В России выходит супермощный и дешевый Android-флагман

Смартфон Meizu 16s отнимет у Xiaomi Mi 9 титул самого доступного флагманского смартфона 2019 г. на рынке России. Mi 9 стоит от 35 тыс. руб., фактически, вдвое дешевле Samsung Galaxy S10, но 16s окажется еще дешевле при схожих аппаратных возможностях.

Дешевле, чем в Китае

Стала известна российская стоимость флагманского смартфона Meizu 16s, анонс которого назначен на 23 апреля 2019 г. Моноблок будет официально продаваться на территории России, и его главным (и, фактически, единственным) конкурентом станет уже доступный для приобретения смартфон Xiaomi Mi 9.

По данным ресурса Rozetked, базовая комплектация Meizu 16, в которую уже входит самый мощный по меркам первого полугодия 2019 г. процессор Qualcomm 855, оценивается в 34 тыс. руб., тогда как за Mi 9 Xiaomi просит у россиян не меньше 35 тыс. руб.

Стоимость 16s в России, как сообщает Rozetked, оказалась даже ниже китайской – в КНР рекомендуемая цена стартует от 3,6 тыс. юаней (34,2 тыс. руб. или $536 по курсу ЦБ на 22 апреля 2019 г.).

Цена Meizu 16s в России

Причины столь низкой стоимости смартфона, с учетом его характеристик, схожих с Samsung Galaxy S10 за 70 тыс. руб., компания Meizu не раскрывает. Это один из немногих случаев, когда приобретение смартфона на территории России более выгодно в сравнении с заказом из других стран: к примеру, флагман 2018 г. Xiaomi Mi Mix3 в России стоит более чем на 10 тыс. дороже, чем в Китае, а наценка на сгибающийся Samsung Galaxy Fold и вовсе может составить от 23 до 73 тыс. руб.

Вне трендов

Дизайн Meizu 16s практически полностью рассекречен – свой облик он позаимствует у предшественника, флагмана 16th образца августа 2018 г. Концепция внешнего вида останется прежней, и смартфон получит тонкие боковые рамки, выделяющийся «подбородок» и тонкую полоску над дисплеем, отданную под фронтальную камеру и разговорный динамик. От раздвижного корпуса, как в Mi Mix 3, и выпрыгивающей камере, как в ожидаемом OnePlus 7 (анонс предварительно назначен на май 2019 г.) Meizu отказалась в пользу более проверенного решения.

Классический дизайн флагмана Meizu

Тройной камеры в смартфоне, по данным портала Gizmochina, не будет – смартфон ограничится двойным модулем. В 16s может сохраниться разъем под наушники, моду на отказ от которого задала в 2017 г. компания Apple.

Флагман с NFC

Официальные спецификации 16s Meizu раскроет лишь во время анонса, а на 22 апреля 2019 г. есть фотография коробки с базовой комплектацией модели. По умолчанию смартфон включает в себя, помимо упомянутого процессора Qualcomm 855, еще и встроенный накопитель емкостью 128 ГБ. Модуль оперативной памяти получил объем 6 ГБ, а емкость аккумулятора составила 3540 мАч. Смартфон дополнят поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 24 Вт – соответствующий блок питания войдет в комплект поставки.

Характеристики Meizu 16s

Двойная камера смартфона состоит из сенсоров на 48 и 20 Мп (пока без подробностей о возможностях оптики), а 20-мегапиксельная фронтальная матрица расположена над 6,2-дюймовой AMOLED-панелью с разрешающей способностью 2232х1080 пикселей (формат Full HD+). В качестве бонуса Meizu добавит модуль NFC для бесконтактных платежей – раньше все ее смартфоны, в том числе и топовые, обходились без этого чипа. Итого, если сравнивать флагманы исключительно по габаритам дисплея, то Meizu 16s оказался крупнее 6,1-дюймового Samsung Galaxy S10, но меньше 6,4-дюймовых Samsung S10+ и Xiaomi Mi 9. Напомним, что все перечисленные конкуренты 16s экипированы тройной камерой, плюс разрешение экранов Samsung выше – Quad HD+ против Full HD+.