Компания «Ред Софт» объявляет о финансовых результатах деятельности за 2025 год

Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» объявляет аудированные консолидированные финансовые результаты деятельности за 2025 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). По итогам 2025 года выручка компании «Ред Софт» составила 4,62 млрд рублей, увеличившись на 21,84% по сравнению с предыдущим годом. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Ключевые операционные и финансовые показатели

В рамках перехода к предоставлению финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами, «Ред Софт» приступает к раскрытию дополнительного операционного показателя, отражающего динамику развития бизнеса. Новый показатель — «Отгрузки» — включает стоимость реализованных лицензий, товаров и услуг, переданных покупателям в рамках обычной хозяйственной деятельности на основании подписанных актов. При расчете данного показателя не учитываются премии и бонусы, выплачиваемые партнерам за достижение объемов продаж, а также сумма налога на добавленную стоимость (НДС). Объем отгрузок «Ред Софт» за 2025 г. вырос на 41,02% и достиг 5,35 млрд руб.

Выручка по МСФО увеличилась на 21,84% до 4,62 млрд руб. Разница между показателями «Отгрузки» и «Выручка» заключается в сроках признания продажи сертификатов на оказание услуг технической поддержки. Преобладающая доля в структуре выручки приходится на направление «Инфраструктурное ПО» (81,65%), выручка от которого достигла 3,77 млрд руб., что на 17,06% выше аналогичного показателя прошлого года. В рамках данного направления РЕД СОФТ фокусируется на 4 основных сегментах: «Операционные системы», «Виртуализация рабочих мест», «Управление ИТ-инфраструктурой» и «Управление данными».

Наибольшую долю в выручке продолжает составлять сегмент «Операционные системы», который увеличился до 2,49 млрд руб., прибавив 32,45% по отношению к предыдущему периоду. Выручка от сегмента «Виртуализация рабочих мест» сократилась на 42,35% до 347,91 млн руб. Сегмент «Управление ИТ-инфраструктурой» вырос до 494,85 млн руб., увеличившись на 84,51%. Кратного увеличения удалось добиться в сегменте «Управление данными» – выручка повысилась в 8,95 раз, достигнув 273,47 млн руб. В связи с изменением учетной политики в части признания выручки от реализации сертификатов технической поддержки инфраструктурного ПО и прочих услуг объем скорректировал на 62,48% до 164,84 млн руб. А рост выручки от продажи лицензий и оказания услуг по направлению «цифровизация: информационные системы и прикладные решения» ускорился до 48,79%, достигнув 847,92 млн руб.

По итогам 2025 г. прибыль от продолжающейся деятельности до налогообложения, скорректированная на чистые финансовые доходы и расходы, амортизацию, убытки и восстановление убытков от обесценения, (EBITDA) составила 1,39 млрд руб., продемонстрировав рост на 32,16% по отношению к прошлому году. При этом значение рентабельности по EBITDA увеличилось на 2,35 процентных пункта и составило 26,15% по итогам 2025 года.

Показатели, характеризующие финансовую устойчивость «Ред Софт», демонстрируют сохранение комфортного уровня долговой нагрузки. По итогам отчетного периода значение долг/EBITDA снизилось до 0,18, а коэффициент покрытия процентов (ICR) остался на высоком уровне – 14,85 при норме более 2,5. Указанных значений удалось добиться не только за счет роста масштабов бизнеса, но благодаря тому, что в 2025 финансовому году РЕД СОФТ обошелся без привлечения дополнительных объемов заемного финансирования в условиях высоких процентных ставок.

Значимые события 2025 года

Оптимизация операционной деятельности. В 2025 г. была осуществлена сделка по приобретению 100% долей ООО «Ред Софт Центр» и организовано совместное предприятие – ООО «Ред Интернэшнл», в рамках которого «Ред Софт» получил долю в размере 51% от уставного капитала. В результате проходившей оптимизации операционной деятельности было принято решение о перераспределении направлений между юридическими лицами: ООО «Ред Софт» сосредоточится преимущественно на развитии продуктового портфеля инфраструктурного программного обеспечения; ООО «Ред Софт Центр» продолжит оказывать услуги по созданию, развитию и сопровождению информационных систем, а также части прикладных решений; ООО «Ред Интернэшнл» сконцентрируется на реализации планов расширения международного присутствия и выхода на рынок физических лиц (B2C).

Изменение структуры капитала — появление АО «РТ-Ред» в составе участников «Ред Софт».

Формирование нового драйвера роста. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации включило в реестр особо значимых проектов (ОЗП) программный продукт «Ред АДМ». Данный продукт предназначен для построения и централизованного управления ИТ-инфраструктурой на базе отечественного программного обеспечения, а также обеспечивает миграцию с зарубежных решений с сохранением непрерывности бизнес-процессов. Включение в реестр ОЗП подтверждает высокую технологическую ценность продукта и его стратегическую роль в обеспечении технологического суверенитета Российской Федерации.

Продуктовый портфель

Расширение продуктового портфеля. РЕД СОФТ продолжает создавать новые программные продукты, комплементарные уже существующим в портфеле компании. В течение 2025 года были зарегистрированы три новых продукта в Реестре российского программного обеспечения: защищенный многофункциональный корпоративный мессенджер «Ред V», кроссплатформенный графический инструмент для работы с базами данных «РБД Эксперт» и набор инструментов для разработки программного обеспечения для мобильной операционной системы «Ред ОС М» «Ред СДК».

Развитие линейки специализированных решений. Одним из перспективных направлений в последние годы на российском ИТ-рынке остается создание специализированных отраслевых программных решений, позволяющих повысить производительность в тесной интеграции системного и прикладного ПО на одной аппаратной инфраструктуре. «Ред Софт» совместно с партнерами представил три программно-аппаратных комплекса (ПАК).

Совместно с группой компаний «Аквариус» и «Нетрис» был представлен ПАК, предназначенный для систем интеллектуального видеонаблюдения в рамках федеральной программы «Безопасный город».

ПАК, созданный с фирмой «Нита», призван обеспечить функционирование, безопасность и надежность авиасообщения на площади свыше 15 млн кв км, что составляет порядка 60% воздушного пространства Российской Федерации.

ПАК «Эксперт здоровья», представленный совместно с разработчиком платформы прогнозной аналитики Webiomed «К-Скай» и производителем отечественных серверов «Звезда», основан на современных ИИ-моделях и позволияет автоматически вести сбор и анализ обезличенных медицинских данных, прогнозировать возможные сценарии развития заболеваний и их осложнений как на персональном, так и на популяционном уровне. Высокий уровень безопасности данного ПАКа обеспечен современным программным обеспечением от компании: защищенной операционной системой «Ред ОС», СУБД «Ред База Данных» и другими компонентами, которые позволяют собирать и хранить данные о здоровье, результаты прогнозов в полном соответствии с требованиями законодательства в сфере защиты медицинской тайны и персональных данных.

«На фоне значимых изменений, которые произошли в нашей компании в 2025 г., нам удалось сохранить двузначные темпы роста, опережающие среднерыночные показатели. Достигнутые результаты демонстрируют верность выбранных нами направлений развития, позволяют укреплять позиции «Ред Софт» на российском рынке и расширять международное направление бизнеса. Компания продолжает фокусироваться не только на развитии текущих заказчиков за счет расширения используемой ими линейки программных продуктов, но и увеличении количества пользователей за счет повышения качества продуктового портфеля и комплексности предложения. При этом мы продолжим повышать внутриотраслевое проникновение, создавая специализированные ИТ-решения под конкретных заказчиков, благодаря накопленной экспертизе и опыту работы с федеральными и региональными органами исполнительной власти, министерствами и ведомствами, которые обеспечивают функционирование целых отраслей. Также мы видим все больший интерес к российскому опыту развития ИТ-рынка и стремлению повторить результаты продолжающейся цифровизации, в том числе государственного управления и взаимодействия с населением через цифровые каналы. Успехи наших проектов, созданные на базе российского технологического стека, демонстрируют способность нашей страны предлагать качественные решения и формируют основу развития для реализации экспортного потенциала. «Ред Софт», как один из участников этого рынка, готов экспортировать свой накопленный опыт иосуществлять вклад в продвижении российских технологий на мировой арене», – сказал генеральный директор «Ред Софт» Максим Анисимов.