Самый дорогой смартфон Samsung ломается в 20 раз быстрее заявленного срока службы. Видео

В Galaxy Fold, самом дорогом смартфоне Samsung стоимостью $1980, обнаружен существенный недостаток, нивелирующий все его достоинства. Гибкий экран телефона, его главная отличительная черта, быстро портится от частых сгибаний корпуса, приобретая неприятный залом на месте сгиба. Устранению этот дефект, к сожалению, не подлежит – спасет лишь полная замена дисплейного модуля.

Не очень гибкий экран

На экране Galaxy Fold, первого гибкого смартфона Samsung, со временем может проявляться неприятный дефект: от частого использования смартфона на его дисплее в месте сгиба образовывается залом, который виден невооруженным взглядом. Устранить его своими силами владелец смартфона, скорее всего, не сможет.

На портале YouTube появилось видео, наглядно демонстрирующее эту «особенность» смартфона. Заметим, что во время премьеры Galaxy Fold в конце февраля 2019 г. Samsung лишь вскользь прошлась по его внешности и спецификациям, запретив журналистам даже прикасаться к устройству.

По официальным данным, дисплей Galaxy Fold должен выдержать не меньше 200 тыс. сгибаний прежде, чем на нем образуется тот самый залом, о котором говорится в видеоролике. Однако, по сведениям информагентства Bloomberg, в реальности эта цифра в десятки раз меньше – предательская полоска по центру панели проявляется уже после 10 тыс. циклов сгибания.

Прототип или финальный образец?

Автор видео не поясняет, как у него в руках оказался смартфон, который еще не поступил в продажу (релиз состоится во второй половине апреля 2019 г.). Также неизвестно, как долго он у него, и сколько раз Galaxy Fold был открыт и снова закрыт прежде, чем на его экрана образовался залом.

Не заметить залом на экране Galaxy Fold практически невозможно

Дефект дисплея отчетливо виден на темном изображении, на светлом же фоне восприятию информации он не мешает. Но в данном случае важен лишь факт наличия изъяна, а не то, как он проявляется: Galaxy Fold стоит практически $2000 (128,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 марта 2019 г.), но обладает при этом быстро деградирующим экраном.

Прочие недостатки

В Galaxy Fold есть и другие недочеты, на которых Samsung тоже не стала акцентировать внимание потенциальных покупателей. Во-первых, дополнительный экран смартфона получил крошечную по современным меркам диагональ 4,6 дюйма, к работе с которым после актуальных 6-дюймовых моноблоков, вероятно, придется привыкать.

Во-вторых, в закрытом состоянии половинки корпуса Galaxy Fold не соприкасаются полностью – между ними сохраняется зазор толщиной в пределах 10 миллиметров. Можно было бы списать это на характерную особенность всех гибких смартфонов, но в том же Huawei Mate X, премьера которого состоялась практически одновременно с показом Galaxy Fold, подобным недочетом не обладает.

Samsung Galaxy Fold на официальной премьере. Экран еще идеально ровный, без следов эксплуатации

В прототипе Xiaomi, экран которого и вовсе можно сгибать в двух местах, подобная «особенность» тоже отсутствует. А вот у китайского FlexPai, ставшего первым серийным смартфоном с гибким экраном, она все же есть, и это, заметим, крайне неудачная модель с точки зрения реализации программной составляющей.

Еще больше гибких телефонов

Samsung уже работает еще как минимум над тремя гибкими телефонами, один из которых по форм-фактору будет похож на Huawei Mate X, то есть его экран будет сгибаться наружу, а не вовнутрь корпуса. Второй мобильник напомнит классические «раскладушки», и всю внутреннюю его часть займет сгибающийся дисплей. Сроки появления смартфонов в продаже производитель не установил. К слову, в обозримом будущем на рынок может выйти еще одна полностью сенсорная «раскладушка»: китайская компания Lenovo планирует возродить легендарный телефон Motorola RAZR V3.

Один из гибких смартфонов Samsung можно будет носить вместо часов

Третьим (вернее, четвертым, с учетом Galaxy Fold) гибким гаджетом Samsung может стать смартфон-браслет, надеваемый на запястье. Соответствующий патент у компании уже имеется, и, как можно увидеть, значительную часть площади корпуса устройства занимает крупный и сильно вытянутый дисплей.