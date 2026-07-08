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«Циан» выкупит собственные акции, потому что они слишком мало стоят

«Циан» намерен провести выкуп собственных акций на сумму 4 млрд руб. Это связано с недооцененной, по мнению компании, стоимостью ценных бумаг компании.

Buyback «Циан»

Маркетплейс в сфере недвижимости «Циан» сообщил об утверждении его советом директоров программы рыночного выкупа ее акций (buyback). Выкуп начнется во второй половине июля 2026 г. и продлится год. Объем выкупа не превысит 4 млрд руб.

Выкуп будет производиться на организационных торгах на Московской бирже. Выкуп будет осуществлять «дочка» «Циан» АО «Ц-Решения». В «Циан» ожидают, что реализации выкупа «будет способствовать созданию долгосрочной стоимости для акционеров, сохраняя при этом финансовую устойчивость и гибкость для дальнейшего развития».

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«Циан» выкупит собственные акции на 4 млрд рублей из-за их низкой цены

«Совет директоров и менеджер «Циан» отмечают, что текущая рыночная оценка не в полной мере отражает фундаментальную стоимость бизнеса и его долгосрочные перспективы роста, - говорится в сообщении компании, - Ожидается, что обратный выкуп повлечет сокращения количества акций в свободном обращении, что будет способствовать увеличению свободного денежного потока и прибыли, приходящихся на одну акцию в будущих периодах».

Падение котировок акций «Циан»

В декабре 2025 г. акции «Циан» торговались на Московской бирже на отметке 688 руб. за одну акцию. Затем началось падение, и к январю 2026 г. акции подешевели до 568 руб.

К началу мая 2026 г. акции подрожали до 600 руб. Затем началось падение и сейчас акции торгуются по цене 481 руб. за одну ценную бумагу.

Весной 2025 г. «Циан» уже объявлял о намерении провести buy-back и выкупить в течении года собственные акции на сумму до 3 млрд руб. Однако тогда выкуп акций не состоялся.

Финансовые показатели «Циан» за 2025 год

В 2025 г. выручка «Циан» составила 5,16 млрд руб., увеличившись за год на 16,7%. Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) вырос за год на 11,3% и составил 3,6 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 16,2% и составила 2,86 млрд руб.

Кому принадлежит «Циан»

Исторически «Циан» принадлежал кипрской Cian, крупнейшими акционерами который были американский банк Goldman Sachs и фонд «Эльбрус Капитал». В конце 2021 г. Cian провела IPO (первичное размещение акций) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и на Московской бирже.

В 2022 г. NYSE приостановила торги акциями Cian, а затем приняла решение о прекращении листинга компании. Одновременно Goldman Sachs приняла решение об уходе с российского рынка.

Весной 2024 г. началась реструктуризация ЦИАН. На Сейшельских островах была зарегистрирована компания Cian Technology, которая владеет 70% акций Cian. Затем Cian провела редомиляцию и превратилась в МКПАО (международная компания публичное акционерное общество) «Циан Технолоджи лтд».

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

В начале 2025 г. МКПАО «Циан Технолоджи лтд» объявила оферту на обмен акций Cian на свои акции в пропорции 1;1. После этого Cian провела делистинг с Московской бирже, и на бирже стали торговаться акции МКПАО «Циан Технолоджи лтд».

В настоящее время основными владельцами «Циан Технолоджи лтд» являются оносвтаель «Эльбрус Капитал» Дмитрий Крюков (36,88%), сооснователь ЦИАН Дмитрий Демин (7,95%) и бывший гендиректор ЦИАН Максим Мельников (6,23%).

Дивидендная политика «Циан»

В конце 2024 г. была утверждена дивидендная политика «Циан», предполагающая ежегодные выплаты дивидендов в размере 60-100% от скорректированной чистой прибыли по МСФО (Международная система финансовой отчетности).

В 2025 г. был выплачен специальный дивиденд в размере 104 руб. на одну акцию, что было связано с проведением редомиляции компании. Размер дивидендных выплат составил 7,4 млрд руб.

По итогам 2025 г. было решено выплатить дивиденды в размере 53 руб. на одну акцию. Также в 2026 г. запланирована еще одна дивидендная выплата, размер которой будет объявлен позже. При этом в «Циан» заверили, что объявленный сейчас buyback не повлияет на размер дивидендных выплат.

Игорь Королев

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