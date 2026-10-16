Созданный россиянами всемирно известный сервис полностью заблокировал Россию. С отечественного IP к нему не подключиться

Сервис онлайн-досок Miro, основанный выходцами из России, стал полностью недоступен россиянам. При попытке зайти на него с российского IP-адреса выдается сообщение о блокировке. Miro поддерживает антироссийские санкции – летом 2024 г. он отключил профили всем россиянам, но геоблок не устанавливал.

Русский? Уходи

Жители России лишились доступа к всемирно известному сервису онлайн-досок Miro, одному из крупнейших в своем сегменте. На проблему обратило внимание агентство ТАСС – оно пишет, что Miro установил геоблок.

Это означает, что подключиться к сервису с российского IP-адреса не получится. Сотрудник CNews убедился в этом – к моменту публикации материала Miro был недоступен ни с мобильного интернета, ни с домашнего. При этом внезапное виртуальное путешествие в другую страну проблему с доступом решает моментально.

В качестве причины блокировки Miro указывает необходимость соблюдения требований Запада. Компания европейско-американская – ее головные офисы дислоцируются в Сан-Франциско (США) и Амстердаме (Нидерланды).

Так выглядит сайт Miro при подключении с российского IP-адреса

«В соответствии с действующим законодательством об экспортном контроле и экономических санкциях компания Miro принимает меры по ограничению доступа из стран и регионов, не подпадающих под действие политики поддержки Miro. Это отражено в наших договорах на оказание услуг в разделе "Экспорт"», – говорится в официальном сообщении сервиса.

«Обратите внимание, что эти ограничения действуют даже в том случае, если пользователь Miro временно находится в стране или регионе, не поддерживаемых компанией, хотя обычно он там не проживает», – отмечено в том же сообщении. Иными словами, если иностранец, находящийся в России, попытается открыть Miro на своем устройстве с российского IP-адреса, у него ничего не выйдет.

Из России с любовью?

Miro – это сервис, созданный выходцами из России. Его основали два уроженца Перми – Олег Шардин и Андрей Хусид.

Проект существует с 2011 г., и до 2019 г. он был известен под названием RealtimeBoard. Его идея – в упрощении удаленного взаимодействия и сотрудников компании.

Немного техномагии, и козни Miro перестают действовать

Главная функция Miro – это создание и совместное использование виртуальных холстов визуализации – онлайн-досок. На них ведется обсуждение различных идей сотрудников. Эти доски позволяют строить схемы, рисовать графики, визуализировать идеи и многое другое. По сути, это веб-версия настенных досок, которые часто можно встретить в переговорных или в кабинетах обычных офлайн-офисов.

Санкции, версия 2.0

Полная блокировка россиян по IP – это вторая антироссийская акция Miro. Как сообщал CNews, первая произошла в конце лета 2024 г. – тогда сервис объявил об уходе из страны и отключении профилей российских пользователей.

Важно отметить, что на тот момент Miro не потрудился заранее объявить об этом. На поиск альтернативы он дал россиянам меньше месяца.

Alex Rodríguez Santibáñez / Unsplash Количество санкций против ни в чем не повинных мирных россиян растет

На этот раз сервис поступил жестче. Официального заявления о готовящейся блокировке Miro заранее не делал – вместо этого, по информации ТАСС, он прислал некоторым пользователям письмо, в котором сообщил о блокировке.

Насколько массовой была эта рассылка, агентство не уточняет. Но, судя по отсутствию широкой огласки до начала блокировки, список адресатов едва ли можно назвать большим.

Двое в лодке

Новые санкции Miro затронули не только россиян. Пострадали также и жители Белоруссии – они тоже больше не могут пользоваться сервисом, находясь в своей стране и не применяя специальные технические средства.

«С 15 октября 2026 г. мы расширим сферу действия наших механизмов геоблокировки по IP-адресам, включив в нее дополнительные страны, в том числе Россию и Белоруссию», – приводит ТАСС цитату из письма Miro, которое поступило некоторым российским пользователям сервиса.

В том же письме кратко перечислены новые ограничения для россиян, белорусов и гостей этих стран. «Лица, находящиеся в России и Белоруссии, не смогут залогиниться в Miro, получить доступ к веб-сайту Miro или обратиться в поддержку Miro», – написали представители сервиса.