Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2025 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 29 декабря 2025 г. №568-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

Госорганы в целях обеспечения своей деятельности могут создавать информационные системы, не являющиеся ГИС (иные ИС госорганов).

Для обеспечения создания и эксплуатации ГИС, иных ИС госорганов разрешено использование техсредств, программ и баз данных, доступ к которым предоставляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в порядке, установленном Правительством, при соблюдении требований о защите информации.

Операторов ГИС, иных ИС госорганов, ГУПов, госучреждений обязали обеспечивать взаимодействие с госсистемой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, включая информирование о компьютерных инцидентах, повлекших неправомерную передачу содержащейся в ИС информации.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 г.

Федеральный закон от 28 декабря 2025 г. №513-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Публично-правовая компания «Роскадастр» получила полномочия по размещению информации в фонде данных государственной кадастровой оценки.

Вводится государственный мониторинг проведения кадастровой оценки. Установлен предельный срок официального опубликования акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости (не позднее 30 ноября года проведения оценки), что позволит применять сведения о кадастровой стоимости с 1 января года, следующего за годом проведения оценки.

Уточнены правила применения сведений о кадастровой стоимости.

К заявлению об установлении рыночной стоимости нужно прилагать согласие собственника объекта недвижимости, если им является физическое или юридическое лицо. Регионы регламентируют порядок рассмотрения таких заявлений.

Религиозные организации новых регионов должны привести свои учредительные документы в соответствие с российским законодательством не позднее 15 марта 2027 г. Такой же срок предусмотрен для юрлиц новых регионов, если ранее у них не имелось объективной возможности привести свои документы в соответствие.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования, отдельные изменения - со дня опубликования.

Федеральный закон от 15 декабря 2025 г. №466-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Установлены особенности выпуска долговых цифровых финансовых активов.

Они удостоверяют исключительно денежное требование в размере цены приобретения цифровых финансовых активов их первым обладателем и начисленных на нее процентов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2025 г. №2096 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. №1088»

Скорректировано положение о ГАС «Управление».

В составе системы будут функционировать информационно-аналитические панели (дашборды). Они представляют собой графические интерфейсы, отображающие данные в виде различных компонентов. Закрепляются соответствующие полномочия Минцифры.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2025 г. №2068 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Правительство скорректировало госпрограмму «Информационное общество».

В частности, в новой редакции изложен подраздел Программы, касающийся оценки текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития РФ или обеспечения национальной безопасности страны.

Уточнено описание приоритетов и целей госполитики в сфере реализации программы, в т. ч. общие требования к политике регионов в соответствующей сфере. Предусмотрено обеспечение наличия на рынке отечественных разработок и оборудования, необходимых для снижения зависимости от иностранных решений.

Кроме того, уточнены перечни задач: определенных в соответствии с национальными целями; госуправления и обеспечения нацбезопасности страны; по обеспечению достижения показателей социально-экономического развития регионов, входящих в состав приоритетных территорий, уровень которых должен быть выше среднего уровня по РФ.

Постановление вступает в силу с 1 января 2026 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2025 г. №2052 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 г. №733»

Уточнен функционал Единой информационной платформы национальной системы управления данными. Предусмотрено решение по автоматизированной обработке данных - компонент подсистемы информационно-аналитического обеспечения. Для обработки, визуализации и анализа государственных, операционных, других данных и общедоступной информации можно применять ИИ.

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2025 г. №1996 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2024 г. №1529»

В Московской области проводится эксперимент по внедрению электронного документооборота при взаимодействии граждан и газораспределительных организаций в процессе техобслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Решено перенести срок его окончания с 1 октября 2025 г. на 25 декабря 2026 г. При этом в перечень сопутствующих услуг внесены отключение оборудования и установка (замена) приборов учета газа.

Поправки вступают в силу со дня опубликования.

Поручение Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2025 г. «Михаил Мишустин дал поручения по итогам форума «Цифровые решения»

Поручено подготовить предложения, направленные на стимулирование закупок радиоэлектронной продукции первого и второго уровня.

Планируется установить требования к облачной инфраструктуре для размещения корпоративных систем критической информационной инфраструктуры.

Для усиления противодействия новым киберугрозам и обеспечения безопасности цифровой экосистемы страны будет создан центр сравнительного анализа средств защиты информации.

Предстоит разработать «дорожную карту» реализации проекта по экспорту российских товаров и решений с использованием цифровых платформ. В ней должны быть отражены мероприятия по защите от продажи контрафактной продукции. На базе маркетплейсов будет создана верифицированная цепочка поставок с применением технологий отслеживания происхождения товаров.

Будет запущен пилотный проект по использованию цифровых платформ для направления в таможенные органы документации на товары для импортеров.

Стратегия развития отрасли связи на период до 2035 г. будет актуализирована с учетом изменения внешних и внутренних экономических условий.

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 2 декабря 2025 г. №1106 «Об утверждении Требований к обеспечению информационной безопасности в рамках предоставления облачных услуг посредством государственной единой облачной платформы»

Установлены требования к обеспечению информационной безопасности в рамках предоставления облачных услуг на единой облачной платформе.

В качестве исходных данных для определения актуальных угроз безопасности информации используется банк данных ФСТЭК.

Программные и аппаратные компоненты должны быть реализованы на решениях, включенных в реестр российского ПО и баз данных или реестр российской промышленной продукции.

Техсредства, которые обрабатывают информацию, средства защиты информации и средства, которые обеспечивают функционирование центров обработки данных, должны находиться в России.

Каждый поставщик назначает структурное подразделение, ответственное за защиту информации, обнаружение, предупреждение и ликвидацию последствий компьютерных атак и реагирование на компьютерные инциденты.

Указаны подсистемы защиты информации.

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 1 декабря 2025 г. №318 «О внесении изменения в Форму предоставления отчетности о функционировании реестров единой информационной системы нотариата, утвержденную приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 17.06.2014 №134»

Минюст скорректировал форму представления отчетности о функционировании реестра нотариальных действий. В частности, дополнительно включены сведения о количестве совершенных по удостоверению соглашений об уплате алиментов и медиативных соглашений, по совершению исполнительных надписей.

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 1 декабря 2025 г. №316 «О внесении изменений в Порядок ведения списка негосударственных центров бесплатной юридической помощи и его размещения на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденный приказом Минюста России от 01.03.2013 №24»

Уточнено, что список негосударственных центров бесплатной юридической помощи ведет Департамент развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 декабря 2025 г. «Белый список» доступных при ограничениях интернета сайтов вновь расширен»

В перечень российских сервисов и сайтов, которые работают в периоды ограничений мобильного Интернета по соображениям безопасности, включены Совет Федерации, МВД, МЧС, Движение первых, Аэрофлот и Победа, Объясняем РФ, Россети, Росатом Сеть зарядных станций, оператор связи «Мотив», Московская биржа, HeadHunter, Ситидрайв, Вкусно и точка, Деловые линии, ряд СМИ, Иви, Вкусвилл, Ашан, Спар, Metro, Петрович и сайты региональных правительств.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 5 декабря 2025 г. «Вход в приложение «Госуслуги» можно подтвердить разными способами»

Двухфакторная аутентификация эффективно защищает информационные ресурсы от несанкционированного доступа. Было принято решение постепенно отказаться от подтверждения входа на «Госуслуги» через SMS – пока это касается только входа на портал через мобильные устройства.

Варианты второго фактора защиты:с помощью одноразового кода в мессенджере Max; с помощью одноразового кода из специального приложения; по биометрии; SMS – только для пользователей десктопной версии Госуслуг.

Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 1 декабря 2025 г. №03-03-06/1/116498

IT-компании при соблюдении определенных условий могут применять пониженные ставки налога на прибыль. Одно из них - наличие профильных доходов в объеме не менее 70%.

В НК РФ перечислены учитываемые в упомянутой доле доходы от оказания некоторых видов услуг с использованием собственных программ для ЭВМ, баз данных. Необходимо, чтобы на дату оказания услуг такие программы, базы данных были включены в единый реестр.

Пониженные ставки применяются к налоговой базе, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода.

Письмо Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 1 декабря 2025 г. №МШ-П24-117737 «О взаимодействии с инфраструктурой цифрового профиля»

Минцифры реализован Цифровой профиль на базе ЕСИА, предоставляющий организациям возможность получать из ГИС сведения с согласия гражданина.

Организациям финансового рынка, операторам связи, работодателям и иным участникам эксперимента по цифровому профилю рекомендовано обеспечить взаимодействие с ЕСИА. Оно реализуется двумя способами: с использованием СМЭВ; с использованием технологий прикладного программного интерфейса.

Для организаций, взаимодействующих с ЕСИА посредством технологий прикладного программного интерфейса, доступ к ЕСИА в рамках эксперимента будет прекращен со 2 февраля 2026 г. Минцифры сообщает о необходимости перейти на взаимодействие посредством СМЭВ.