеличении годовой чистой прибыли на 22,6% до 14 244 млн руб. Наиболее динамичный рост показали доходы от рекламы в соцсетях компании.

Удачный год по всем направлениям

Согласно данным аудированной отчетности в соответствии с МСФО и годовым сегментным финансовым данным, представленным Mail.Ru Group, в 2017 г. совокупная сегментная выручка компании выросла на 34,4% по сравнению с прошлым годом и составила 57 469 млн руб.

Совокупная чистая прибыль компании в 2017 г. выросла на 22,6% по сравнению с прошлым годом и составила 14 244 млн руб. Совокупный сегментный показатель EBITDA за этот же период вырос на 14,7% по сравнению с прошлым годом и составил 20 551 млн руб.

Значительную динамику Mail.Ru Group продемонстрировала в IV кв. 2017 г., когда совокупная сегментная выручка компании выросла на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 17 564 млн руб. За этот же период совокупная чистая прибыль компании выросла на 54,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4 514 млн руб, а совокупный сегментный показатель EBITDA показал рост на 29,7% год к году и составил 6 445 млн руб.

Остаток денежных средств на счетах Mail.Ru Group по состоянию на 31 декабря 2017 г. составил 15 371 млн руб.

Реклама – ключевой драйвер роста выручки

Комментируя результаты деятельности компании, Дмитрий Гришин, председатель совета директоров и сооснователь Mail.Ru Group, и Борис Добродеев, генеральный директор (Россия) Mail.Ru Group, сказали: «Ключевым направлением для нас по-прежнему является мобильная реклама. В 2016 году она обеспечивала около трети выручки от рекламы в социальных сетях; в 2017 году эта доля выросла и достигла половины. В 2017 году мы фокусировались на рекламных продуктах и технологиях, которые обеспечивают эффективность, прозрачность и создают дополнительную ценность для наших партнеров, повышая ROI. Мы продолжим работать в этом направлении и в 2018 году».

Согласно официальным данным отчетности, выручка Mail.Ru Group от рекламы по-прежнему растет быстрее рынка, несмотря на значительные инвестиции компании в новые проекты и выделение части рекламного инвентаря для продвижения этих новых продуктов, что приводит к ограничению доступного для продажи объема.

В IV кв. 2017 г. выручка компании от рекламы выросла на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 7 679 млн руб. За весь 2017 год рекламная выручка выросла год к году на 28,9% и достигла 23 766 млн руб. Основным стимулом роста рекламной выручки, как и в предыдущие два года, послужило увеличение вовлеченности пользователей, совершенствование рекламных технологий и рост эффективности продаж.

Как и ранее, быстрее всего росла выручка от рекламы в лентах новостей социальных сетей. Нативные форматы видеорекламы в лентах соцсетей, по данным компании, становятся все популярнее как у медийных, так и у performance-рекламодателей.

Выручка Mail.Ru Group от рекламы растет быстрее рынка

Продолжается перераспределение рекламных бюджетов в пользу онлайн-рекламы, при этом в онлайн-сегменте перераспределение происходит в пользу мобильной рекламы и, в особенности, рекламы в соцсетях. Традиционные офлайн-бренды увеличивают долю рекламного бюджета на продвижение на мобильных устройствах, уделяя особое внимание соцсетям. В 2017 г. этот тренд усилился, и в 2018 г. ожидается его продолжение.

В IV кв. 2017 г. выручка «Вконтакте» от рекламы выросла на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 7 679 млн руб., а в 2017 г. в целом на 28,9% до 23 766 млн руб. «Вконтакте» опережает всех ключевых конкурентов и по размеру аудитории, и по новым загрузкам. Кроме того, рост показателей вовлеченности на десктопе и на мобильных устройствах значительно опережает прогнозы.

В четвертом квартале суммарная выручка проекта увеличилась на 53,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4 584 млн руб. Как и прежде, основную часть выручки приносит реклама – несмотря на рост IVAS «Вконтакте» в последнем квартале года, темп роста рекламной выручки был выше, чем темп роста общей выручки.

Ставка на видеоплатформы и игровое направление

В прошлом году Mail.Ru Group продолжила продвижение собственных видеоплатформ: к началу 2018 г. суммарное среднесуточное число просмотров достигло более 1,1 млрд.

Компания развивает новые форматы, такие как стриминг. Платформы «Вконтакте» и «Одноклассников» для видеотрансляций – VK Live и OK Live, лидируют в сегменте видеостриминга на российском рынке. Mail.Ru Group экспериментирует с собственным контентом, объединяя крупнейших производителей контента, создателей нового медиаконтента, блогеров и бренды. Так, аудитория выпуска еженедельного ток-шоу ОК LIVE в настоящее время составляет в среднем около 2 млн пользователей.

В IV кв. 2017 г. «Вконтакте» провела трансляцию первого в мире «кибер-реалити-шоу» с круглосуточным прямым эфиром: аудитория составила 33 млн человек, общее число просмотров более 219 млн. «Вконтакте» также учредила собственную музыкальную премию и провела трансляцию в формате мобильного скринкаста, набравшую свыше 16 млн просмотров.

В IV кв. 2017 г. выручка компании от MMO-игр выросла на сопоставимой основе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34,6%, составив 5 196 млн руб. За 2017 г. в целом выручка от MMO-игр выросла на 53,0%, составив 17 422 млн руб.

Продолжает расти выручка на международном рынке: в IV кв. 2017 г. она обеспечила 55% всей выручки от MMO. Как и ранее в 2017 году, в четвертом квартале рост обеспечен рядом успешных игровых проектов, в том числе продолжающимся успехом как изданных ранее, так и новых игр.

В IV кв. 2017 г. выручка от IVAS выросла на 24,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за 2017 год в целом – на 17,6%.

В январе 2018 г. компания объявила о приобретении ESforce, одной из крупнейших киберспортивных компаний в мире. Новое приобретение очевидным образом вписывается в стратегию компании как в области социальных сетей, так и в игровой сфере.

Операционные и продуктовые обновления

Согласно данным отчета 2017 Retrospective от компании AppAnnie, Mail.Ru Group является лидером на российском рынке мобильных приложений как по числу скачиваний, так и по расходам потребителей. Такие проекта компании как «Вконтакте», «Юла», «Одноклассники» и «Почта Mail.Ru» вошли в список лучших приложений 2017 года для iPhone по версии Apple App Store (Россия), а «Вконтакте», VK Live, BeepCar и Pandao вошли в список лучших приложений 2017 года по версии Google Play (Россия).

В декабре 2017 г. были опубликованы первые результаты монетизации классифайда «Юла» с привязкой к геолокации: через месяц после старта монетизации размер дневной выручки достиг 2 млн руб. Помимо этого, «Юла» также запустила раздел для продажи автомобилей (вертикаль «Юла Авто»), используя активы и экспертизу Am.ru, и раздел «Недвижимость» на десктопе и мобильных платформах.

Рост «Юлы» продолжился в IV кв. 2017 г.: была взята новая планка – 24 млн активных пользователей в месяц и 5 млн в день на всех платформах.

Онлайн-сервис Delivery Club в декабре 2017 г. дополнился персонализированным списком ресторанов, формируемый на основе алгоритмов ИИ. Завершена интеграция Delivery Club и ZakaZaka. В IV кв. 2017 г. среднемесячное число заказов, сделанных пользователями объединенного бизнеса Delivery Club, выросло на 65% по сравнению с прошлым годом на сопоставимой основе и составило 862 000, а количество ресторанов-партнеров достигло 7 000. Количество заказов в декабре составило около миллиона.

Запущенный в ноябре прошлого года маркетплейс Pandao уже в IV кв. 2017 г. обработал 500 тыс. заказов, а в феврале 2018 г. был установлен рекорд в размере 370 тыс. заказов в день.

Сейчас количество установок Pandao превышает 8,5 млн. В феврале размер месячной аудитории сервиса достиг 5,5 млн. Обслужено 1,2 млн заказов в январе, пиковое число заказов в феврале достигло 370 000 в день. Сервис востребован как у продавцов, так и у покупателей. Ассортимент продолжает расти.

В прошлом году были реализованы многочисленные улучшения в социальной сети «Вконтакте». Был представлен редактор для лонгридов, ответы в «Историях». «Истории» для сообществ.

«Одноклассники» запустили онлайн-трансляции в качестве Ultra HD (4К). В дополнение к кнопке «Класс», в «Одноклассниках» также появились реакции с анимированными эмодзи и новая витрина партнерских сервисов.

Корпоративные обновления

В прошлом году Mail.Ru Group объединила свои B2B продукты IaaS — Infra, Hotbox и Icebox, под новым брендом Mail.Ru Cloud Solutions.

Компания представила «Диск-О» — сервис, поддерживающий работу с различными облачными хранилищами. Десктопное приложение «Диск-О» отображает подключенные облака в файловом менеджере как виртуальные жесткие диски. Пользователи могут открывать и редактировать файлы прямо в облаке: таким образом, документы не занимают место в памяти устройства.

Рекламная сеть компании myTarget в прошлом году добавила поддержку модели CPI (оплата за установку приложения) для «Вконтакте», «Одноклассников» и медиапроектов Mail.Ru Group.

Помимо этого, myTarget стала первой в России платформой, чей SDK (software development kit— набор средств разработки) прошел сертификацию Google AdMob и DoubleClick for Publishers.

Прогнозы на 2018 год

Начиная с 2018 г, Mail.Ru Group будеn применять новый стандарт МСФО (IFRS) 15, использующий новую модель признания выручки, что в применении к Mail.Ru Group подразумевает дополнительные требования к некоторым контрактам, в которых задействованы третьи стороны.

Принимая во внимание дополнительные требования МСФО (IFRS) 15, в соответствии с этим стандартом, выручка Mail.Ru Group за 2017 г. составила бы 55 768 млн руб., а показатель EBITDA остался бы неизменным в размере 20 551 млн руб.

Согласно официальному прогнозу Mail.Ru Group по МСФО (IFRS) 15, выручка компании в 2018 г. увеличится по сравнению с 2017 г. на сопоставимой основе на 23–28% и составит от 68,6 до 71,4 млрд руб. Прогноз представлен без учета вклада ESforce, поскольку сделка еще не закрыта.

В компании ожидают, что в 2018 г. выручка ESforce увеличится на 80–100%, убытки снизятся вдвое по сравнению с 2017 г., и к концу 2018 года бизнес выйдет на прибыльность.

Mail.Ru Group в 2018 г. продолжит фокусироваться на мобильной рекламе. В компании ожидают, что объем рекламного инвентаря и цена размещения продолжат повышаться.

Mail.Ru Group также планирует сосредоточиться на развитии экосистемы для бизнеса и продолжить расширение функциональности для того, чтобы помочь бизнесу и пользователям общаться и проводить транзакции в рамках платформы. Уже сейчас во «Вконтакте» есть сотни тысяч сообществ, представляющих крупные и небольшие компании, а также частных предпринимателей.

На 2018 год у компании подготовлен полный график релизов игр для ПК, мобильных устройств и консолей. Несмотря на эффект высокой базы и то, что освобождение от НДС больше не будет влиять на темпы роста, в компании ожидают, что в 2018 г. выручка от MMO-игр продолжит демонстрировать хорошие результаты, и будет расти примерно теми же темпами, что и выручка компании в целом.

Переход к мобильным IVAS-сервисам остается для Mail.Ru Group вызовом, однако новые инициативы в области кроссплатформенных IVAS – в особенности, сервис по подписке и сервисы «VIP» в «Одноклассниках», будут развиваться. В компании прогнозируют, что выручка от IVAS в 2018 г. останется приблизительно на том же уровне, что и в 2017; таким образом, доля IVAS в общей выручке будет снижаться.

Учитывая, что монетизация «Юлы» и Pandao будет расти, а также то, что большая доля выручки от IVAS поступит во втором полугодии, вес второго полугодия в общегодовом росте выручки компании будет выше, чем в предыдущие годы. В Mail.Ru Group ожидают, что в ключевом направлении соцсетей рентабельность бизнеса в 2018 году останется примерно на прежнем уровне.

Благодаря успешному старту Pandao на первых этапах, Mail.Ru Group планирует существенно увеличить инвестиции в этот продукт: в 2018 г. в него будет вложено дополнительно не менее 3 млрд руб. С учетом этой инвестиции, ожидается, что по итогам 2018 г. показатель EBITDA составит от 21 до 22 млрд руб.

В 2018 г. прогнозируется активный рост выручки Delivery Club. Компания продолжит инвестировать в продукт, однако пик инвестиционной фазы пройден. Ожидается, что сервис начнет приносить прибыль в течение 2018 г.