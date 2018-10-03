SAP Value Award: названы победители российского «ИТ-Оскара» 2018 г.

Компания SAP, специализирующаяся на выпуске корпоративных приложений, вручила награды победителям ежегодной премии SAP Value Award. Лучшими признаны проекты компаний – «Металлоинвест», «Газпром нефть», «Детский мир», НЛМК, «Медсервис Плюс», «Лаборатория Касперского», «Черкизово» и СУЭК. Приз зрительских симпатий по итогам интернет-голосования получила «КазМунайГаз», говорится в пресс-релизе компании.

Наталия Парменова, генеральный директор SAP CIS, отметила: «Быть первым и лучшим, задавать стандарты рынка — это всегда большая ответственность. Победители SAP Value Award — это компании, которые не боятся быть лидерами, кардинально менять бизнес-процессы, инвестировать в инновации. Вместе мы создаем критерии оценки успешной трансформации бизнеса для компаний из любой индустрии. Мы пригласили в жюри бизнес-экспертов, представителей деловых ассоциаций и СМИ, чтобы премия была максимально объективной и независимой».

Премия SAP Value Award проводится в третий раз, в этом году было подано более 100 заявок, в три раза больше, чем в прошлом, 41 проект дошел до финала. В жюри вошли победители прошлого года: АО «Концерн Росэнергоатом», «Аптечная сеть 36,6», «Сибирская генерирующая компания», Декатлон, а также РСПП, «Российское технологическое агентство», главный редактор журнала Harvard Business Review Россия и эксперты SAP.

В номинации «Лидер цифровой трансформации» победу одержал «Металлоинвест» — с программой перехода на Индустрию 4.0 на базе SAP S/4HANA, в ходе которой реализовано более 30 тыс. организационных изменений, полностью трансформированы функции логистики, ремонтов, закупки, сбыта и производства. В результате административные расходы компании снизились на 15%, ожидаемый рост маржинальности заказов – до 80 млн рублей.

В номинации «Финансы – надежный партнер бизнеса» лидером стала «Газпром нефть» с проектом унификации финансовых процессов. На 21 дочернем предприятии компании теперь используется единый шаблон финансовых процессов САПФИР. За счет снижения трудозатрат на учетную функцию годовая экономия составила порядка 70 млн рублей. Сроки формирования отчетности РСБУ сократились до пяти рабочих дней.

«Опережая клиентские мечты» — приз ушел компании «Детский мир», внедрившей новую платформу электронной коммерции на базе решения SAP Commerce (ранее SAP Hybris Commerce). В итоге существенно вырос трафик интернет-магазина, объем выручки достиг 3,1 млрд рублей. В планах компании дальнейшее расширение функционала платформы: персонализация взаимодействия с клиентами, развитие мобильной версии сайта и адаптивного, удобного для клиентов дизайна.

В номинации «Люди – самый ценный капитал» победила НЛМК, запустившая программу развития систем управления персоналом, интегрировав сразу два решения SAP. Расчет заработной платы, кадровое администрирование, организационный менеджмент и планирование фонда оплаты труда ведется в единой системе SAP HCM. Запросы на подбор, целеполагание, опрос оценки с использованием метода «360 градусов» реализованы через облачную систему SAP SuccessFactors. Благодаря внедрению единой системы аналитической отчетности выросли скорость и качество принятия управленческих решений.

«Логистика на пользу конкурентоспособности» — «Медсервис Плюс», открывшая высокотехнологичный складской комплекс, обрабатывающий до 1500 заявок в день благодаря решениям SAP EWM и SAP HANA. По итогам проекта доходы склада выросли на 30%, в 1,5 раза увеличился объем продаж компании.

«Эталонная закупка» — «Лаборатория Касперского» с единым процессом закупок на базе решения SAP Ariba. Компания получила современный инструмент для управления операционными рисками и оптимизации расходов по многим направлениям, что способствует эффективному достижению стратегических целей. Ежегодная экономия от косвенных улучшений составила более 4 млн долларов.

«Производство 4.0» — приз получила «Группа Черкизово» за создание первого в отрасли полностью автоматизированного завода, работающего по принципам Индустрии 4.0. Внедрение интегрированного решения MES&ERP на основе SAP S/4HANA позволило радикально повысить операционную эффективность: на заводе работает 200 человек вместо 700 на аналогичных предприятиях, при этом производство обеспечивает до 30% объемов поставок сырокопченой колбасы, необходимых российскому рынку.

«Новые горизонты» — победила СУЭК, внедрившая единую трейдинговую систему для автоматизации продаж в сбытовом дивизионе. Благодаря автоматизации процесса проверок, простому и удобному интерфейсу Fiori - сократилось время формирования оферты, значительно возросла прозрачность процедур и снизились риски при заключении сделок. По итогам проекта годовой рост выручки от продаж составил 5 млн долларов.

И, наконец, Приз зрительских симпатий ушел по результатам онлайн-голосования к «КазМунайГаз», реализовавшей на базе решений SAP новую модель управления портфелем инвестиций, которая стала эффективным инструментом для поиска оптимальных бизнес-инициатив. Рассмотрение инвестиционных проектов ускорилось вдвое, время на подготовку отчетов сократилось более чем в четыре раза.