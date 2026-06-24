Самозанятым урезали потолок работы на одного заказчика через цифровые платформы

Самозанятым и ИП ограничат работу через цифровые платформы — не более 60 часов в месяц для одного заказчика. Соответствующее постановление утверждено на уровне правительства. Новые критерии призваны разграничить платформенную занятость и трудовые отношения, а также защитить права исполнителей, считают власти. Изначально Минэкономразвития предлагало более мягкий лимит — 160 часов, однако финальная версия оказалась жёстче.

Ограничения для самозанятых

Правительство утвердило критерии оказания услуг через посреднические цифровые платформы, которые позволят самозанятому или индивидуальному предпринимателю (ИП) сотрудничать с одним и тем же заказчиком в рамках платформенной занятости, но с ограничениями.

Речь о платформах, через которые компании привлекают исполнителей на конкретную задачу или подработку, сообщили CNews в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Это позволит сделать сотрудничество более прозрачным, не вызывая у властей подозрений, что такими контрактами подменяют трудовые отношения.

freepik Самозанятых будут блокировать на платформе после переработки в 60 часов

С 1 октября 2026 г. вступает в силу закон «О платформенной экономике». Его цель — обеспечить дополнительную защиту покупателей, продавцов и исполнителей, а также создать условия для дальнейшего развития платформенной экономики в России, уточнили в аппарате вице-премьера. В документе уже закреплены критерии, позволяющие разграничивать платформенную занятость и трудовые отношения. В развитие этих норм для отдельных сфер деятельности разработаны уточняющие показатели систематичности оказания услуг для одного и того же заказчика. Соответствующее постановление Правительства подписано.

Так, операторы цифровых площадок будут обязаны отслеживать продолжительность выполнения работ исполнителя в отношении конкретного заказчика. Ключевой критерий — количество часов работы в месяц: в течение шести месяцев подряд этот показатель не должен превышать 60 часов в месяц для одного и того же заказчика. При этом число самих заказчиков не ограничивается.

«Данные критерии призваны сделать взаимодействие между платформами, заказчиками и исполнителями услуг (самозанятые и ИП) более прозрачным и обеспечить баланс между гибкостью платформенной экономики и защитой прав исполнителей», — уточнили в аппарате.

В перечень вошли строительство (как возведение зданий и сооружений, так и специализированные работы), складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность, оптовая и розничная торговля, обслуживание зданий и придомовых территорий, производство пищевых продуктов и общественное питание, операции с недвижимостью, образование, ИТ-сфера и разработка программного обеспечения, кадровый аутсорсинг и подбор персонала, реклама и маркетинговые исследования, сухопутные перевозки, а также спорт, отдых и развлечения.

Постановление вступает в силу одновременно с базовым законом — 1 октября 2026 г. — и будет действовать до 1 октября 2032 г.

Как изменился подход к регулированию

Первоначальная версия правил выглядела иначе. В марте 2026 г. Forbes сообщал, что разработанный Минэкономразвития проект предусматривал менее жесткий подход. Издание утверждало, что речь шла о 160 часах работы на одну платформу в месяц, что соответствовало пятидневной рабочей неделе из расчета 40 часов в неделю. При этом если сотрудничество проходит слишком интенсивно и долго, то алгоритмы перестанут показывать платформу и самозанятого друг другу, уточняло издание. Разблокировка возможна только через два месяца.

Интерес к сотрудничеству с самозанятыми во многом обусловлен налоговым режимом. Самозанятые платят налог по ставке 6% с доходов от юрлиц, тогда как при трудовых отношениях уплачивается НДФЛ (от 13% и выше, в зависимости от доходов) и страховые взносы работодателя по базовой ставке 30%.

По оценкам экспертов Forbes, из-за «серых схем» возможные потери бюджета достигают около 28 млрд руб.

Что попадает под определение цифровых платформ

В конце июля 2025 г. президент России Владимир Путин подписал закон «О платформенной экономике». Документ вводит понятия «платформенная экономика», «посредническая платформа», «цифровая платформа». Последнее охватывает информационные системы, сайты и программы для обмена информацией, продажи товаров и оказания услуг. В соответствии с законом цифровые платформы будут внесены в отдельный реестр.

ВШЭ делит цифровые платформы на восемь групп. Это маркетплейсы (например, Wildberries и Ozon), шеринговые платформы («Делимобиль» и Whoosh), платформы для рынка труда (SuperJob, YouDo и HeadHunter), классифайды («Авито»), платформы поиска исполнителей. К платформенной экономике также относятся финтех-приложения, информационно-справочные платформы, в числе которых порталы госуслуг и столичной мэрии, а также развлекательные ресурсы.

При этом закон не будет распространяться на финансовые организации, операторов инвестиционных платформ, государственные и муниципальные информационные системы, а также электронные площадки для госзакупок и торгов в рамках банкротства, писало РБК. Обязанность вести электронный реестр платформ возложена на Минэкономразвития России.

Число самозанятых и обороты платформ растут

Совокупный оборот российских цифровых платформ по итогам 2025 г. достиг 18,3 трлн руб., или 8,5% ВВП страны, писало издание «Эксперт» со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ о развитии платформенной экономики в России, результаты которого представила Ассоциация цифровых платформ (АЦП). За четыре года сектор вырос в шесть раз, а количество заказов через платформы превысило 12 млрд, оценили в НИУ ВШЭ. В 2025 г. был зафиксирован рекордный объем взаимодействия граждан с платформами — более 12 млрд заказов.

О шестикратном росте оборота электронной торговли в России в феврале 2026 г. сообщал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, основная часть продаж в секторе пришлась на маркетплейсы, доставку еды и такси. Премьер-министр отметил, что благодаря платформам более 1 млн продавцов развивают бизнес, используя инфраструктуру интернет-площадок и пункты выдачи, в том числе в небольших населенных пунктах.

Одновременно внушительными темпами увеличивается число самозанятых россиян. По итогам 2025 г. их количество превысило 15,4 млн человек, увеличившись за год на 26,8%. Для сравнения: в конце 2024 г. в стране было зарегистрировано чуть более 12 млн самозанятых. На апрель 2026 г. этот показатель уже достиг 16,4 млн граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

По данным SuperJob, на начало 2026 г. услугами самозанятых пользуется каждый пятый работодатель в России (20%). При этом малые и средние предприятия привлекают самозанятых с одинаковой частотой (по 22%), тогда как среди крупных компаний этот показатель значительно ниже — всего 13%.