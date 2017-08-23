«Мой офис» укоренился в Linux для работы с совершенно секретными документами

Разработчики продуктов Astra Linux и «Мой офис» объединили их в одну платформу. Продукт прошел сертификацию ФСТЭК, но «Мой офис», в отличие от Astra Linux, пока не может работать с гостайной и с документами под грифом «совершенно секретно». Пилотные проекты ожидаются в сентябре.

Совместный продукт

Компания «Новые облачные технологии» и компания «НПО РусБИТех» сообщили о запуске совместного продукта — программной платформы, в состав которой вошли операционная система Astra Linux Special Edition и пакет офисных приложений «Мой офис».

Разработчики характеризуют свой продукт как «импортонезависимый». По их словам, он позволит заказчикам сэкономить и будет сопровождаться технической поддержкой со стороны обеих компаний. Предоставляются также услуги по развертыванию и обучению персонала. Пилотные проекты по внедрению должны стартовать в сентябре 2017 г., заказчики пока неизвестны. Платформа уже занесена в единый реестр отечественного ПО Минкомсвязи.

Astra Linux - специальный, «защищенный» дистрибутив Linux, ориентированный на использование в государственных организациях и силовых структурах. Дистрибутив версии Special Edition имеет сертификаты Минобороны, ФСБ и ФСТЭК и, по заявлению разработчиков, пригоден для работы со сведениями под грифом «совершенно секретно».

По словам разработчиков, совместное решение «Мой офис» и Astra Linux можно использовать для работы с конфиденциальной информацией, поскольку оба компонента имеют сертификаты Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) №3688 и 2557 соответственно. В продуктах нет функций, которые не были бы задекларированы. Аудит безопасности проводится регулярно. В настоящий момент компании работают над получением сертификата для пакета «Мой офис», который позволит ему работать с гостайной в среде AstraLinux.

Проблема совместимости

По словам гендиректора «Новых облачных технологий» Дмитрия Комиссарова, операционная система и офисный пакет полностью совместимы друг с другом. Они были несколько раз совместно протестированы — сперва на начальной стадии создания общего продукта, потом во время сертификации на безопасность. Комиссаров также указывает на наличие у создателей Astra Linux Special Edition и «Мой офис» общих принципов и подходов к разработке.

Интерфейсы редакторов текста, таблиц и документов пакета «Мой офис»

По словам гендиректора АО «НПО РусБИТех» Юрия Аношко, продукт был протестирован на взаимную совместимость компонентов по программе Software ready for Astra Linux.

По мнению разработчиков, для успешного перехода на это полностью российское решение необходимо обеспечить совместимость всех компонентов программного стека на рабочих станциях сотрудников. При этом следует учесть, что ОС и офисные приложения — это наиболее часто используемые сотрудниками различных компаний программы. Более узкоспециальные задачи требуют дальнейшей плотной совместной работы разработчиков.

Варианты поставки

По желанию заказчика ему будет поставлен один из двух вариантов продукта. В первый вариант входит ОС Astra Linux Special Edition и приложения пакета «Мой офис стандартный» для рабочих станций.

Второй вариант представляет собой платформу офисной работы полного цикла. В ее состав входит пакет «Мой офис частное облако», который содержит приложения для работы с документами, почтой, календарями и контактами в веб-браузерах и на мобильных устройствах, сервер совместной работы, почтовый сервер и систему хранения данных. Разработчики отмечают, что этот вариант следует выбрать тем клиентам, которые желают развернуть полноценную систему создания документов и совместной работы. Платформа поддерживает режим совместной работы десктопных приложений и частного облака.

Благодаря программе корпоративного лицензирования заказчик может лицензировать Astra Linux и «Мой офис» для любого количества ПК. По словам разработчиков, ограничений на размер или тип организации заказчика нет.

Участники сделки

Компания «Новые облачные технологии» была создана в 2014 г. Занимается разработкой офисного ПО, которое выпускает под логотипом «Мой офис». Пакет приложений «Мой офис» включает в себя облачное хранилище и почтовый сервер, а также приложения для работы с текстом, электронными таблицами и презентациями. Также в его состав входят почтовый клиент, адресная книга, календарь и система обмена сообщениями. Пакет написан на С++ и Java, поддерживает русский и английский языки. Приложения работают под управлением Windows, OS X, Linux, Android, iOS и Tizen. Продукты «Мой офис» сертифицированы ФСТЭК и занесены в единый реестр отечественного ПО.

Научно-производственное объединение АО «НПО РусБИТех» наиболее известно как разработчик Unix-подобной ОС специального назначения AstraLinux, созданной на базе ядра Linux. Эта ОС разрабатывалась согласно распоряжению правительства о переходе госорганов на свободное ПО. Первая версия системы была выпущена в 2009 г.

Используется преимущественно в российских спецслужбах, силовых ведомствах и госорганах. Сертификаты Министерства обороны, Федеральной службы безопасности (ФСБ) и ФСТЭК позволяют AstraLinux работать с гостайной любого уровня секретности. Версия Common Edition является полусвободной — отсутствует право декомпилляции. Версия Special Edition является проприетарной.