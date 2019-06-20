Санкции не помешали: Huawei выпускает совершенно новый ARM-процессор для смартфонов

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Новые смартфоны на новом процессоре

Компания Huawei разработала мобильный процессор Kirin 810 с 7-нанометровым техпроцессом. Чип ляжет в основу новой серии смартфонов Nova 5, в составе которой окажутся три модели – Nova 5, 5 Pro и 5i, хотя получить его могут не все эти аппараты. Да и сам процессор станет первым представителем Kirin 800 – новой линейки, ориентированной на смартфоны среднего класса. К тому же, это первый 7-нанометровый процессор для смартфонов среднего сегмента в мире.

Анонс Kirin 810 сделал Huawei единственной в мире компанией, в активе которой числятся два 7-нанометровых мобильных процессора. Первым стал анонсированный осенью 2018 г. Kirin 980, используемый, в том числе, во флагманах P30 и P30 Pro образца весны 2019 г.

Даже у Qualcomm, которая тоже отказалась сотрудничать с ней, такой чип всего лишь один – флагманский Snapdragon 855. Производство Kirin 810 будет налажено на заводе тайваньской компании TSMC, тоже лидера в своей области. Она вплотную подошла к 5-нанометровым нормам производства и в июне 2019 г. объявила о разработке 2-нанометрового техпроцесса.

Возможности процессора

Kirin 810 практически полностью состоит из разработок компании ARM – в него входят шесть ядер Cortrex A55 и два ядра Cortex A76, а видеоподсистема представлена графическим процессором Mali-G52. Фактически, это прямой преемник чипа Kirin 710, собранного на четырех ядрах Cortex A73 и таком же количестве Cortex A53, только с большей производительностью и меньшим энергопотреблением.

Huawei выпустит новый мобильный процессор даже под угрозой санкций

В 2019 г. выпуск новых чипов Huawei оказался под вопросом – в мае 2019 г. компания ARM отозвала у китайского вендора лицензию на свою архитектуру, тем самым перекрыв ему возможность разработки новых CPU, в том числе и флагманских. Дальнейшее развитие сложившаяся ситуация на момент публикации материала не получила – обе стороны не сообщали ни о ведении переговоров, ни о достижении каких-либо новых соглашений, как это было с Google. Как известно, Google в мае 2019 г. запретила Huawei устанавливать на смартфоны ОС Android и закрыла ей доступ к своим сервисам, а через несколько дней выдала временную лицензию, действующую до августа 2019 г.

Смартфоны Nova 5

Детальные подробности о своих новых смартфонах Huawei решила не раскрывать вплоть до официального анонса, назначенного на 21 июня 2019 г. Тем не менее, определенные сведения о Nova 5 Pro, флагмане серии, были рассекречены инсайдерами.

Пресс-рендер смартфона Huawei Nova 5 Pro

Nova 5 Pro станет первым смартфоном за всю историю серии (второе ее поколение, к примеру, вышло в мае 2017 г.) с основной камерой на базе четырех сенсоров. Параметры двух модулей держатся в тайне – известно лишь, что один из этого квартета окажется сенсором глубины, а второй получит разрешение 48 Мп. Фронтальная камера смартфона получит 32-мегапиксельную матрицу.

В максимальной конфигурации Nova 5 Pro, которой приписывают процессор Kirin 980, будут присутствовать 40-ваттная зарядка аккумулятора, встроенный накопитель на 256 ГБ и 8-гигабайтный модуль оперативной памяти. Опираясь на временную лицензию Google, Huawei установит на Nova 5 Pro ОС Android 9 Pie с доступом к Google Play, YouTube и другим Google-сервисам и дополнит ее фирменной оболочкой EMUI. А вот поддержка карт microSD в этом аппарате не упомянута, что, вероятно, может быть связано с запретом на их использование в смартфонах Huawei.

Ориентировочная стоимость смартфона в такой комплектации составит $700 (44,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 июня 2019 г.). Для флагманской модели заявлен как минимум один оригинальный цвет корпуса – коралловый.

Страдания Huawei

Выпуск новых смартфонов на не менее новом процессоре в случае Huawei можно приравнять к подвигу. На компанию по приказу президента США Дональда Трампа (Donald Trump) давят со всех сторон, и одними только Google, Qualcomm, SD Association и ARM дело не ограничилось.

Huawei столкнулась с прессингом со стороны организаций Wi-Fi Alliance и JEDEC, которые она была вынуждена покинуть. Корпорация Microsoft запретила ей ставить на свои ноутбуки ОС Windows 10 и перекрыла доступ к обновлениям, а Facebook больше не разрешает ей устанавливать на свои смартфоны свои фирменные приложения.

Россия пришла на помощь Huawei, предложив ей отказаться от Android в пользу ОС «Аврора», но компания пока не приняла окончательное решение по данному вопросу. К слову, американские корпорации уже осознали всю тяжесть возможных последствий давления на Huawei – сперва основатель ARM спрогнозировал пугающие последствия для мирового ИТ-рынка, затем власти Китая практически открыто пригрозили Microsoft и ряду других компаний ответными мерами, а 14 июня 2019 г. власти США отсрочили запрет на использование телекоммуникационного оборудования Huawei в стране на два года. Более того, 17 июня 2019 г. Intel и Qualcomm попросили американские власти простить Huawei (хотя формально она ни в чем не виновата – никаких доказательств ее слежки за американцами, из-за обвинений в которой все и началось, так и нет). Свою позицию Intel и Qualcomm объяснили тем, что в случае продолжения прессинга Huawei американские ИТ понесут многомиллиардные убытки.