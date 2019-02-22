Samsung скрыла от всех неустранимый недостаток гибкого смартфона

Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold оказалось невозможно сложить полностью – между частями его корпуса остается зазор толщиной с Galaxy S10. Это неустранимый недочет, связанный с конструктивными особенностями дисплея и шарнирного механизма складывания.

Нескладной смартфон

В смартфоне Samsung Galaxy Fold, анонсированном 20 февраля 2019 г., обнаружился серьезный неустранимый недостаток, связанный с эргономикой его корпуса и потенциальным неудобством использования. На презентации этому недочету было уделено всего две секунды, пишет Engadget, и большинство зрителей попросту не заметили его.

Главный минус складного Galaxy Fold как раз в том, что он не совсем складной. В официальном видеоролике в момент, когда половинки корпуса соприкасаются на несколько секунд, отчетливо видно, что между ними все равно сохраняется определенное расстояние. Напомним, что разработка первого гибкого телефона Samsung длилась восемь лет, с 2011 г.

Насколько все печально?

В сложенном виде между двумя составными частями корпуса остается зазор приблизительно в 10 миллиметров. Угол между ними равен 10 градусам, и уменьшить его никак не получится. С учетом того, что обе половинки Galaxy Fold тоже имеют определенную толщину, гибкий смартфон получается довольно-таки громоздким. Насколько сильно это повлияет на удобство использования, станет известно лишь после релиза смартфона, назначенного на 26 апреля 2019 г.

Сложить Samsung Galaxy Fold пополам не получится

С точки зрения итоговой толщины корпуса Galaxy Fold будет сравним даже не с двумя – с тремя смартфонами в классическом форм-факторе. Особенно это будет заметно, если положить его рядом с тем же Galaxy S10, анонсированным одновременно с ним.

Невольно вспоминается раскладушка RAZR V3 – в ней компании Motorola, тогда еще американской, а не китайской, удалось сохранить минимальную толщину корпуса при идеальном примыкании обеих его частей друг к другу. Конечно, в V3 нет гнущегося дисплея, но все-таки. К слову, в 2019 г. компания Lenovo, владеющая Motorola с 2014 г., намерена выпустить современную версию RAZR V3, как раз с гибким экраном.

Чем это грозит?

Неплотно сложенный корпус Galaxy Fold, с учетом стоимости смартфона в размере $1980 (130 тыс. руб. по курсу на 22 февраля 2019 г.), может привести к потере этой суммы. К примеру, пользователь может случайно полностью закрыть смартфон, положив его в задний карман и разместившись на жестком стуле. Если Apple iPhone 6 от таких манипуляций просто сгибался в районе середины корпуса, то Galaxy Fold не досчитается шарнирного механизма раскрытия и непосредственно экрана. Стоимость ремонта при подобных повреждениях может быть сопоставима с ценой нового смартфона.

Виновата Samsung?

Фактически, дисплей складного смартфона Samsung, толщину которого удалось уменьшить за счет нового гибкого полимерного слоя, можно сравнить с листом бумаги – если сложить лист А4 пополам, то на месте сгиба тоже будет виден зазор. Если провести по нему пальцем, зазор исчезнет, но появится тонкая полоска – складка, разгладить которую уже не получитcя. Точно такая же складка образуется и на экране полностью сложенного Galaxy Fold.

Фото: Samsung Глава Samsung предпочел не уделять внимание недостаткам Galaxy Fold во время презентации

Но вины Samsung во всем этом нет – по состоянию первой половины 2019 г. ни один производитель дисплеев не может предложить панель, способную согнуться пополам и сохранить работоспособность. Даже LG Display, подразделение LG по производству экранов, своим последним достижением считает панели, сворачиваемые в рулон. У LG уже есть соответствующие телевизоры, а недавно она запатентовала рулонный смартфон, напоминающий древний свиток.

Вся надежда на китайцев?

Не исключено, что решение проблемы гибких дисплеев предложат именно китайские вендоры. Одну попытку, пусть и неудачную, они уже совершили – дебютировавший в октябре 2018 г. складной смартфон FlexPai продемонстрировал еще больший зазор между частями корпуса и в целом не очень удачную конструкцию.

Фото: PhoneArena Смартфон ZTE Axon M складывается просто идеально

Теперь же очередь за Xiaomi. «Китайская Apple» уже работает над собственным гибким телефоном, премьера которого может состояться до конца 2019 г. Ну а если складной смартфон с идеальным прилеганием половинок нужен прямо сейчас, то такой есть в ассортименте компании ZTE – это Axon M, вышедший еще в декабре 2017 г. и доступный в России с осени 2018 г. Но в этом смартфоне используются, фактически, два экрана и модернизированная ОС Android, разделяющая единое изображение между ними. По центру неизбежно образуется широкая «мертвая» зона ввиду наличия собственных рамок у каждого из экранов.

Альтернативы нет

В итоге, Galaxy Fold остается уникальным смартфоном на рынке – пока только он готов предложить гибкий дисплей в сочетании с актуальными топовыми характеристиками, и только у него есть шесть встроенных камер. Конечно, через несколько дней на MWC 2019 может состояться анонс флагмана Nokia 9 от китайского холдинга HMD Global, но форм-фактор ее самый обычный – это классический сенсорный моноблок.

Выпустив Galaxy Fold, Samsung продемонстрировала свои возможности в плане производства гибких дисплеев и, став, фактически, пионером на рынке серийных складных смартфонов, дала толчок развитию этого рынка.