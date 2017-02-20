Mail.Ru Group, IBS и Mellanox создали решение для построения частного PaaS-облака с СУБД Tarantool

Mail.Ru Group, IBS и Mellanox объявили о создании интегрированного решения для СУБД Tarantool с применением технологий линейки СКАЛА от IBS InterLab и сетевых технологий Mellanox. Как рассказали CNews в компании, универсальное решение позволит российским компаниям и организациям строить гибкие независимые датацентричные архитектуры, в том числе платформы виртуализации данных и высокопроизводительные хабы для промышленного Интернета вещей.

Разработка IBS, Mail.Ru Group и Mellanox позволит российским заказчикам создавать платформы виртуализации данных и централизованные высокоскоростные гриды данных, консолидирующие информацию из всего многообразия баз данных под управлением различных СУБД в едином источнике под управлением единой горизонтально масштабируемой, сверхотзывчивой и самоуправляемой системы. Решение будет интересно как крупным компаниям, так и организациям сектора государственного управления, заинтересованным в сведении информации о событиях по клиентам, продуктам, услугам, материалам, товарным запасам в единый пул с возможностью алгоритмического доступа ко всему массиву в реальном времени и оперативному внедрению новых алгоритмов.

С таким решением под управлением работающей в оперативной памяти СУБД Tarantool отпадает необходимость адаптации к диалектам и тонким настройкам производительности в условиях использования различных СУБД, что, кроме эксплуатационных достоинств, также сокращает время ввода в продуктивный режим новых продуктов и услуг (time-to-market), основанных на алгоритмической обработке данных.

Другим перспективным направлением применения решения может стать использование его в качестве хаба для промышленного интернета вещей, в особенности в сочетании с полевыми устройствами под управлением СУБД Tarantool. АСУТП и SCADA-системы, системы управления зданиями, умные сети энергоснабжения – для всех них востребованы возможности высокопроизводительного хаба с входящим в экосистему Tarantool работающим максимально близко к данным встроенным сервером приложений.

Предконфигурированное и преднастроенное решение с производительностью, максимально приближенной к физическим пределам, обеспечит автоматическое масштабирование и будет оснащено интегрированной системой мониторинга. Ещё одной важной для российских заказчиков особенностью решения является защищённость всех его аппаратных и программных компонентов от санкционных рисков.

«Tarantool без малого десятилетие использовался для многих высоконагруженных сервисов Mail.ru Group, а после получения признания сообщества свободного программного обеспечения важнейшей задачей становится доведение продукта и до enterprise-сегмента. Создание высокопроизводительного предконфгирурированного решения должно сблизить продукт и крупных заказчиков из корпоративного сектора и сектора госуправления», - отметил технический директор почтовых и облачных сервисов Mail.ru Group Денис Аникин.

«Создание решения на базе СУБД Tarantool – ответ на потребность российского рынка в свободных от санкций продуктах для решения задач, связанных с высокопроизводительной обработкой значительных массивов информации, создании централизованных платформ управления данными, внедрении технологий виртуализации данных. Разработка IBS, Mail.Ru Group и Mellanox позволит российским компаниям и организациям строить технологически независимые датацентричные архитектуры с предсказуемым результатом в максимально сжатые сроки», - сказал Андрей Сунгуров, руководитель IBS InterLab.

«На сегодняшний день в мире существуют не так много высокопроизводительных СУБД решений. Мы очень рады видеть в их числе отечественные разработки и строить на их основе совместные масштабируемые и высокопроизводительные решения. Решение на базе СУБД Tarantool обладает рядом уникальных достоинств для компаний, ориентированных на быстрый time to market, и мы уверены что данное решение в ближайшее время найдет своего массового потребителя.» - отметил Павел Антонов, региональный менеджер Mellanox Technologies.

СУБД Tarantool – собственная разработка Mail.Ru Group, которая используется в компании около девяти лет. Она сочетает высокую скорость обработки запросов, характерную для систем кэширования (например, Memcached и Redis) c надежностью таких промышленных решений, как Oracle, MySQL и PostgreSQL. Tarantool выложена в открытый доступ под лицензией BSD. Согласно результатам внутреннего тестирования Mail.Ru Group, ее производительность составляет миллион транзакций в секунду на одном ядре простейшего commodity-сервера. Один сервер с Tarantool способен заменить более 30 серверов с классической СУБД (по внутренним данным Mail.Ru Group). СУБД Tarantool успешно внедрена в ряде крупных российских и международных компаний, среди которых «Вымпелком»,Yota, Badoo, Avito, QIWI и Wallarm. В данный момент Mail.Ru Group активно развивает Tarantool для использования в области интернета вещей.

IBS InterLab — это подразделение компании IBS, специализирующееся на разработке IT-инфраструктурных решений высокой степени готовности. Два года назад IBS Interlab объявил о выпуске гиперконвергентной платформы СКАЛА-Р, а спустя год продуктовый портфель подразделения дополнила серия специализированных программно-аппаратных комплексов: СКАЛА-СР / Postgres Pro и СКАЛА-СР / Oracle DB (машины баз данных, разработанные специально для высоконагруженных СУБД), а также СКАЛА-СР / Аналитика (ПАК для работы аналитической системы Полиматика, обрабатывающей значительные объёмы данных в оперативной памяти с использованием GPU-ускорителей). В этих решениях IBS опирается на возможности, которые предоставляет высокоскоростной интерконнект от израильской компании Mellanox. В частности, технология удалённого прямого доступа к оперативной памяти (RDMA), поддерживаемая в решениях Mellanox, обеспечивает обмен данными между компонентами решения на максимальных скоростях, освобождая центральные процессоры от сетевых задач, что позволяет полностью раскрыть потенциал производительности приложения и наращивать решение до экзамасштабов.