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«Ростех» отчитался перед Путиным о рекордном экспорте российского оружия

Бизнес Финансовые результаты ИТ в госсекторе

Выручка государственной корпорации «Ростех» в 2018 г. достигла 1,642 трлн руб., почти две трети ее пришлись на продажи гражданской продукции и экспорт высокотехнологичных решений. Консолидированная чистая прибыль компании превысила 128 млрд руб. Средний уровень заработной платы по корпорации составил 49,5 тыс. руб. Об этом сообщил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным.

Представляя годовой отчет корпорации, Сергей Чемезов сообщил, что в 2018 г. «Ростех» исполнил гособоронзаказ на 99,6% и с опережением выполняет государственную задачу по диверсификации производства – доля гражданской продукции в общем объеме выручки выросла на 1,5 процентных пункта и достигла 30%.

Прошедший год стал также рекордным для экспорта российских вооружений. Общий объем поставок по линии «Рособоронэкспорта» составил $13,7 млрд. Твердый портфель зарубежных заказов на российскую военную технику достиг $55 млрд.

Рентабельность по чистой прибыли компании составила 7,8%. Почти на 6 процентных пунктов выросла средняя месячная заработная плата — она составила 49,5 тыс. руб.

Как сообщил Сергей Чемезов, в 2018 г. корпорация приложила значительные усилия к оздоровлению проблемных промышленных активов, недавно переданных в состав «Ростеха».

Продолжались мероприятия по интеграции в структуру корпорации холдинга «Уралвагонзавод». К моменту передачи консолидированный убыток компании составлял 4,2 млрд руб. Поддержка госкорпорации позволила сократить убытки УВЗ вдвое (в 2018 г. – 2,1 млрд руб.), при этом выросла гражданская выручка (доля в выручке составила 38,2%) и другие финансовые показатели холдинга.

«Ростех» также оказал серьезную организационную и финансовую поддержку концерну «Тракторные заводы», который был передан под управление корпорации с совокупными долгами более 106 млрд руб. На реализацию антикризисных мер «Ростехом» было направлено свыше 16 млрд руб. Предпринятые шаги позволили стабилизировать ситуацию и не допустить срыва исполнения обязательств КТЗ перед государственными и зарубежными заказчиками.

Кроме того, в прошедшем году стартовал переход под управление госкорпорации предприятий ОАК. Процесс оздоровления и реализация программ гражданского авиастроения требуют значительных инвестиций и направлены на создание в России авиапроизводителя национального уровня, который объединит проектирование, производство компонентов, финишную сборку самолетов, вертолетов и послепродажный сервис. При этом авиационный кластер станет самым мощным в структуре «Ростеха» – его совокупная выручка превысит 1 трлн руб. в год.

Одним из ярких примеров работы в гражданской сфере Сергей Чемезов назвал построение информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для чемпионата мира по футболу 2018 г. Системные решения корпорации обеспечили высокое качество телевизионных трансляций для зрителей из 220 стран мира и бесперебойную связь. Эффективное управление проектом позволило сэкономить для государственного бюджета более 500 млн руб., что подтверждено результатами казначейской проверки.

В ходе чемпионата также прошла апробацию интеллектуальная система распознавания лиц Findface, благодаря которой удалось задержать более 100 правонарушителей. Партнером Корпорации стала компания Ntechlab — создатель технологии распознавания лиц, которая, по мнению Американского агентства исследований в области разведки, является лучшей в наше время.

Отдельно Сергей Чемезов остановился на ключевых проектах корпорации в сфере здравоохранения. В частности, в 2018 г. «Ростех» завершил программу строительства и оснащения 15 современных перинатальных центров в российских регионах.

Также были завершены клинические исследования отечественной вакцины от гриппа последнего поколения – первой такого состава на российском рынке, содержащей сразу четыре штамма вируса. Как отметил глава «Ростеха», использование четырехвалентных вакцин — мировой тренд, позволяющий значительно снизить заболеваемость населения. Буквально на днях вакцина зарегистрировали в Минздраве, сообщил Чемезов. Вакцина будет производиться в России по технологии полного цикла.

Кроме того, завершились клинические исследования трехкомпонентной комбинированной вакцины от кори, краснухи, паротита. Документы на ее регистрацию переданы в Минздрав России.

Глава корпорации обратил внимание, что «Ростех» активно участвует в реализации практически всех национальных проектов, закрепленных «майскими» указами Президента России.

Так, в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» «Ростех» стал оператором дорожных карт по сквозным цифровым технологиям беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей (IIoT) и блокчейна. Корпорация разрабатывает и внедряет цифровые технологии в госуправлении, энергетике, промышленности, ЖКХ, социальной сфере. Наращивает разработки современной элементной базы, различного программного обеспечения, телекоммуникационного и вычислительного оборудования и т.д.

В интересах нацпроекта «Здравоохранение» корпорация создает новые виды диагностического и лечебного оборудования, строит и оснащает медицинские клиники в регионах России. При участии корпорации запущен федеральный проект по цифровой маркировке товаров, который помогает контролировать качество лекарственных препаратов. Кроме того, в 2018 г. стартовал проект по созданию национальной службы санитарной авиации, в который инвестируется свыше 40 млрд руб.

Как отметил Сергей Чемезов, участие в реализации нацпроектов тесно увязано с государственными задачами в сфере диверсификации оборонно-промышленного комплекса, который демонстрирует экстенсивный рост на перспективных гражданских рынках – электроники, ИТ, медицинского оборудования, химии, новых материалов.

Лидером диверсификации в 2018 г. стал радиоэлектронный кластер корпорации: его консолидированная выручка за год увеличилась на 18%, до 266,6 млрд руб., а чистая прибыль показала почти восьмикратный рост, составив 12,4 млрд руб.

Глава «Ростеха» сообщил также, что в 2018 г. корпорация традиционно поддерживала большое число социальных инициатив и проектов в сфере образования, массового и профессионального спорта, культуры. Среди них – военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», международный фестиваль фейерверков, международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе» и другие культурные, спортивные и образовательные проекты. Кроме того, при участии «Ростеха» в Туле на территории действующего завода был создан творческий индустриальный кластер «Октава».

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