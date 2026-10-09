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Alibaba Group AliExpress Cubot

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.10.2026 Россию завалило крайне опасными смартфонами со встроенными вирусами. Они официально продаются в Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете» 1
23.07.2024 На AliExpress стартовали продажи новых смартфонов Cubot 7

Публикаций - 2, упоминаний - 8

Alibaba Group и организации, системы, технологии, персоны:

Cubot 6 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 504 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1249 1
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 499 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13381 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2533 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18518 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2372 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6480 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10850 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1289 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1883 1
SIM-card - Nano-SIM - Mini-SIM - Micro-SIM 338 1
PDAF - Phase-Detection Autofocus - Фазовый автофокус 44 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8610 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28601 1
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6511 1
Honor Magic 81 1
Google Android 14 98 1
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 251 1
MediaTek MT - Mediatek MTK - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 723 1
Google Android 15378 1
Россия - РФ - Российская федерация 168657 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27696 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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