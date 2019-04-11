Кадровый голод породил падение качества ИТ-услуг. Мнение заказчиков

Рынок ИТ-услуг показывает впечатляющие темпы роста, пятерка крупнейших поставщиков, контролирующая половину рынка, отчитывается о росте прибыли, все продается и покупается as a service. Но заказчики не всегда разделяют оптимизм провайдеров. Они видят нарастающие проблемы с качеством оказания услуг. Что происходит и в чем причина?

Несмотря на популярность облачных и прочих сервисов, российский рынок ИТ-услуг еще далек от того, чтобы называться развитым: весь ИТ-рынок России составляет примерно 2% от мирового, а сегмент ИТ-услуг занимает только 0,5% от общего «пирога», по данным Gartner и IDC. «Низким стартом» объясняются и опережающие темпы роста отечественного сегмента по сравнению с мировым. Но заказчики, работающие не с отчетами по рынку в целом, а с конкретными провайдерами, все чаще задаются вопросом, туда ли мы идем.

Практически каждый руководитель – не только из числа тех, чьи мнения представлены ниже, – отмечает плохую, очень плохую или катастрофическую ситуацию с подготовкой новых кадров на ИТ-рынке. В компании приходят не специалисты, а вчерашние студенты, которые умеют писать код, но не обладают опытом работы в agile-группах, не имеют понятия о смежных областях деятельности, не всегда готовы заниматься глубокой доработкой ПО в соответствии с требованиями клиента. И это становится одной из критических проблем, влияющих на качество предоставления сервисов заказчикам.

Какие проблемы существуют сегодня у поставщиков ИТ-услуг?

Мартин Шкоп, исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры «ВымпелКом» Основная проблема поставщиков ИТ-услуг в том, что «коробочные решения» и так называемый box moving все менее интересны заказчику. Причина в том, что продукты телеком-операторов становятся все более сложными и конвергентными, для них не существует готовых платформ, которые можно установить у оператора сразу в работающем виде. Любой продукт требует существенной кастомизации – доработки программного обеспечения под потребности заказчика. Это существенно снижает потребление услуг системных интеграторов, так как многие компании сами начинают заниматься разработкой ПО, привлекая собственных экспертов с целью дальнейшего самостоятельного развития этих продуктов.

Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие» Сегодня в жесткой ценовой борьбе многим провайдерам ИТ-услуг приходится демпинговать, поскольку в соответствии с требованиями закупочных процедур одним из определяющих факторов выбора поставщика является стоимость услуг. Причем, если профильные качественные вендоры снижают цены практически вплотную к себестоимости услуг или продуктов, то многие новички часто выставляют цены, соблюдение которых ведет к серьезным убыткам. В результате очень часто компании-поставщики отказываются от исполнения договоров, и конечный результат является отрицательным и для них, и для заказчиков. В лучшем же случае вендоры оптимизируют расходы и предоставляют для реализации проекта недостаточные ресурсы. Это приводит к затягиванию сроков и к снижению качества реализации проектов. Наблюдается также снижение компетенций российских поставщиков из-за растущего разрыва с международными вендорами в части сотрудничества по наследным импортным внедренным технологиям и продуктам из-за влияния известных геополитических факторов. Одновременно по той же корневой причине усложняются взаимоотношения с иностранными партнерами вследствие сворачивания ими присутствия на российском рынке. В целом, говоря коротко, заслуженные вендоры – лидеры рынка испытывают проблемы, а новые игроки являются недостаточно зрелыми для реализации многих проектов.

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраз» Одна из проблем связана с переменами на рынке. Традиционная модель универсальных поставщиков услуг – интеграторов уходит, уступая свое место модели с большей специализацией. При этом скорость развития облачных сервисов, аутсорсинга остается ниже потенциала. Мешают консерватизм в точках принятия решений, преувеличение проблем конфиденциальности и информационной безопасности. Несмотря на то, что наблюдается рост популярности и качества российских корпоративных систем и прежде всего «1С», качество услуг по внедрению отстает от ведущих SAP-практик. В этой области я вижу нереализованный потенциал консолидации и появления профессиональных команд внедрения. В области инновационных решений, например, искусственного интеллекта, проблемой является разрыв между появившимися интересными командами разработчиков и реальным производством. Необходим больший фокус на производственные сегменты. Знание технологического процесса надо привносить в проект, чтобы обеспечить эффект от машинного обучения.

Сергей Дунаев, ИТ-директор «Северстали» Основные проблемы поставщиков ИТ-услуг в первую очередь связаны с тем, что рынок просто не успевает выпускать достаточно много хороших специалистов по «дефицитным» направлениям – это менеджмент логистики, управление мастер-данными… По нашей практике мы видим, что мало экспертов по cloud for customers, Hybris и прочим составляющим e-commerce. В том числе по этой причине мы всегда делали ставку на внутреннюю разработку. Инсорсинг – это гарантия большей защищенности компании и более высокой мотивации разработчиков. С другой стороны, мы не в силах угнаться за всем новым, поэтому готовы часть задач делегировать аутсорсерам. В первую очередь это пилотные проекты, а также зоны в крупных проектах, где нужна внешняя экспертиза.

Сергей Сергеев, директор по ИТ группы «М.Видео-Эльдорадо» Сегодня на рынке ИТ-услуг я вижу значительное расслоение, разрыв между крупными разработчиками, интеграторами с одной стороны, и молодыми, но амбициозными ребятами, стартапами, с другой. Первые до сих пор ориентируются на продажу и внедрение коробочных решений, а вторым, готовым предложить свои профессиональные услуги по разработке, консалтингу или аутсорсингу, трудно пробиться к крупным заказчикам.

Как, по вашим наблюдениям, меняется качество ИТ-услуг в последнее время?

Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие» К сожалению, качество ИТ-услуг в последнее время падает. Компании либо укрупняются и уходят с рынка, либо переходят в кэптивный формат деятельности. В результате исчезает здоровая конкуренция. Новые инновационные и прогрессивные компании почти не появляются и не развиваются, а те, что есть, недостаточно развиты для решения задач требуемого уровня. Диалог с западной ИТ-индустрией и позитивное ИТ-взаимопроникновение по понятным причинам ослабевают, нарастает отставание. В перспективе, при сохранении наметившегося тренда, станет актуальной фраза времен СССР: «Мы думали, вы отстали надолго, а вы отстали навсегда».

Мартин Шкоп, исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры «ВымпелКом» Современные услуги несут в себе более сложную логику, которая в свою очередь требует увеличения числа систем в цепочке для реализации сервиса. Это автоматически увеличивает количество точек отказа. У себя мы внедряем инструменты, которые обеспечивают уже не просто мониторинг качества работы ИТ-систем. Это сложные инструменты контроля логики услуги с использованием больших данных. Также мы используем другие инструменты управления качеством конечного продукта для абонента.

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраз» Не вижу однозначного тренда. Лидеры держат разумное качество. Конкурентная среда присутствует. Новые инновационные команды добавляют динамики.

Сергей Сергеев, директор по ИТ группы «М.Видео-Эльдорадо» Я вижу положительную тенденцию. Цифровая трансформация подогрела интерес к инновациям, стартапам, новым технологиям. Соответственно, растут инвестиции, качество и скорость. Крупные технологические компании в России преуспели в создании коммерческих сервисов. В перспективе, надеюсь, они смогут также оказывать и ИТ-услуги, персонализируя свои разработки под задачи конкретного бизнеса.

Видите ли вы кадровые проблемы? Если да, то каких компетенций не хватает в первую очередь?

Фабрисио Гранжа, директор по информационным технологиям X5 Retail Group Я наблюдаю специфические проблемы уже несколько лет. Они заключаются в том, что на ИТ-рынке мы конкурируем за кадровые ресурсы со всем миром, включая Google, Amazon и других гигантов, постоянно нанимающих сотрудников в России. От них не отстают и местные вендоры: «Яндекс», Mail.Ru Group, «Лаборатория Касперского» и другие. К ним ушла большая часть высококвалифицированных специалистов на рынке труда, получив лучшие условия: интересную работу, возможности профессионального развития и карьерного роста. Как следствие, качество услуг, предоставляемых интеграторами и другими внешними поставщиками, в последнее время упало. Я в России работаю уже почти 14 лет и мне есть, с чем сравнивать.

Мартин Шкоп, исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры «ВымпелКом» Безусловно, проблема кадров есть. Это – дефицит кадров. Банки, компании добывающего сектора скупают специалистов сотнями в интересах развития собственной ИТ-экспертизы. В свою очередь это приводит к росту запросов со стороны специалистов в части зарплаты и условий труда. Увеличивается конкуренция за технический персонал с non-телеком индустриями. В первую очередь это касается разработчиков программного обеспечения.

Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие» На рынке наблюдается существенный голод на квалифицированные кадры, что приводит к ценовым войнам за грамотный персонал. Оплата не становится при этом единственным определяющим фактором при выборе работодателя. Все больший вес имеют условия работы: месторасположение и качество офиса, социальный пакет, психологический климат в коллективе, гибкий график работы. Не все работодатели могут оперативно приспособиться к запросам нового поколения специалистов. Банки при этом остаются одними из самых консервативных работодателей в части жесткости требований (например, к мерам безопасности и соблюдению режима работы). Универсальные специалисты среднего звена легко находят себе альтернативные места работы на ИТ-рынке, если ценности зрелой корпоративной культуры не удерживают их. Именно поэтому банковскому сектору не хватает как профильных экспертов миддл-уровня: банковских технологов и системных аналитиков, – так и экспертов по управлению ИТ-процессами. Крайне мало серьезных специалистов, разбирающихся в таких современных технологиях как микросервисы и большие данные. По-прежнему востребованы ИТ-специалисты по качеству, перфомансу, непрерывности.

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраз» В регионах присутствия «Евраза» качество обучения упало, приходится больше усилий прилагать по дообучению молодых сотрудников на «входе» в компанию. В целом спрос на квалифицированных ИТ специалистов в моменте превышает предложение. Это особенно чувствуется в инновационных областях, в сфере информационной безопасности. Частичным решением является предоставление возможностей по обучению действующих сотрудников в смежных востребованных областях. В такой ситуации важно поддержать инициативных людей, желающих развиваться и достигать результата.

Сергей Дунаев, ИТ-директор «Северстали» Главная проблема – мало умных людей. В том смысле, что мало специалистов, глубоко разбирающихся в том, что они делают. Сплошь и рядом возникают ситуации, когда не удается найти человека, чтобы толком обсудить возникшую задачу. Мы это видим и в мире в целом, и в России, и по нашему собственному рекрутингу. Качество человеческого ресурса упало очень сильно. Еще одна проблема – отсутствие мотивации к саморазвитию. Многие люди ничего не хотят и ни к чему не стремятся, они целыми днями могут сидеть в соцсетях и не желают ничего менять в жизни. Поэтому работодателям важно создать культуру, в которой люди хотели бы находиться, жить и что-то делать – так, как они живут в своих семьях. Нужно повысить вовлеченность каждого человека, чтобы постоянное движение к изменениям инспирировалось внутри компании и исполнялось не потому, что это его KPI, а чтобы это стало органичной частью его деятельности. В итоге должны поменяться роли и ответственность каждого сотрудника. Что это на практике значит? Например, мы уходим от релизных моделей в сторону быстрых спринтов, и программист теперь понимает, что его код должен работать прямо сейчас, а не через квартал, когда до его тестирования дойдут руки. Что завтра этот код будет включен в продуктив, а если в нем что-то не так, послезавтра он может, например, обрушить дашборд у Совета директоров. Я на такие моменты всегда обращаю внимание и трачу много своего личного времени, усилий, чтобы доказать, что и другим к работе нужно относиться как к чему-то личному.

Сергей Сергеев, директор по ИТ группы «М.Видео-Эльдорадо» Кадровая проблема, безусловно, присутствует и заключается в несоответствии спроса предложению. Потребность в грамотных ИТ-специалистах в разных областях, разработчиках, дата-инженерах, продуктологах большая, а специалистов с опытом мало, в том числе в силу демографических причин. Рынок перегрет, поэтому появляются расхождения в ожиданиях кандидатов и возможностях работодателей.

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