Huawei выпустила дешевые «почти флагманы» с новейшим процессором. Цена

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Пятерка санкционных гаджетов

Компания Huawei провела презентацию новых смартфонов-камерофонов Nova 5, Nova 5 Pro и Nova 5i. Дальнейший выпуск мобильных гаджетов Huawei. после всех наложенных на нее американским правительством санкций, был под угрозой, но компания решила не сдаваться раньше времени. Также был представлен планшетный компьютер MediaPad M6 в двух модификациях.

Премьера смартфонов прошла в Китае, и на момент публикации новости были известны лишь цены, актуальные для рынка этой страны. За Nova 5 в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти Huawei просит $410 (25,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 21 июня 2019 г.), а за Nova 5 Pro – $440 (27,7 тыс. руб.) или $500 (31,5 тыс. руб.) (8 ГБ оперативной, 128 или 256 ГБ постоянной памяти).

Смартфон Nova 5i оценивается в $290 (18,3 тыс. руб.) или в $320 (20,2 тыс. руб.) (6 или 8 ГБ оперативной, 128 ГБ постоянной памяти).

Продажи Nova 5 Pro и Nova 5i стартуют 28 июня 2019 г., а Nova 5 задержится до 20 июля 2019 г.

Стоимость смартфонов Huawei Nova 5

Модель Объем оперативной памяти, ГБ Объем встроенной памяти, ГБ Цена, $ Nova 5i 6 128 290 Nova 5i 8 128 320 Nova 5 8 128 410 Nova 5 Pro 8 128 440 Nova 5 Pro 8 256 500

Источник: Huawei

Флагманский Nova 5 Pro

Смартфон Nova 5 Pro характеризуется в первую очередь наличием топового процессора Kirin 980, выпущенного осенью 2018 г. и оснащенного четырьмя ядрами ARM Cortex-A76 (частота 1,96-2,6 ГГц) и таким же количеством ARM Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. Также в чип встроена видеоподсистема ARM Mali-G76.

Флагманский смартфон Huawei Nova 5 Pro

Вторая отличительная особенность смартфона – это его крупный 6,4-дюймовый экран, практически лишенный рамок. В его верхней части имеется вырез в форме капли под 32-мегапиксельную фронтальную камеру с максимальной диафрагмой f/2,0, а сам он поддерживает разрешение Full HD+ или 2340х1080 пикселей и содержит встроенный оптический сканер отпечатков пальцев.

Модуль основной камеры, расположенный вертикально на задней панели Nova 5 Pro, состоит из четырех сенсоров, главный из которых – Sony IMX586 на 48 Мп. Три других сенсора получили разрешение 16, 2 и 2 Мп, где последний служит для определения глубины сцены. Смартфон работает от аккумулятора емкостью 3500 мАч с поддержкой быстрой 40-ваттной зарядки по USB-C, способной зарядить эту АКБ до 85% за 30 минут.

К прочим спецификациям смартфона относятся слот microSD, несмотря на запрет SD Association на использование Huawei карт памяти данного типа, а также модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0 и отдельное 3,5-мм аудиогнездо.

Nova 5 на новейшем процессоре

Смартфон Nova 5 практически во всем идентичен старшему Nova 5 Pro, за исключением объемов памяти и центрального процессора. Данный моноблок базируется на однокристальной системе Kirin 810, рассекреченной за сутки до анонса, которая содержит два ядра ARM Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,27 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой до 1,88 ГГц в дополнение к шестиядерной видеокарте Mali-G52 MP6. Напомним, что компания ARM запретила Huawei выпускать новые процессоры на базе ее архитектуры. Huawei, по всей видимости, не послушалась.

Зеленый - один из двух оригинальных оттенков для новых смартфонов Huawei

Эксперты портала GSM Arena уже протестировали данный смартфон в бенчмарке AnTuTu, и в нем он набрал свыше 237 тыс. баллов. Сама Huawei пообещала 162-процентный прирост производительности в сравнении с предшествующим чипом, Kirin 710.

Результаты тестирования Nova 5 в AnTuTu

В сравнении с Qualcomm Snapdragon 730, основным конкурентом Kirin 810, производительность последнего выше на 11% в одноядерном и на 13% в многоядерном режимах. Также Huawei заявила о 44-разнице в производительности между графическими подсистемами в пользу своего нового чипа.

Бюджетный Nova 5i

Смартфон Nova 5i получил схожую со старшими моделями внешность и позаимствовал у них дисплей, но основные его характеристики в сравнении с ними сильно упрощены. Разрешение основной его камеры составил 24+16+2+2 Мп, фронтальной – 24 Мп, а вместо Kirin 980 или 810 используется упомянутый процессор Kirin 710. К его спецификациям относятся по четыре ядра ARM Cortex-A73 (частота до 2,2 ГГц) Cortex-A53 (до 1,7 ГГц) и интегрированная видеокарта Mali-G51 MP4 на четырех ядрах.

Еще один необычный оттенок новых смартфонов Huawei - коралловый

В смартфоне тоже есть слот microSD, а емкость его батареи увеличили до 4000 мАч. Впрочем, быстрая зарядка на 40 Вт ему не досталась – производитель ограничился 10 ваттами.

Все три смартфона линейки Nova 5 характеризуются наличием ОС Android 9 Pie в рамках временного партнерства с Google (лицензия истекает в августе 2019 г.), дополненных фирменной прошивкой EMUI 9.1. О присутствии в ее составе сервисов Facebook, предустановка которых на аппараты Huawei с июня 2019 г. запрещена, производитель сообщать не стал.

Полноразмерные планшеты

В дополнение к смартфонам Huawei выпустила планшетный компьютер MediaPad M6 в модификациях с экраном на 8,4 и 10,8 дюйма по диагонали. В обеих версиях установлен процессор Kirin 980, и обе работают на базе ОС Android 9 с оболочкой EMUI.

Планшеты характеризуются разрешением экрана 2560х1600 точек, 4 ГБ оперативной памяти, встроенным накопителем на 64 или 128 гигабайтов, ресиверами GPS, Beidou и ГЛОНАСС, фотокамерами с разрешением 8 и 13 Мп и батареей емкостью 6000 и 7500 мАч для 8- и 10-дюймовой версии.

К возможностям планшетов относятся отдельный 3,5-миллиметровый разъем для гарнитуры, слот microSD и сканер отпечатков пальцев под кнопкой Home на лицевой панели, а также премиальная акустика Harman Kardon, состоящая из четырех динамиков. В список опций входит LTE-модем.

Стоимость Huawei MediaPad M6 варьируется от $290 до $510. Продажи 10-дюймового планшета начнутся 10 июля 2019 г., а предварительный заказ на него уже открыт. Оформить заказ на 8-дюймовый M6 получится с 10 июля 2019 г., а в продажу он поступит 20 июля 2019 г.