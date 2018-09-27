Провал премьеры. Рассекречены топ-смартфоны Huawei на сверхмалых чипах

В сеть попали рекламные слайды грядущих смартфонов Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro, на которых содержится исчерпывающая информация о новинках. Это первые смартфоны Huawei с поддержкой беспроводной зарядки. Аппаратной базой для них послужил первый в мире 7-нанометровый чипсет Kirin 980.

Утечка слайдов

Благодаря крупной утечке промо-материалов, опубликованных израильским сайтом Girafa, стали известны исчерпывающие характеристики смартфонов Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro, презентация которых должна состояться 16 октября 2018 г. На слайдах Huawei Mate 20 фигурирует под кодовым названием Hima, а Mate 20 Pro — под названием Laya.

Основные характеристики

Согласно данным, представленным в материалах, оба смартфона созданы на базе первого в мире 7-нанометрового чипсета Kirin 980, при этом Huawei Mate 20 получил 4 ГБ оперативной памяти, а Mate 20 Pro — 6 ГБ. Объем постоянной памяти составляет 128 ГБ. Память можно расширить за счет карты nanoSD емкостью до 256 ГБ, поддержка карт microSD отсутствует.

Huawei Mate 20 оснащен IPS-экраном с диагональю 6,53 дюйма и разрешением Full HD+. Дисплей имеет каплевидный вырез. Huawei Mate 20 Pro получил OLED-дисплей с диагональю 6,9 дюйма и разрешением Quad HD+, отличительной чертой экрана являются изогнутые края. В смартфонах предусмотрена функция беспроводной проектировки для работы с ПК.

Новинки оборудованы тройной основной камерой, но Huawei Mate 20 получил ультраширокоугольный модуль, а Mate 20 Pro — телеобъектив. В обоих аппаратах есть функция умного зума AI Smart Zoom, предназначенная для отслеживание движущихся объектов и автоматической фокусировки на них. Разрешение селфи-камер составляет 24 МП.

Huawei Mate 20 поддерживает миниатюрные карты памяти nanoSD

Huawei Mate 20 получил аккумулятор аккумулятор емкостью 4000 мАч, который должен дать устройству возможность работать без подзарядки на 21% дольше, чем Mate 10. Емкость аккумулятора Mate 20 Pro составляет 4200 мАч. Благодаря технологии быстрой зарядки Super Charge 2.0 устройство можно зарядить на 70% за 30 минут. Оба смартфона поддерживают беспроводную зарядку, что является новшеством для аппаратов Huawei. Мощность беспроводной зарядки составляет 15 Вт.

Разблокировка экрана

Huawei Mate 20 имеет функцию двухмерного распознавания лиц, используемую для разблокировки устройства, а Mate 20 Pro — трехмерного. Из-за этого у старшей модели шире вырез экрана. Трехмерное распознавание 3D Face Unlock занимает 500 мс, ошибка возможна в одном случае из миллиона. В смартфонах присутствует система HiVision, благодаря которой пользователь может искать в интернете различные тексты и объекты — например, товары или достопримечательности — просто наведя на них камеру.

Функция умного зума отслеживает движущиеся объекты и автоматически захватывает их

Экран также можно разблокировать с помощью сканера отпечатка пальцев, который в Huawei Mate 20 находится на задней панели, а в Mate 20 Pro — под дисплеем. Кроме того, функция Bone Voice ID позволяет разблокировать смартфоны голосом, причем производитель обещает высокоточное распознавание голоса даже в шумной обстановке. Оба смартфона оснащены стереодинамиками, присутствует также аудио-порт на 3,5 мм. Huawei Mate 20 имеет пыле- и влагозащиту по стандарту IP53, а Mate 20 Pro — IP67. Смартфоны работают под управлением Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.0.

Трехмерное распознавание лица занимает менее 500 мс

Цена на новинки в Израиле составит $840 и $1115 соответственно. Продажи в этой стране должны начаться в конце октября 2018 г.