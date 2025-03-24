Россияне не боятся искусственного интеллекта и используют его чаще, чем им кажется

Россияне не боятся искусственного интеллекта и используют его чаще, чем им кажется. Исследование, включавшее девять фокус-групп в Москве, Новосибирске, Ярославле и Владивостоке, было направлено на выявление спонтанных ассоциаций, ожиданий, опасений и опыта использования ИИ среди различных категорий пользователей. Об этом CNews сообщили представители Aquarelle Research.

Спонтанные ассоциации с понятием ИИ

Чаще всего участники исследования связывают ИИ с реальными технологиями и продуктами, с которыми сталкиваются в повседневной жизни (голосовые помощники, чат-боты), феноменами массовой культуры и эмоциональным отношением.

ИИ ассоциируется с огромным культурным пластом, от Теста Тьюринга до киберпанка, и вызывает при этом очень противоречивые эмоции: с одной стороны, это упрощение жизни, инновации и оперативность, с другой – инфоцыганство и угроза безопасности.

Отношение к ИИ можно представить в формате дихотомии: для кого-то это всего лишь «очередной этап развития программ», для кого-то – персонализированный помощник-энциклопедия, а для некоторых – живое, одухотворенное, «магия под железными мозгами».

Источники получения информации про ИИ

И пользователи, и не-пользователи узнают новую информацию преимущественно из соцсетей и блогов, новостных подборок – либо периодически читают тематические подписки, либо открывают то, что рекомендуют алгоритмы.

Зачастую не ищут информацию специально – она «находит тебя сама», об ИИ говорят много, часто и практически везде.

Сферы применения искусственного интеллекта

Респонденты считают, что постоянно сталкиваются с ИИ. Для них очевидно, что он используется в голосовых помощниках, генерирует картинки и обрабатывает фото, представлен в чат-ботах самыми разными организациями (банками, сотовыми операторами).

Многие респонденты активно увлечены устройствами умного дома: колонки, робот-пылесос, лампочки, смарт-часы однозначно воспринимаются как ИИ.

Переводчики позволяют преодолеть языковой барьер, многие вспоминают автономный транспорт, а жители Москвы часто упоминают системы оплаты в общественном транспорте и роботов-курьеров.

Реже вспоминается, но тем не менее не вызывает сомнений использование ИИ в промышленном производстве, медицине, компьютерных играх, светофорах и камерах на дорогах.

При этом примечательно, что поисковики, карты и рекомендательные системы (например, кино или музыка) с ИИ пока что не ассоциируются. Для респондентов это технологии, существующие очень давно – еще до массового распространения ИИ, а значит, на него они не опираются.

Использование ИИ

Для личного использования респонденты чаще всего пользуются устройствами умного дома и голосовыми помощниками, а также ищут, потребляют и генерируют контент: активно пользуются нейропоиском, переводчиками текста и видео, создают картинки, тексты и музыку.

Многие используют ИИ и для работы, руководствуясь двумя ключевыми преимуществами: во-первых, он позволяет сэкономить время на поиск и обработку информации (респонденты используют его для редактирования текстов, создания презентаций), во-вторых, он позволяет автоматизировать рутину, связанную с базовой аналитикой и подсчетами, и выступить в качестве ассистента-помощника (напоминания в календаре, структурирование дня).

Отношение к ИИ

В повседневном использовании ИИ видят множество преимуществ. Помимо упомянутых выше возможностей в глазах респондентов ИИ также способен к безошибочной обработке больших массивов данных, открывает новые горизонты для путешествий – нивелирует языковой барьер, а также большинство верят, что ИИ может использоваться для заботы о человеке (например, поставить будильник, напомнить о приеме лекарств, поиграть с ребенком). Отмечают, что ИИ способен помочь в экстренных случаях, как вызов скорой помощи, полиции и пожарной.

При этом интересно, что зачастую идеи о возможности заботы применимы не к себе как пользователю, а к людям, которые не могут о себе позаботиться самостоятельно – в больницах или для помощи пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.

У многих есть опасения, связанные с потерей рабочих мест, но при этом остается и надежда, что с исчезновением старых профессий появятся новые – человечество уже переживало несколько волн прогресса, переживет и эту.

Несмотря на опасения по поводу возможностей, которые ИИ открывает преступникам (дипфейки, мошеннические схемы), люди верят, что любую технологию можно использовать как во благо, так и для преступных целей. При этом этичность применения ИИ всегда остается на совести применяющего его человека.

Примечательно, что ошибки ИИ воспринимаются респондентами как повод для дальнейшей работы над обучением, а не для отказа от инструмента – это отмечали даже те, кто относится к ИИ с опасением.

Регулирование ИИ

В вопросах регулирования ИИ единого мнения нет, но большинство опрашиваемых считают, что нужна маркировка в сферах, затрагивающих авторское право (тексты, музыка, научные работы), во избежание приватизации и неэтичного использования чужого материала. Также маркировку хотелось бы видеть в творчестве – невозможность отличить изображение, сгенерированное ИИ, от человеческого труда вызывает у некоторых чувство обмана.

Восприятие брендов, использующие ИИ

Респонденты однозначно положительно относятся к компаниям, использующим ИИ в работе – они воспринимаются как более развитые и продвинутые, к ним больше доверия: если у компании есть деньги на развитие таких технологий, значит, дела идут хорошо.

Ключевыми брендами, ассоциирующимися с ИИ на данный момент, стали «Яндекс», Сбербанк, а также «Авито», ВК, мобильные операторы, банки и «Госуслуги» (благодаря виртуальным ассистентам).