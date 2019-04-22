Гибкий смартфон Samsung будут продавать в России по заоблачной цене

Объявлена предварительная российская стоимость складного смартфона Samsung Galaxy Fold. Наценка на оригинальный гаджет с гибким дисплеем составит десятки тысяч рублей, несмотря на явные технические проблемы с экраном, проявляющиеся уже в течение первых дней использования.

В России дороже

Компания Samsung раскрыла предварительную российскую стоимость первого в своей истории смартфона со складным дисплеем Galaxy Fold. В Россию смартфон приедет во второй половине мая 2019 г.

Стоимость Galaxy Fold в России составит от 150 тыс. руб. до 200 тыс. руб., точную цену Samsung озвучит дополнительно. Розничная стоимость смартфона за пределами России составляет $1980 (126,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 22 апреля 2019 г.). Напомним, что цены на смартфоны флагманской серии Galaxy S10 в России, вышедшие в марте 2019 г., практически не отличаются от европейских.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу Samsung Mobile в России Дмитрия Гостева, объемы поставок Galaxy Fold в Россию будут ограничены, а сам смартфон можно будет приобрести только на официальном сайте и в ряде фирменных оффлайн-магазинов Samsung. Количество экземпляров «раскладушки» для рынка России остается неизвестным.

Samsung Galaxy Fold

Российский релиз Galaxy Fold состоится почти на месяц позже американского – США его продажи стартуют 26 апреля 2019 г., а в Европе он выйдет 3 мая 2019 г. В Китае продажи смартфона по техническим причинам перенесены на неопределенный срок.

Годы разработок

К работе над гибкими дисплеями Samsung приступила в 2011 г., Но лишь в конце 2018 г. она первые показала практически готовый к серийному производству прототип складного смартфона. К тому моменту он уже не был первым в мире гаджетом с гибким экраном – Samsung опередили китайцы из компании Rouyu Technology, в октябре 2018 г. выпустившие в КНР смартфон FlexPai с экраном, сгибающимся наружу.

В январе 2019 г. Rouyu с прицелом на мировой рынок показала FlexPai на международной выставке потребительской электроники CES 2019. Смартфон оказался «сырым» и недоработанным, вызвав немало вопросов как к качеству исполнения, так и к программному обеспечению – пользоваться аппаратом стоимостью $1320 (84,5 тыс. руб.) было просто некомфортно. От Samsung все ждали, что она, опираясь на опыт многолетних разработок и наличие собственного подразделения по производству дисплеев, сможет создать удобный и надежный гаджет, но что-то пошло не так.

Вопреки ожиданиям

Уже во время мировой премьеры Galaxy Fold, состоявшейся 20 февраля 2019 г., Samsung скрыла от всех неустранимый недостаток экрана – у него есть залом, проходящий прямо по линии сгиба, и избавиться от него нельзя. Также Samsung старательно обошла вопрос неполного прилегания половинок корпуса при его закрытии.

Galaxy Fold с поврежденным дисплеем

Все эти нюансы подтвердились сразу после получения предрелизных образов Galaxy Fold известными блогерами и журналистами. У многих из них смартфон сломался уже через два дня использования, и каждый раз проблема возникала именно с главной фишкой аппарата – его складным экраном.

Ранее CNews стало известно, что штаб-квартира компании осведомлена об обращениях нескольких журналистов за рубежом с жалобами, касающимися основного дисплея на предоставленных образцах. Samsung тщательно изучит эти устройства, чтобы установить причину возникновения повреждений.

Китай всех спасет?

Одними из основных конкурентов Samsung на рынке гибких смартфонов станут китайские компании Xiaomi и Huawei – свои первые складные гаджеты они планируют выпустить до конца 2019 г. Телефон Xiaomi Mi Fold (рабочее название) можно рассмотреть пока лишь на нескольких неофициальных видеороликах (к слову, Samsung уже работает над еще одним складным смартфоном, который подозрительно напоминает Mi Fold). Стоимость Mi Fold может составить в пределах $1000.

Huawei Mate X

Huawei, со своей стороны, готовит более дорогой и премиальный смартфон – Mate X, премьера которого прошла 20 февраля 2019 г., одновременно с Galaxy Fold. Его экран складывается наружу, а стоимость смартфона должна была составить в пределах $2400 (153,6 тыс. руб). Теперь же, по данным ресурса GizChina, его цена на момент старта продаж не должна превысить $2090 (134 тыс. руб.). Точная дата релиза неизвестна, но мелкосерийное производство стартовало в Китае 20 апреля 2019 г. По оценке Huawei, суммарный объем поставок Mate X должен составить 300 тыс. экземпляров против 700 тыс. у Galaxy Fold.