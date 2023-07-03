Выпущен смартфон на Linux для очень богатых параноиков. У него древняя начинка, но стоит он как два топовых iPhone

Создан смартфон Liberty Phone с аппаратно отключаемыми модулями связи, камерой и микрофоном. Это «наследник» широко известной модели Librem 5, с почти идентичной аппаратной базой, но стоит он $2200 – как два iPhone 14 Pro Max. Цена продиктована тем, что аппарат почти на 100% производится в США.



Безопасно, но дорого

Компания Purism разработала смартфон Liberty Phone, наделенный аппаратными выключателями всех модулей беспроводной связи. За счет этого владелец такого мобильника может полностью обезопасить себя от слежки, а дополнительные выключатели камер и микрофона дают уверенность, что никто не будет подсматривать и подслушивать.

Purism известна своими смартфонами «для параноиков». Именно она является автором модели Liberty 5, наследником которого и является Liberty Phone. Но если в плане аппаратных возможностей различий между этими моделями почти нет, то в плане стоимости между ними пропасть.

На момент начала производства в ноябре 2020 г. Librem 5 стоил в районе $800 (70,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 3 июля 2023 г.). Новый Liberty Phone стоит в разы дороже – около $2200 (194,4 тыс. руб.), и за эти деньги в США можно купить два iPhone 14 Pro Max на 128 ГБ, каждый из которых обойдется в $1100 (97,2 тыс. руб.).

Фото: Purism Внешне Liberty Phone от предшественника не отличается

Разработчики объяснили столь резкое удорожание тем, что почти все компоненты устройства производятся на территории США – Purism тщательно контролирует выпуск каждого элемента Liberty Phone. За счет этого, утверждают создатели, нивелируется риск, что кто-нибудь из цепочки поставок надумает встроить в мобильник бэкдор или вредоносное ПО.

В компании утверждают, что риск подобного намного меньше, чем если бы устройство собиралось из китайских компонентов непосредственно в Китае. Но правда в том, что власти США тоже ничего не имеют против незаметной слежки за миллионами граждан – эту задачу он поручают разведке. Например, в марте 2023 г. CNews писал об их планах по продлению действия закона о тотальной слежке за иностранными гражданами в сети. Он позволяет прослушивать разговоры, а также читать переписку иностранцев без разрешения суда. Белый дом указывал тогда, что этот инструмент служит для предотвращения угроз со стороны России и КНР.

Смартфон, возвращающий в прошлое

По своим спецификациям Liberty Phone проигрывает даже китайским смартфонам стоимостью до 20 тыс. руб. на российском рынке. К примеру, в конце июня 2023 г. в России появился смартфон Xiaomi Redmi 12 стоимостью от 16 тыс. руб. на момент выпуска материала – он сопоставим с Liberty Phone по объемам памяти, но обходит его во всех остальных аспектах, влияющих на пользовательский опыт.

Liberty Phone отстает от нового бюджетника Xiaomi по возможностям процессора, параметрам фотокамер и дисплея, у него меньше аккумулятор и нет поддержки быстрой зарядки.

Да и по части памяти китайский недорогой мобильник лучше Liberty Phone. У них обоих о 128 ГБ ROM, но в телефоне за 16 тыс. руб. используется скоростной модуль UFS 2.2, а в Liberty Phone по цене в два топовых iPhone – намного более медленный eMMC.

Новинка Purism получила 4 ГБ оперативной памяти, но неизвестно какого стандарта – процессор работает с DDR3L, DDR4 и LPDDR4.

CPU в смартфоне – это NXP i.MX 8M Nano, ARM-решение на четырех ядрах Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,5 ГГц. В современных мобильных процессорах эти ядра используются в качестве энергоэффективных в дополнение к основным более производительным. Обработкой графики занимается модуль Vivante GC7000Lite.

Зато не «лопата»

Новый Liberty Phone отличается сравнительно компактными габаритами, что стало возможным благодаря отказу разработчиков от использования большого экрана. Purism сделала ставку на IPS-панель с диагональю 5,7 дюйма – для сравнения, у компактного iPhone 14 экран имеет диагональ 6,1 дюйма. Разрешение дисплея – 1440х720 точек или HD+.

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Размеры увеличиваются за счет довольно крупных рамок снизу и сверху. В последней нашлось место под камеру с разрешением 8 МП, а вот нижняя рамка никакой пользы не несет – в ней могли бы поместиться кнопки управления, но здесь они размещаются непосредственно на дисплее.

Фото: Purism Смартфон не только стоит как два iPhone - он еще и по толщине сопоставим с двумя iPhone

Основная камера смартфона имеет разрешение 13 МП. Она, как и другие компоненты Liberty Phone, работает от аккумулятора емкостью 4500 мАч, заряжающегося по USB-C.

Тюнингованный Debian

С завода Liberty Phone работает на модифицированной операционной системе Debian – дистрибутиве Linux. Прошивка носит название Pure OS, а в качестве ее оболочки используется модифицированная и адаптированная под сенсорные дисплеи среда GNOME Shell. По словам разработчиков, к смартфону можно подключать внешний дисплей, и оболочка автоматически адаптируется под него, равно как и приложения.

В телефоне предусмотрены аппаратные прерыватели цепей для камер, микрофона, GPS, и сотовых сетей. Также можно деактивировать Wi-Fi (здесь установлен Wi-Fi 4 или 802.11n) и Bluetooth (используется модуль версии 4). Все переключатели выведены на правый торец корпуса.