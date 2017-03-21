Apple выпустила дешевый iPad и убила семейство iPad Air. Фото

Только что представленный новый планшет Apple, идущий на замену модели iPad Air 2, «яблочная компания» назвала просто iPad.

Недорогой планшет с незамысловатым названием

Apple официально представила новый недорогой планшетный ПК iPad, который, по официальным данным, начнет появляться в Apple Store уже на этой неделе с пятницы 24 марта 2017 г.

Новый 9,7-дюймовый Apple iPad, который идет на замену iPad Air 2. В США новинка с 32 ГБ памяти будет доступна по цене от $329.

В рамках анонса вице-президент Apple по продажам Фил Шиллер (Phil Schiller) заявил, что новый iPad ориентирован на новых пользователей и старых фанатов iPad, присматривающих себе новый планшет для использования дома, в учебе или на работе. По словам Шиллера, новый iPad во многом схож с моделью iPad Air 2, которой он идет на замену и которая уже снята с продажи.

Несмотря на то, что новый планшет примерно на $70 дешевле своего предшественника iPad Air 2, в нем, по словам Шиллера, установлен более яркий 9,7-дюймовый дисплей Retina (2048 х 1536 точек), нежели чему предшественника.

Новый 9,7-дюймовый Apple iPad

Технические подробности

Для удержания ценовой планки на уровне $329 в Apple решили выпустить новый iPad на уже известных компонентах прошлогоднего поколения. Новый планшет работает под управлением хорошо известного процессора Apple A9, с предсказуемым временем автономной работы от одной зарядки на протяжении 10 часов.

В отличие от более продвинутой и, соответственно, дорогой линейки планшетов iPad Pro, новинка не обладает поддержкой перьевого ввода Apple Pencil и не оснащается разъемом Smart Connector.

Новый 9,7-дюймовый Apple iPad

Новый iPad оснащен 8-МП камерой и 1,2-МП камерой FaceTime, технологией Touch ID для разблокировки и доступа к App Store, iTunes Store и iBooks Store с Apple Pay, а также поддерживает Wi‑Fi стандарта 802.11ac и работает с Apple SIM в версиях со встроенными сотовым модемом 4G LTE.

Вес нового iPad составляет 469 грамм, толщина алюминиевого unibody корпуса составляет 7,5 мм.

Новый 9,7-дюймовый Apple iPad

Где, когда и почем

Новый iPad появится в продаже в трех цветовых вариантах оформления корпуса: серебристом, золотом и «космическом-сером» (space gray). Стартовая цена в $329 запрашивается в США за модель с 32 ГБ памяти и модулем Wi-Fi, вариант с 32 ГБ памяти, Wi-Fi и модулем сотовой связи обойдется в $459.

Продажи нового iPad стартуют в пятницу, 24 марта, в фирменных магазинах Apple, у авторизованных дилеров Apple и ряда сотовых операторов в более чем 20 странах. В список продаж «первого эшелона», помимо США, вошла Австралия, Канада, Китай, Франция, Германия, Гонконг, Италия, Япония, Голландия, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания.

Новый 9,7-дюймовый Apple iPad

«Второй эшелон» с началом продаж в апреле включает, помимо России, Данию, Индию, Мексику, Норвегию и Турцию. Бразилия, Тайвань и другие страны получат новый iPad только в мае.

Линейка iPad mini 4 пополнилась 128-ГБ версией



Одновременно с анонсом iPad Apple объявила о пополнении линейки iPad mini новыми моделями с увеличенной емкостью внутреннего накопителя: за $399 предлагается новый iPad mini 4 в версии с Wi-Fi и 128 ГБ памяти, а вариант с теми же характеристиками и дополнительным сотовым модулем обойдется в $529.