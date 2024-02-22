Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Россияне стали активнее планировать выходные на Дальнем Востоке

В конце февраля и начале марта у россиян появляется больше возможностей отправиться в небольшое путешествие. Аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов и выяснили, куда в этом году отправятся россияне на длительные выходные. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Согласно данным по бронированию авиабилетов*, самым трендовым и востребованным направлением на февральские выходные стала Грузия, спрос на перелеты в эту страну вырос в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Такой рост популярности направления может быть связан с открытием прямого авиасообщения между странами и с увеличением числа российских городов, из которых можно вылететь в Тбилиси.

Далее по росту популярности февральских поездок идут азиатские страныЮжная Корея (рост спроса +525%), Таиланд (+357%) и Индия (+114%). Помимо это в феврале 2024 г. выросла доля поездок в Азербайджан (+78%), Объединенные Арабские Эмираты (+69%) и Беларусь (+50%). Из европейских стран чаще всего россияне выбирают отправиться во Францию и Италию.

В марте же россияне отдают предпочтение поездкам в пределах ближнего зарубежья — так, например, наибольшее количество бронирований авиабилетов в начале марта** приходится на Белоруссию, рост спроса на билеты куда вырос практически в три раза по сравнению с 2023 г., а также на Казахстан и Узбекистан (рост спроса в два раза). Помимо этого для отдыха в марте россияне рассматривают Азербайджан.

Что касается внутреннего туризма, по данным бронирований отелей, самым популярным направлением на конец февраля 2024 г. стал Дальний Восток — самыми трендовыми локациями для отдыха в феврале 2024 г. Дальневосточном федеральном округе стали Амурская область (+475%), Хабаровский край (+241%) и Республика Бурятия (+150%).

Вторым по популярности направлением для путешествий стал Северо-Кавказский федеральный округ. Так, в Республике Северная Осетия количество броней выросло на 211%, а в Карачаево-Черкесской Республике — на 179%, Кабардино—Балкарской Республике — на 142%. Третьим самым популярным направлением для отдыха в конце февраля 2024 г. стал Урал. По сравнению с 2023 г. россияне активнее всего бронировали отели в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (+275%), Челябинске (+202%) и Тюмени (+117%).

А вот в марте россияне планируют поездки совсем в другие локации — например, в этот период количество бронирований отелей существенно увеличилось в Смоленск, Нижний Новгород, Рязань и Иваново. Помимо этого, ряд регионов, который пользовался популярностью в прошлом году, и в марте 2024 г. привлекает туристов — так, россияне чаще планируют поездки в Новгород (+433%), Мурманск (+427%), Кемерово (+425%), Калининград (+305%) и Краснодар (+273%).

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы
безопасность

*рассматривается период с 13 по 25 февраля 2024 г. против аналогичного периода 2023 г.

**рассматривается период с 6 по 13 марта 2024 г. против аналогичного периода 2023 г.

***

«Яндекс Путешествия» помогают планировать поездки по России и миру. Здесь можно забронировать отель, найти билет на поезд, автобус или самолет. Сервис позволяет сравнить цены на разных площадках и выбрать самый выгодный вариант. Каждый месяц «Яндекс Путешествиями» пользуются более 20 млн человек.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роман Самойлов, Vinteo: Мы верим в будущее классической ВКС

Вводятся беспрецедентные нормы слежки за россиянами-путешественниками. Гигабайты персональных данных будут храниться семь лет, доступ дадут силовикам

Что важно учесть при построении BI-платформы: взгляд провайдера инфраструктуры

В России сломались сервисы Райффайзенбанка. Во всем виновата Qiwi

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

У Qiwi отобрали банковскую лицензию из-за обслуживания «теневого бизнеса», криптообменников и онлайн-казино

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые продвинутые российские сервисы на основе нейросетей: выбор ZOOM

Лучшие подарки для автомобилистов: выбор ZOOM

Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще