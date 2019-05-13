Google губит свои смартфоны, в упор не замечая очевидных проблем

Google создала парадокс на рынке смартфонов – разработав самую популярную мобильную ОС в мире, она не сумела стать самым крупным производителем гаджетов за девять лет, прошедших с момента выпуска своего самого первого смартфона Nexus One. Google нужно менять политику, и она готовится пойти на радикальные меры.

Невезучие «Пиксели»

Корпорация Google уже на протяжении девяти лет не может войти в топ-10 крупнейших производителей смартфонов, несмотря на то, что ее мобильная ОС Android уже давно считается самой популярной и распространенной в мире. В начале мая 2019 г. она предприняла очередную попытку захвата рынка смартфонов, на этот раз путем выпуска моделей среднего ценового сегмента Pixel 3a и 3a XL, но ажиотажа вновь не последовало. Эксперты портала ZDnet выделили ряд причин для подобного отношения потребителей к смартфонам от разработчиков ОС, установленной на миллиардах устройств по всему миру.

Проблема номер один: ценовая политика

Google вышла на рынок смартфонов в 2010 г. с моделью Nexus One, разработанной совместно с компанией HTC, часть которой Google приобрела спустя несколько лет. Каждый из смартфонов интернет-гиганта позиционировался в качестве флагманского, но в эпоху серии Nexus, последний представитель которой (Nexus 6P за авторством Huawei) вышел в 2015 г., устройства зачастую обладали более низкой ценой в сравнении с основными конкурентами.

В 2016 г. была запущена линейка флагманских смартфонов Pixel, но к тому моменту набрали силу китайские производители электроники. Их смартфоны, обладая схожими с Pixel возможностями, стоили заметно дешевле, и в 2019 г. ситуация не изменилась.

Бюджетные смартфоны Google Pixel 3a и 3a XL

Pixel 3a и Pixel 3a XL наделены средними по современным меркам спецификациями и стоят от $400 (26,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 13 мая 2019 г.) и $470 (30,8 тыс. руб.) соответственно. При этом они лишены стеклянного корпуса, защиты от влаги, HDR-дисплея и мощной селфи-камеры – всего того, что предлагают флагманские и вдвое более дорогие Pixel 3 и 3 XL, вышедшие осенью 2018 г. В этом же ценовом сегменте потенциальному покупателю предложены флагманы Meizu и Xiaomi, официально продающиеся в России, а также гаджеты китайских производителей третьего эшелона с возможностью заказа непосредственно из КНР.

Проблема номер два: география распространения

Вторая проблема смартфонов Google связана со странами присутствия. В отличие от сервисов компании, пользоваться которыми могут жители всего мира, за редким исключением, ввоз ее гаджетов имеет более серьезные ограничения. В частности, смартфоны Google недоступны в России, а заказ из США сопряжен с дополнительными расходами, лишь увеличивающими и без того сравнительно высокую стоимость смартфонов. Тут следует отметить, что ограничения распространяются и на другую технику Google – планшетные компьютеры, смарт-динамики и др.

Проблема номер три: модельный ряд

За девять лет Google выпустила восемь смартфонов Nexus и три поколения моделей Pixel, то есть раз в год он представляет один-два гаджета. Подобная схема, если рассматривать крупных игроков рынка, характерна только для Apple и китайской OnePlus – Samsung, Huawei и другие известные бренды ежегодно выпускают значительно большее количество смартфонов, от флагманских до ультрабюджетных – у Huawei есть даже отдельный суббренд Honor, под которым выходят доступные аппараты, а Samsung в начале 2019 г. запустила новую линейку дешевых смартфонов Galaxy M.

Apple и OnePlus могут позволить себе выпускать смартфоны раз в год за счет своих особенностей. В частности, никто кроме Apple не производит смартфоны на базе iOS – второй по популярности мобильной платформы в мире. OnePlus же берет низкой стоимостью своих смартфонов, которые за счет этой особенности она с момента своего основания в 2013 г. называла «убийцей флагманов».

Nexus One - самый первый смартфон Google

Google подобных преимуществ лишена: ее новые смартфоны стоят дороже многих конкурентов, а ОС Android распространяется с открытым исходным кодом, что дает возможность без преувеличения каждому выпустить свой смартфон.

Скудность модельного ряда касается всех типов устройств, выпускаемых Google. В свое время она не взяла пример с Microsoft – корпорация в 2012 г. запустила линейку Surface, начав не с самых удачных планшетов со съемной клавиатурой. В 2019 г. серия Surface состоит уже из планшетов, ноутбуков, трансформеров, настольных и даже настенных ПК.

Проблема номер четыре: устаревшая экосистема

Открытость ОС Android тоже сыграла против Google в вопросе захвата рынка смартфонов – даже едва открывшаяся, еще никому неизвестная китайская компания может установить ее на свой первый смартфон и получить сертификат Google на использование ее сервисов, в том числе магазина приложений, и вот уже этот смартфон с точки зрения ПО не отличается от флагманских Pixel.

Масла в огонь подливают и крупные производители, улучшающие Android путем выпуска графических оболочек собственной разработки – MIUI у Xiaomi, One UI у Samsung, EMUI у Huawei и так далее. Эти интерфейсы расширяют возможности ОС путем добавления в нее новых функций, что, опять же, не играет на руку Google – ее «Пиксели» работают на чистом Android.

Попытка запуска программы Android One, позволяющей сторонним вендорам оперативно получать все самые актуальные обновления Android и рассылать их пользователям, тоже особых успехов не принесла – смартфонов с заветной надписью в продаже сравнительно немного, потому что собственные графические оболочки – это возможность производителям не только сделать свои смартфоны лучше, но еще и выделять их на фоне конкурентов.

Решение проблем существует

Факторов, препятствующих продвижению «Пикселей», довольно много, но Google уже наметила пути выхода из ситуации. Начнет она, судя по всему, с глобальных изменений в экосистеме, вернее, с полностью новой экосистемы, для чего она разрабатывает совершенно новую ОС под рабочим названием Fuchsia («Фуксия»).

Ранние скриншоты оболочки Fuchsia OS

«Фуксия» создается с нуля, включая ее ядро, и это уже очень существенное отличие от Android, в основе которого, как известно, лежит ядро Linux. Разрабатывая Fuchsia, Google не стала брать пример с Apple и решила не закрывать исходный код ОС. Тем не менее, проприетарность всех компонентов операционки позволит Google полностью поменять принцип ее лицензирования сторонним производителям смартфонов. Не исключено и возвращение к системе, по которой выпускались смартфоны линейки Nexus – к примеру, вышедший в октябре 2013 г. Nexus 5 был разработан компанией LG и представлял собой брендированную версию флагмана LG G2 образца августа 2013 г.

И все же, на середину мая 2019 г. у Fuchsia нет даты релиза, несмотря на то, что сама ОС находится в стадии активной разработки. Анонс системы на прошедшей конференции Google I/O 2019 не состоялся, и интернет-гигант пока не заявлял о других крупных событиях, назначенных на 2019 г., за исключением традиционного осеннего анонса «пиксельных» смартфонов.