Международная система приема платежей SimplyPayMe использует технологию Smart Engines для распознавания банковских карт

Компания SimplyPayMe, предоставляющая платежные решения для бизнеса по всему миру, внедрила программный продукт Smart Code Engine для сканирования банковских карт. Технология выполняет роль сканера в мобильном приложении и позволяет клиентам SimplyPayMe удобно и безопасно организовать прием платежей без ручного ввода данных банковской карты. Об этом CNews сообщили представители компании Smart Engines.

Теперь для ввода платежной информации достаточно показать банковскую карту камере смартфона, который выступает мобильным терминалом. Cистема Smart Code Engine автоматически ее просканирует, и все внесет необходимые данные в соответствующие поля реквизитов платежа. С технологиями распознавания Smart Engines пользователям мобильного приложения SimpyPayMe для быстрого и точного распознавания не нужно искать удобный угол или какие-либо особые условия освещения.

В основе программного продукта лежат алгоритмы зеленого ИИ, которые позволяют быстро извлекать данные с банковских карт, выпущенных платежными системами VISA, MasterCard, Maestro, American Express, JCB, UnionPay, Diners Club, Discover, RuPay, Elo, Verve, V Pay, Girocard, PagoBancomat, MyDebit, Troy, BC Card, Interac, Carte Bancaire, Dankort, МИР. Распознавание банковских карт поддерживается в видеопотоке в реальном времени и на фотографиях. Программное обеспечение Smart Code Engine выполняет все необходимые вычисления на устройстве пользователя, обеспечивая безопасность данных клиента и не передавая их сторонним сервисам и третьим лицам.

Справка о компании:

Smart Engines — научно-исследовательская компания, специализирующаяся на разработке алгоритмов компьютерного зрения, машинного обучения и искусственного интеллекта. Программные продукты компании обеспечивают безопасное автоматическое распознавание документов и успешно решают задачи цифровой трансформации в России и других странах мира. Их используют «Билайн», МТС, «Мегафон», группа «Тинькофф», Альфа-Банк, Газпромбанк, Банк «ДОМ.РФ», МКБ, Почта Банк, Росбанк, ФПК РЖД, KUPIBILET, «Альфастрахование» и др. Smart Engines является базовой организацией для кафедры когнитивных технологий в МФТИ.