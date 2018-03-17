Станьте участником четвертой промышленной революции вместе с СИБУРом

Концепция «Индустрии 4.0» постепенно превращается в реальность – СИБУР запускает цифровую трансформацию. В первую волну пилотов войдут предприятия в Тобольске и Кстове – там будут в первую очередь внедрять и использовать самые передовые инструменты и технологии, а также модернизировать некоторые функции компании, например, логистику и обеспечение производства.

Тема четвертой промышленной революции, так называемой «Индустрии 4.0», стала одной из самых обсуждаемых в последние годы. Известный швейцарский экономист Клаус Мартин Шваб, выступая на Давосском форуме, отметил, что мир стоит на пороге грандиозных перемен, которые кардинально изменят не только производственные отношения, но и образ жизни людей, и их взаимоотношения.

Четыре промышленные революции – конец XVII – начало XVIII в. – переход от ручного труда к машинному производству – конец XIX – начало XX в. – использование электроэнергии, появление поточного производства – середина XX в. – информатизация и автоматизация производства – сегодня – стирание граней между физическими, цифровыми и биологическими сферами. Широкое распространение технологий искусственного интеллекта, интернета вещей, беспилотного транспорта, 3D-печати, нанотехнологий, биотехнологий, квантовых компьютеров.

«Подобного масштаба и сложности перемен человечеству еще никогда не доводилось испытывать. Конечно, невозможно предвидеть, как они будут разворачиваться, но уже сейчас очевидно, что это затронет все группы, слои и прослойки человечества, все профессии», – уверен Клаус Мартин Шваб. Системные изменения, которые неизбежно станут следствием четвертой промышленной революции, произойдут во всех сферах бизнеса и потребуют новых форм организации его работы, перестройки бизнес-моделей.

Одной из первых российских компаний, ступивших на путь построения «Индустрии 4.0», стал СИБУР. Уровень технологического оснащения предприятий группы на сегодняшний день является одним из самых высоких в России. Компании уже удалось добиться снижения себестоимости затрат на производство за счет автоматизации, уровень которой достиг 84% в прошлом году. В СИБУРе внедряются такие передовые решения, как система улучшенного управления технологическим процессом (APC), производственная система (MES), лабораторная система LIMS, система управления предприятием SAP ERP, система управления бизнес-процессами (BPMS).

Тренды химической отрасли

Источник: The Digital Transformation Initiative World Economic Forum 2017

СИБУР одним из первых начал использовать технологии виртуальной реальности (VR) в процессе обучения персонала ремонту, сборке и разборке, обслуживанию оборудования. Сотрудники предприятий группы начинают использовать в своей работе мобильные устройства, в которых находится информация о состоянии оборудования и текущих задачах.

Востребованы в СИБУРе и инструменты Data Science – онлайн-советчики и предиктивная аналитика, которые позволяют повысить надежность и эффективность оборудования, выявляя дефекты на ранней стадии и прогнозируя оптимальный набор параметров для оптимизации работы. Например, на вытяжном пути грузовой станции «Денисовка» в Тобольске создается оптимизатор маневренных операций, который рассчитает самый быстрый вариант сортировки, упростит и ускорит маневренную работу, исключит риски возникновения путаницы вагонов для разных продуктов.

Первый клиентский форум СИБУРа. Гости форума путешествуют по виртуальной модели «ЗапСибНефтехима»

Широкое распространение в компании получили интеллектуальное видеонаблюдение, видеоаналитика и система технического зрения, позволяющие, соответственно, предупреждать нештатные ситуации, анализировать окружающую обстановку и контролировать качество продукции. Так, в Тольятти интеллектуальное видеонаблюдение помогает увидеть «пробку» из брикетов продукции на конвейерной ленте с последующим вызовом сотрудников. А в Москве вход в один из корпусов корпоративного центра оснащен системой распознавания лиц, позволяющей обходиться без пропусков.

Сегодня в СИБУРе изучают возможность применения носимых устройств с телеметрическими модулями – это могут быть «умные каски» или браслеты, позволяющие отследить местоположение работника, состояние его здоровья и многое другое вплоть до оценки эффективности его деятельности.

Ключевые цифровые инициативы СИБУРа

Источник: СИБУР, 2018

По словам Василия Номоконова, члена правления – исполнительного директора СИБУРа, с помощью новых технологий, а также грамотного подхода к работе с большими данными компания планирует трансформировать все производственные, логистические, бизнес- и многие другие процессы и выйти на новый уровень эффективности. Трансформация повлияет не только на процессы, но и на работу сотрудников СИБУРа. Автоматизация и внедрение цифровых инструментов помогут избавиться от рутинных действий, сделать работу более эффективной, освобождая время для творческих, прорывных задач и проектов. «В такой среде расширяется реальная возможность развиваться и влиять на развитие компании, проявляя инициативу и предлагая нестандартные подходы к решению новых задач», – уверен Василий Номоконов.

Работа будущего

Технологические изменения, происходящие в рамках четвертой промышленной революции, несут с собой и новые требования к специалистам, работающим на производстве. Согласно прогнозам, к 2035 г. уровень автоматизации производственных процессов достигнет 95%, а спрос на 50-70% существующих сегодня специальностей существенно сократится. Их место займут профессии, задача которых – создавать и управлять все новыми и новыми интеллектуальными устройствами.

Так, строительство СИБУРом нового нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим» в Тобольске после своего завершения в 2019 г. создаст около 1700 рабочих мест в основном и вспомогательных производствах и 2000 – в сервисных компаниях. Множество новых вакансий уже появилось и на предприятии СИБУРа в Кстово. И это будут рабочие места будущего.

СИБУР – крупнейшая в России вертикально-интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания. СИБУР предоставляет экологически эффективное решение по переработке продуктов добычи нефти и газа в топливно-сырьевые продукты и синтетические материалы с высокой добавленной стоимостью, предлагая актуальные технологические решения и улучшая качество жизни людей. Общее число предприятий – 23 Численность персонала – более 27 тыс. человек.

Компании необходимы высококвалифицированные специалисты и в корпоративном центре в Москве, и в Тобольске, и на других производственных площадках – профессионалы в сфере информационных технологий, которым нравится ставить амбициозные цели и достигать видимых результатов, люди, которые умеют мечтать и претворять свои мечты в реальность, у которых есть видение будущего цифрового мира и стремление приблизить его наступление.

«Мы ищем людей, которые, с одной стороны, обладают необходимым образованием, навыками, опытом в рамках своей квалификации. Но с другой стороны, что не менее важно, стремятся быть первопроходцами, потому что мы приступаем к решению класса задач, которые в российской промышленности еще мало кто решал, – говорит Василий Номоконов. – Это значит, что наши люди системно мыслят, готовы принимать на себя ответственность и работать на результат, посвящать себя решению сложных и интересных проблем. Еще одним немаловажным критерием будет понимание и принятие нашей корпоративной культуры и системы ценностей, среди которых искренняя заинтересованность сотрудника, сопричастность к развитию компании, готовность учиться и двигаться вперед».

Первый клиентский форум СИБУРа. Робот Kiki, задающий клиентам вопросы

Уже сегодня в СИБУРе открыты вакансии бизнес-транслятора, разработчика-архитектора решений, разработчика backend, разработчика front-end, инженера по работе с данными, системного администратора. Специалисты будут работать в экспертном центре цифровых технологий СИБУРа, который свяжет между собой ИТ, функциональные подразделения и бизнес-единицы. В центре будут собраны новые компетенции в области робототехники и физической автоматизации производства и офисной деятельности, цифровизации процессов и автоматизации ПО, углубленной аналитики, а также разработки ПО и ИТ-инфраструктуры.

Одновременно в компании создана масштабная программа развития и карьерного роста сотрудников. «Работники компании должны расти, и для них должны открываться новые возможности. Мы – одни из лидеров по вложениям в корпоративное обучение, только за последние 4 года мы вложили в программы обучения более одного миллиарда рублей, – говорят в СИБУРе. – Мы также создаем все условия для продвижения по карьерной лестнице тех, кто этого заслуживает. Мы оцениваем людей по их личным достижениям».

СИБУР находится в постоянном и интенсивном развитии, поэтому здесь по-настоящему увлекательно работать. Кроме того, компания уделяет большое внимание развитию своих специалистов. Так, одной из важнейших задач ближайшего будущего является развитие предпринимательских навыков у сотрудников, воспитание лидеров, способных мыслить стратегически, формировать команды под конкретные задачи и принимать нестандартные решения. И, конечно, в процессе обучения будут также активно использоваться новейшие технологии, например такие, как технологии виртуальной реальности.

Если хотите стать частью команды, обращайтесь: Muzyakovato@sibur.ru, тел.8-800-250-10-10