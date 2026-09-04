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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200583
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Латыев Александр

СОБЫТИЯ


04.09.2026 Таинственный российский завод перезаложил свое оборудование для производства чипов на десятки миллиардов. Установки ASML тоже в залоге 1
29.03.2007 Веб-дизайн: рекомендации заказчику 1
16.01.2007 Сайт "задаром": мифы маргинального рынка сайтостроения 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Латыев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1149 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1288 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8709 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4358 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 853 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4492 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3249 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1983 1
Фотобанк - Photobank 209 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3213 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6082 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6535 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11581 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4048 1
Web development - Веб-разработка 314 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1216 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35386 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3209 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18151 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17052 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5855 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Oracle Java - язык программирования 3481 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 681 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 894 1
Молодцом Максим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167282 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47808 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5131 1
Webmaster - Вебмастер 139 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 314 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 752 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 708 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 272 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3150 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16196 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 190 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3119 1
Web design - Веб-дизайн 119 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1829 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2560 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 1
День молодёжи - 27 июня 1103 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470003, в очереди разбора - 724878.
Создано именных указателей - 200583.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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