Россияне стали активнее планировать выходные на Дальнем Востоке

В конце февраля и начале марта у россиян появляется больше возможностей отправиться в небольшое путешествие. Аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов и выяснили, куда в этом году отправятся россияне на длительные выходные. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Согласно данным по бронированию авиабилетов*, самым трендовым и востребованным направлением на февральские выходные стала Грузия, спрос на перелеты в эту страну вырос в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Такой рост популярности направления может быть связан с открытием прямого авиасообщения между странами и с увеличением числа российских городов, из которых можно вылететь в Тбилиси.

Далее по росту популярности февральских поездок идут азиатские страны — Южная Корея (рост спроса +525%), Таиланд (+357%) и Индия (+114%). Помимо это в феврале 2024 г. выросла доля поездок в Азербайджан (+78%), Объединенные Арабские Эмираты (+69%) и Беларусь (+50%). Из европейских стран чаще всего россияне выбирают отправиться во Францию и Италию.

В марте же россияне отдают предпочтение поездкам в пределах ближнего зарубежья — так, например, наибольшее количество бронирований авиабилетов в начале марта** приходится на Белоруссию, рост спроса на билеты куда вырос практически в три раза по сравнению с 2023 г., а также на Казахстан и Узбекистан (рост спроса в два раза). Помимо этого для отдыха в марте россияне рассматривают Азербайджан.

Что касается внутреннего туризма, по данным бронирований отелей, самым популярным направлением на конец февраля 2024 г. стал Дальний Восток — самыми трендовыми локациями для отдыха в феврале 2024 г. Дальневосточном федеральном округе стали Амурская область (+475%), Хабаровский край (+241%) и Республика Бурятия (+150%).

Вторым по популярности направлением для путешествий стал Северо-Кавказский федеральный округ. Так, в Республике Северная Осетия количество броней выросло на 211%, а в Карачаево-Черкесской Республике — на 179%, Кабардино—Балкарской Республике — на 142%. Третьим самым популярным направлением для отдыха в конце февраля 2024 г. стал Урал. По сравнению с 2023 г. россияне активнее всего бронировали отели в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (+275%), Челябинске (+202%) и Тюмени (+117%).

А вот в марте россияне планируют поездки совсем в другие локации — например, в этот период количество бронирований отелей существенно увеличилось в Смоленск, Нижний Новгород, Рязань и Иваново. Помимо этого, ряд регионов, который пользовался популярностью в прошлом году, и в марте 2024 г. привлекает туристов — так, россияне чаще планируют поездки в Новгород (+433%), Мурманск (+427%), Кемерово (+425%), Калининград (+305%) и Краснодар (+273%).

*рассматривается период с 13 по 25 февраля 2024 г. против аналогичного периода 2023 г.

**рассматривается период с 6 по 13 марта 2024 г. против аналогичного периода 2023 г.

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