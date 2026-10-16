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Bending Spoons

Bending Spoons

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.10.2026 Созданный россиянами всемирно известный сервис полностью заблокировал Россию. С отечественного IP к нему не подключиться 1
11.07.2023 Знаменитый сервис заметок Evernote, созданный выходцами из СССР, избавился от сотрудников в США 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Bending Spoons и организации, системы, технологии, персоны:

Sequoia Capital 119 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 397 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4620 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13165 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3709 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7881 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1201 1
Видеоредактор - Video Editor 124 1
Skitch 12 1
Notion Labs - Notion 57 1
Bending Spoons - Evernote 200 1
Bending Spoons - Remini 3 1
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СССР - Ленинград 112 1
Китай - Тайвань 4290 1
Чили - Республика 496 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6636 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 862 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5182 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18453 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5855 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4060 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1302 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 551 1
Ars Technica 451 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479793, в очереди разбора - 724532.
Создано именных указателей - 202809.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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