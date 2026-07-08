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Долг «Почты России» превысил 107 миллиардов

По итогам 2025 г. чистый долг «Почты России» вырос на 29% и составил 107,8 млрд руб. Несмотря на государвстенную поддержку, за последний год компания столкнулась с увеличением убытков, сокращением выручки и штата сотрудников. В компании также отметили, что к концу прошлого года у «Почты России» заметно просела выручка от иностранной почтовой администрации, а также размер комиссии за оказание услуг по приему коммунальных и муниципальных платежей.

Убыточное предприятие

«Почта России» полностью отчиталась за свою деятельность в 2025 г., чистый долг достиг 107,8 млрд руб., пишет «Коммерсант».

В июле 2026 г. АО «Почта России» опубликовало в Центре раскрытия корпоративной информации годовую консолидированную отчетность за 2025 г. по Международному стандарту финансовой отчетности (МСФО). Выручка от продаж компании составила 218,4 млрд руб., что на 3% ниже показателя 2024 г. Прочие доходы достигли 11,4 млрд руб. Как ранее отмечала компания в апреле 2026 г., суммарный показатель выручки в 229,8 млрд руб. позволил бы отчитаться о росте на 0,1% по сравнению с предыдущим годом.

По итогам 2025 г. прибыль компании до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации составила 3,8 млрд руб., что на 27% ниже показателя 2024 г. Чистый убыток вырос на 37 % и достиг 23,7 млрд руб. При этом «Почта России» впервые раскрыла показатель чистого долга, который увеличился на 29% по сравнению с предыдущим годом и составил 107,8 млрд руб. Таким образом, коэффициент «чистый долг / прибыль компании до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации» вырос в 1,8 раза и достиг 28,2. Рентабельность продаж по прибыли компании до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации снизилась на 0,5 процентных пункта и составила 1,8%.

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«Почта России»
Чистый долг «Почты России» превысил 107 млрд руб.

В 2025 г. уставный капитал АО «Почта России» был увеличен на 43,5 млрд руб. в результате размещения акций дополнительного выпуска. Вместе с тем в связи со снижением нераспределенной прибыли на 50,9 млрд руб. итоговая величина собственного капитала компании по итогам 2025 г. уменьшилась на 15% по сравнению с 2024 г.

7 июля 2026 г. советом директоров было принято решение в связи с наличием убытка дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Выручка снизилась

По структуре и динамике выручки заметно снизились поступления от иностранной почтовой администрации — с 17,2 млрд руб. до 11,2 млрд руб. Также существенно сократился размер комиссии за прием коммунальных, муниципальных платежей, а также платежей за услуги электро- и сотовой связи — с 6,1 млрд руб. до 2,3 млрд руб. В то же время компании удалось нарастить выручку от сдачи имущества в аренду (преимущественно коммерческой недвижимости) на 29%, до 2 млрд руб. По состоянию на конец 2025 г. общая площадь объектов недвижимого имущества, переданных в аренду, увеличилась на 4% по сравнению с 2024 г.

Операционные расходы

В 2025 г. операционные расходы компании составили 242,5 млрд руб., оставшись на уровне 2024 г., несмотря на годовую инфляцию в размере 5,59%.

«Компании удается сдерживать рост операционных расходов благодаря реализации программы финансового оздоровления и трансформации. Это позволило оптимизировать логистические маршруты и другие затраты, а также повысить производительность труда на 10%», — говорится в отчете.

При этом общая численность сотрудников сократилась на 13% и составила 211,6 тыс. человек.

Поддержка от государства

В 2025 г. «Почта России» получила из бюджета около 1,2 млрд руб. госудаврстенной поддержки.

Крупнейшая статья — 500 млн руб. бюджетных инвестиций на модернизацию 105 отделений в сельской и труднодоступной местности (из них освоено 402,7 млн, остаток 97,3 млн перенесен на 2026 г.).

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Еще 365,7 млн руб. составила компенсация от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России за бесплатную пересылку посылок участникам специальной военной операции (СВО).

На внедрение ИТ-решений с технологией искусственного интеллекта (ИИ) в логистике (пилотный проект с «Тераплан») компания получила грант от фонда «Сколково» в размере 260,8 млн руб.

Региональные субсидии и компенсации (включая возмещение расходов на профилактику травматизма) принесли еще 116,4 млн руб.

При этом был произведен возврат части гранта правительства Москвы, полученного в 2019 г.,— минус 45,3 млн руб.

Дополнительная поддержка

Летом 2026 г. в Государственной Думе (Госдума) рассматривается правительственный законопроект о модернизации и мерах поддержки АО «Почта России». Документ был принят в первом чтении 23 июня 2026 г.

В частности, предлагается внедрить электронные платежные документы через портал «Госуслуги», ввести цифровые почтовые ящики для обмена юридически значимыми письмами и реализовать ряд других мер.

Антон Денисенко

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