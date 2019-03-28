Новый гибкий смартфон Samsung «срисован» со старого Xiaomi. Видео

Samsung запатентовала еще один складной телефон, концепция которого не уникальна – аналогичный гаджет еще в январе 2019 г. продемонстрировала китайская Xiaomi. Как компании намерены решать возникший спор, пока неизвестно.

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Южно-корейский техногигант Samsung запатентовал новый складной смартфон, идея дизайна которого принадлежит вовсе не ему. В опубликованных официальных изображениях отчетливо угадывается пока не анонсированный складной смартфон Xiaomi, пишет портал Gizmochina.

Первое появление детища Xiaomi на публике состоялось в январе 2019 г., когда был опубликован официальный видеоролик с его участием. 27 марта 2019 г. состоялась премьера второго ролика, намекающая на скорый анонс гаджета, но Samsung, по всей видимости, решила опередить конкурента.

Уже не Galaxy Fold

По состоянию на конец I квартала 2019 г. в активе Samsung есть лишь один гибкий смартфон – анонсированный в феврале 2019 г. Galaxy Fold. Модель поступит в продажу в мае 2019 г. по цене $1980 (128,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 марта 2019 г.), но уже сейчас в ней выявлено сразу несколько недостатков – в первую очередь, это зазор между двумя частями корпуса в сложенном виде, а также деформация сенсорного экрана в месте сгиба. Xiaomi, отметим, пообещала, что ее первый гибкий смартфон будет стоить ровно $1000 (64,8 тыс. руб.), а это почти вдвое дешевле Galaxy Fold.

Смартфон, запатентованный Samsung

Новый патент Samsung указывает на отсутствие как минимум одного из перечисленных минусов – зазоров при складывании не остается. Отметим, что Galaxy Fold закрывается экраном внутрь, тогда как в новом пока безымянном смартфоне дисплей всегда остается снаружи. Схожий смысл заложен и в дебютировавший в феврале 2019 г. Huawei Mate X – это тоже гибкий смартфон, но его экран сгибается наружу только в одном месте, строго посередине.

Чем ответит Xiaomi?

Ролик, демонстрирующий возможности складного смартфона Xiaomi, набрал массу положительных отзывов – пользователям импонирует функция двойного складывания, расширяющая возможности гаджета. Не исключено, что Samsung запатентовала точную копию этого смартфона, опираясь на его теплый прием.

Xiaomi еще не успела отреагировать на выпад Samsung. Возможно, это выльется в патентный спор, но у Samsung уже есть опыт в подобных делах – последние 10 лет она активно судилась с Apple по части нарушения патентов и нередко одерживала победу.

Возможный дизайн

Сразу после публикации в Сети патентных изображений нового смартфона портал LetsGoDigital превратил их в реалистичные рендеры.

Неофициальный 3D-рендер новинки Samsung

Так устройство стало еще больше напоминать мобильник Xiaomi, но итоговый дизайн может отличаться от представленного в патенте – Galaxy Fold тоже выглядит не так, как планировалось изначально.

Смартфон-раскладушка и смартфон-браслет

Samsung, похоже, поставила цель по выпуску всевозможных гибких смартфонов раньше, чем это сделает кто-либо другой. Набравшись опыта при разработке Galaxy Fold, на создание которого ушли буквально годы (первое упоминание о нем как о проекте Galaxy X датируется 2011 г.) она приступила работе над другими моделями.

Раскладушка Samsung

Сейчас на руках у Samsung уже есть патент на гибкий смартфон-раскладушку, а именно такой собирается выпустить китайская компания Lenovo. Называться он будет Motorola RAZR V3, в честь всемирно известного и очень популярного в России телефона начала XXI века.

По мнению Samsung, этот гаджет может заменить и фитнес-трекеры, и смарт-часы

Еще одна идея Samsung – это смартфон-браслет, тоже с гибким экраном и особым корпусом, состоящим словно из нескольких сегментов. По задумке разработчиков, этот гаджет надевается на запястье и заменяет собой обычные часы. И да, такой дизайн Samsung тоже успела запатентовать.

Место под солнцем

Стремление Samsung опередить всех конкурентов и первой захватить новый рынок объясняется просто. Большинство крупных производителей смартфонов тоже заинтересовались гибкими устройствами – помимо Lenovo и Xiaomi, в этот список вошли Oppo, Huawei и даже, по предварительным данным, Apple. У корейской LG даже уже есть несколько запатентованных вариантов подобного рода смартфонов, один из которых напоминает древний свиток, где вместо папируса используется экран, буквально сворачиваемый в рулон. К слову, на рынке классических смартфонов по результатам IV квартала 2018 г. Samsung удерживает первое место по объемам продаж, согласно статистике Counterpoint. Ее доля составила 18% против 17% у Apple и 7% у Xiaomi.

Фото: COunterpoint Глобальный рынок смартфонов по состоянию на IV квартал 2018 г.

Однако вопрос целесообразности инвестиций в разработку и производство гибких смартфонов пока остается открытым. Складные мобильники стоят существенно дороже своих моноблочных родственников, и на примере смартфонов iPhone 2018 модельного года видно, что сегодняшний покупатель пока не готов платить столь серьезные деньги за устройство связи. Напомним, что чрезмерно дорогие на фоне конкурентов iPhone XS, XS Max и iPhone XR провалились в продаже в большинстве стран мира, и это привело к резкому падению выручки Apple, впервые за последние 15 лет ее истории.