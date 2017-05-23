Школы Севастополя отказались от Linux в пользу Windows

Сразу в двух российских регионах были запущены школьные ИТ-тендеры, в которых госзаказчики не разрешили подрядчикам поставлять технику с предустановленными отечественными ОС.

Школы не хотят российского софта

Как минимум два российских субъекта за последнее время отказались от предустановки отечественного ПО на закупаемую ими многомиллионную компьютерную технику для размещения в школах.

В Тульской области были приобретены ноутбуки на Windows для проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) — экзаменов в 9 классах школ (аналогов ЕГЭ в 11 классах). В Севастополе объявили о намерении закупить программно-аппаратные комплексы учителей физики и химии, которые также не будут работать под управлением российских ОС.

В обоих случаях госзаказчики в тендерной документации прописали обоснование невозможности соблюдения запрета на допуск ПО, происходящего из иностранных государств, как это предписывает российское законодательство.

Напомним, с 1 января 2016 г. госорганы должны в приоритетном порядке приобретать софт из Реестра отечественных программ, курируемого Минкомсвязи, либо подробно объяснять, почему этого сделать невозможно.

Что, кем и за сколько закупается

Как следует из тендерных документов, от лица Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области было закуплено 1035 ноутбуков на двухъядерных процессорах с 4 ГБ оперативной памяти и экранами с диагональю 15,6 дюймов. Местом их поставки прописаны 73 школы и гимназии, из которых 19 располагаются в самой Туле, а остальные в ряде городов региона.

Школы Севастополя и Тулы не хотят закупать российские ОС

Начальная цена аукциона на право поставки техники была выставлена на уровне p27,7 млн. Единственным претендентом на лот выступила компания «Мерлион технологии», с которой в мае 2017 г. и был заключен и был заключен контракт без снижения стартовой суммы.

В Севастополе департамент экономики правительства города объявил закупку 15 мая 2017 г. с начальной ценой договора в p25,7 млн. Торги намечены на 5 июня. Номенклатура поставки включает 43 ПАКа учителей физики и 40 ПАКов учителей химии с интерактивными устройствами ввода-вывода и отображения данных. Местом поставки указаны адреса 42 севастопольских школ.

Причины отказа от российского

В Туле организаторы закупки обосновали невозможность использования включенных в реестр ОС «Альт Линукс» версий «7.0 Кентавр», «КДесктоп», СПТ, «Школьный» и ОС специального назначения Astra Linux Special Edition, в частности, тем, что они «не поддерживают роли контроллера домена Active Directory (службы каталогов Microsoft для ОС семейства Windows Server; — прим. CNews), службы облегченного доступа к каталогам Active Directory и управления правами Active Directory, роль удаленных рабочих столов».

При этом предустановку Windows 7 Pro организаторы тендера объяснили тем, что эта ОС имеет действующий на весь период ЕГЭ сертификат ФСБ России. Более того, в документах отдельно подчеркивается, что «эквивалент не предусмотрен в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия с предустановленным программным обеспечением заказчика».

В Севастополе, в свою очередь цитируют нормативные документы, сообщая, что в едином Реестре ПО отсутствуют функциональные, технические и (или) эксплуатационные характеристики (в том числе их параметры) аналогичного отечественного программного обеспечения. В отношении ОС RAIDIX 4.0, «Альт Линукс» версий СПТ, «КДесктоп», «7.0 Кентавр», «Школьный», а также комплекса анализа защищенности «Сканер-ВС» и ОС специального назначения Astra Linux Special Edition заявляется об их «несовместимости с программным обеспечением, установленным у заказчика».

Комментарии экспертов

Советник гендиректора «Базальт СПО» (компания-разработчик линейки российских ОС) Алексей Смирнов, ранее работавший в компании «Альт Линукс», в разговоре с CNews, отметил, что у перечисленных заказчиками дистрибутивов действительно есть проблемы совместимости с Active Directory. «Но в едином Реестре российских программ есть еще дистрибутивы “Альт Линукс сервер” и “Альт Линукс рабочая станция”, в которых есть поддержка AD, что явно указано в документации», — говорит он. При этом, по его словам, поддержка Active Directory существует и в упомянутой в тендерах «Альт Линукс СПТ».

На тульский аргумент в пользу Windows 7 Pro Смирнов возражает указанием на то, что в Реестре есть дистрибутивы, сертифицированные ФСТЭК. «Если требуется совместимость с ПО, которое использует заказчик, то в документации должно быть явно указано, с каким именно, — продолжает он. — Возможно, в составе дистрибутивов уже есть аналоги этого ПО, или же можно запустить под управлением Linux программы, предназначенные для работы под Windows, как это успешно делается с системами “Гарант” и “Консультант плюс”».

В отношении севастопольской общей для всех ОС формулировки о несовместимости с имеющимся у заказчика ПО Смирнов утверждает, что по закону в обосновании невозможности использования отечественного софта должны быть явно указаны те требования техзадания, которым каждый из продуктов не соответствует. «В обосновании из севастопольского конкурса есть только общие слова об отсутствии необходимых характеристик без их конкретного указания. Это явное нарушение закона», — заключает эксперт.

Партнер разработчика ОС Astra Linux — компании «НПО Русбитех» — директор Академии системного анализа Алан Салбиев, специализирующийся в области комплексных решений для образовательных учреждений, сообщил CNews, что у него вызывает удивление сам факт закупки в Севастополе продукции корпорации Microsoft, так как 19 декабря 2014 г. США на официальном уровне объявили о блокаде крымского полуострова, и западным компаниям запрещено продавать там свою продукцию.

«Не меньшее удивление вызывает тезис об отсутствии российских аналогов программного обеспечения для ноутбуков учителей физики и химии, — говорит он. — Под бесплатный для сферы образования набор операционной системы "Астра Линукс" и пакета "Мой офис" в качестве системы управления проектной работой и исследовательской деятельность обучающихся можно использовать продукцию компании "1С-Битрикс". Все указанные системы находятся в реестре отечественного ПО и полностью технологически совместимы с информационными системами, которые применяются в сфере образования в Севастополе».

В итоге рассматриваемый тендер Салбиев считает недоразумением и призывает незамедлительно принять меры к исправлению ситуации.

Насколько это симптоматично

По словам Алексея Смирнова, подобные тендеры встречаются достаточно регулярно. «В них в обосновании невозможности использования отечественных продуктов обычно либо ограничиваются общими фразами, нарушая установленные требования, либо приводят одни и те же написанные под копирку заранее кем-то заготовленные требования, которые составлены весьма изощренно, но как правило не имеют отношения к реальным потребностям данного заказчика, — говорит он. — И это при том, что школы других регионов успешно закупают и используют отечественные системы».