Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186510
ИКТ 14463
Организации 11226
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3538
Системы 26465
Персоны 80317
География 2981
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2742
Мероприятия 877

Trump Ivanka Трамп Иванка


СОБЫТИЯ


04.12.2025 Связанный с сыном Трампа производитель редкоземов получил от армии США контракт на $620 миллионов 1
28.12.2018 Бизнес «Яндекса» в Турции: «друг Трампа» не спас от убытков. Расследование CNews 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Trump Ivanka и организации, системы, технологии, персоны:

Alibaba Group 450 1
Yandex - Яндекс 8420 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 347 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 963 1
Google LLC 12246 1
Google Reklamcilik ve Pazarlama Limited Şirketi 1 1
Yandex Türkiye - Яндекс Турция 8 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 73 1
Yandex Reklamcilik Hizmetleri - Яндекс Рекламные Услуги 2 1
Dogan Yayin Holding - Doğan Media Group 5 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1355 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31665 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9707 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4655 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27162 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3079 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2253 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25533 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3106 1
Оповещение и уведомление - Notification 5367 1
Google Android 14661 1
StatCounter 447 1
Yaani - браузер 2 1
Назаркин Сергей 1 1
Волож Аркадий 260 1
Ларьяновский Александр 10 1
Александр де Куба Альфред 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 606 1
Yalçındağ Mehmet Ali - Ялчиндаг Мехмет Али 3 1
Erdoğan Recep Tayyip - Эрдоган Реджеп Тайип 13 1
Вишневский Богдан 2 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4090 1
Турция - Турецкая республика 2485 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 185 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53439 1
Нидерланды 3630 1
Россия - РФ - Российская федерация 156640 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7787 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6661 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1290 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25945 1
Цензура - Свобода слово 507 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1209 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54960 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51220 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6093 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5316 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6352 1
Энергетика - Energy - Energetically 5519 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404878, в очереди разбора - 733376.
Создано именных указателей - 186510.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще