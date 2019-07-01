Трамп «помиловал» Huawei. Компании дали временный допуск к американским технологиям

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Гнев на милость

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) объявил о своего рода «амнистии» компании Huawei, которую с мая 2019 г. бойкотируют крупнейшие американские и мировые ИТ-компании. О своем решении Трамп сообщил в рамках переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином (Xí Jìnpíng) на саммите G20 в Осаке (Япония), однако позже выяснилось, что оно имеет ряд значительных ограничений.

«Мы обсуждали Huawei (в разговоре с Си Цзиньпином). Детальное рассмотрение вопроса мы перенесли на более поздний срок. Единственное, что я могу разрешить сейчас – это поставку продукции американских компаний, используемых во множестве товаров самой Huawei», – сказал американский президент после встречи с председателем КНР. Слова Дональда Трампа касались поставок Huawei продукции американских компаний, успевших прекратить партнерские отношения с этим китайским вендором. Уточнять, что конкретно он имел в виду, Трамп не стал – вместо него его слова прокомментировал глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу (Lawrence Kudlow).

Неполноценная амнистия

В интервью каналу Fox News. Кудлоу подчеркнул, что президент США говорил лишь о временной амнистии, а не о безоговорочной и полноценной. К тому же она коснется не всех поставок американских компаний, а лишь некоторых из них.

Трамп ослабил давление на Huawei, но санкции снимать не стал

«Министерство торговли США временно предоставит Huawei ряд лицензий на поставку товаров самого общего назначения. К примеру, определенные компании, разрабатывающие и выпускающие процессоры, производят продукции, которая доступна в других странах мира без каких-либо ограничений. По нашему мнению, деятельность подобного рода не затрагивают национальную безопасность США», – отметил Лоуренс Кудлоу.

Никакой конкретики

Кудлоу и Трамп не стали уточнять, какие именно американские компании смогут возобновить поставки Huawei, и на какой срок. Упоминание микропроцессоров может быть намеком на компании Intel и Qualcomm, которые отказались от сотрудничества с Huawei в мае 2019 г. Следом за ними аналогичный шаг под влиянием американского правительства сделала британская ARM, разработчик одноименной микропроцессорной архитектуры, на базе которой построены все актуальные мобильные процессоры Huawei.

В целом, от Huawei отвернулись многие американские корпорации – Google закрыла доступ к Android (в настоящее время действует временная лицензия, выданная до августа 2019 г.), Microsoft запретила устанавливать на ноутбуки Huawei ОС Windows, а Facebook больше не хочет, чтобы ее фирменные приложения входили в состав прошивки смартфонов китайского производителя. Не исключено, что «амнистия», о которой говорил Трамп, коснется и их.

Из черного списка в белый

Все нынешние проблемы Huawei начались 15 мая 2019 г., когда Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения для защиты информационной инфраструктуры США. Причиной стал официально не доказанный факт присутствия в смартфонах и телекоммуникационного оборудования «маячков» для слежки в пользу Китая.

17 мая 2019 г. китайская компания была внесена в черный список иностранных производителей из-за угрозы национальной безопасности США. По состоянию на 1 июля 2019 г. Huawei по-прежнему находится в этом списке, и на переговорах Дональда Трампа с Си Цзиньпином соответствующий вопрос не поднимался. Возможность исключения Huawei из черного списка будет рассмотрена в ближайшие дни, пока без уточнения даты.

Возможные причины «амнистии»

Официальные причины ослабления санкций в отношении Huawei американские власти не разглашают. Возможно, это связано с угрозой резкого падения прибыли многих американских компаний – в частности, могут пострадать Intel и Microsoft, уже обратившиеся к Трампу с соответствующим заявлением. Google тоже понесет значительные убытки: по подсчетам самой Huawei, в случае прекращения сотрудничества между компаниями Google потеряет 700-800 млн пользователей и миллиарды долларов (точную сумму китайский техногигант не назвал).

ИТ-компании, которые откажутся работать с Huawei, могут навлечь на себя гнев непосредственно китайских властей – представители правительства в июне 2019 г. провели ряд встреч с представителями Microsoft, Dell, Sony и других корпораций и объяснили, что их ждет в случае, если они разорвут контракты с Huawei.

Запасной план Huawei

Вероятность очередного ухудшения отношений между США и Китаем по-прежнему сохраняется, и американская сторона может быстро отменить временную «амнистию» Huawei. У компании на этот случай готов ряд мер, которые позволят ей остаться на плаву.

В частности, Huawei разработала собственный формат карт памяти – nanoSD, который она намерена использовать вместо microSD, доступ к которым для нее все еще закрыт. Помимо этого, в активной разработке находится ее собственная мобильная платформа HongMeng OS (предыдущее название – Kirin OS) с собственным магазином ПО и полноценной поддержкой Android-приложений. Также у Huawei есть возможность перейти на российскую мобильную платформу Sailfish OS.

С процессорами пока сложнее – собственной архитектуры у Huawei нет, и она вынуждена использовать технологии ARM. Впрочем, действующий запрет не помешал ей выпустить процессор Kirin 810 для смартфонов среднего класса и смартфон Nova 5 на основе него. Он был представлен одновременно со смартфонами Nova 5i и Nova 5 Pro на базе других ARM-процессоров, и все трио работает под управлением ОС Android.