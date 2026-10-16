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Bending Spoons
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|16.10.2026
|Созданный россиянами всемирно известный сервис полностью заблокировал Россию. С отечественного IP к нему не подключиться 1
|11.07.2023
|Знаменитый сервис заметок Evernote, созданный выходцами из СССР, избавился от сотрудников в США 2
Публикаций - 2, упоминаний - 3
Bending Spoons и организации, системы, технологии, персоны:
|Sequoia Capital 119 1
|Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 397 1
|O’Neill Chris - О'Нил Крис 10 1
|Toolan Vincent - Тулан Винсент 2 1
|Kundu Anirban - Кунду Анирбан 2 1
|Wrobel Erik - Вробель Эрик 2 1
|Wagner Michelle - Вагнер Мишель 2 1
|Libin Phil - Либин Фил 21 1
|Пачиков Степан 23 1
|Хусид Андрей 5 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479793, в очереди разбора - 724532.
Создано именных указателей - 202809.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479793, в очереди разбора - 724532.
Создано именных указателей - 202809.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.