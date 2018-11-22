В России начались продажи первого в мире гибкого смартфона

Сгибаемые смартфоны теперь можно купить и в России – представлен гибкий смартфон ZTE Axon M. Гнущийся дисплей в данной модели не предусмотрен.

Обещанного ровно год ждут

В России состоялся официальный анонс смартфона ZTE Axon M, позиционируемого в качестве первого сгибаемого гаджета в мире. Мировой дебют аппарата состоялся ровно год назад – в ноябре 2017 г., и поначалу ZTE планировала реализовывать его как эксклюзив в сети американского оператора связи AT&T.

Однако уже весной 2018 г. ZTE Axon M был представлен в Европе, но до России смартфон доехал спустя лишь целый год с момента первого показа. Несмотря на столь серьезную задержку, своей уникальности он не потерял – на мировом рынке за весь год не вышло ни одной новой модели от крупного производителя в схожем форм-факторе.

Особенности корпуса

Формально ZTE Axon M на самом деле располагает сгибающимся корпусом, но гибкого экрана в нем нет – это «раскладушка» с двумя раздельными IPS-дисплеями на 5,2 дюйма по диагонали каждый, и по отдельности они поддерживают разрешение Full HD или 1920х1080 пикселей.

В раскрытом виде два экрана превращаются в один 6,75-дюймовый с разрешением 1920х2160 точек, и тонкие рамки на месте сгиба не мешают потреблению контента.

Первый в мире сгибаемый смартфон ZTE Axon M

Программное обеспечение смартфона оптимизировано для работы при таком разрешении, и можно либо запускать различные приложения на двух половинках экрана, либо запускать одну программу а режиме Full Screen. Существует и третий режим, названный ZTE Mirror Mode – в нем информация на одном дисплее полностью дублируется на второй, что может пригодиться, к примеру, при просмотре видео или игре в видеоигры.

Аппаратные спецификации

С точки зрения электронной начинки смартфон ZTE Axon M, в конце 2017 г. считавшийся вполне топовым, спустя год может сравниться лишь с моделями среднего класса. Если не брать в расчет уникальные возможности, которые открывает двойной дисплей, то в остальном смартфону удивить решительно нечем.

В арсенале ZTE Axon M имеются ровно 4 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR3, 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 821 образца 2016 г. и встроенный накопитель емкостью 64 ГБ с поддержкой карт памяти microSD. Также существует версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, но в России она продаваться не будет. К преимуществам смартфона относятся отдельный вход 3,5 мм под наушники и симметричный разъем зарядки USB-C. Емкость несъемной батареи составила 3180 мАч.

ZTE Axon M оснащен всего одной фотокамерой с разрешением 20 Мп и уже не самой актуальной прошивкой Google Android 7.1.2 Nougat, вышедшей весной 2017 г. Смартфон весит 230 граммов при толщине корпуса 12 мм в закрытом состоянии.

Рекомендуемая стоимость и старт продаж

Релиз смартфона ZTE Axon M на территории России запланирован на 26 ноября 2018 г. Его рекомендуемая стоимость установлена на уровне 40 тыс. руб.

Для сравнения, на AliExpress аналогичная комплектация смартфона оценивается в $380 или приблизительно 25 тыс. руб. В пределах 40 тыс. руб. в России предлагаются многочисленные Android-смартфоны с флагманской начинкой, среди которых: Samsung Galaxy S9, LG V30+, Xiaomi Mi Mix 2S, Xiaomi Mi 8, OnePlus 6, Meizu 16th и другие.

По-настоящему гибкие конкуренты Axon M

По состоянию на ноябрь 2018 г. в продаже на рынке есть лишь один-единственный смартфон с по-настоящему гибким дисплеем – это FlexPai от китайской компании Rouyu Technology. Анонсированный в конце прошлого месяца, он уже поступил в продажу, но пока только в КНР, где доступен в трех комплектациях: с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной, а также с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной. Их стоимость составила $1291, $1433 и $1864 соответственно.

Экран смартфона даже больше, чем у ZTE Axon M – 7,8 дюйма по диагонали, и здесь это единая матрица AMOLED на специальной гибкой подложке. Программное обеспечение FlexPai носит название Water OS и представляет собой специально адаптированную под устройства с сгибаемыми дисплеями модификацию Google Android.

Весной 2019 г. компания Samsung выпустит свое видение гибкого смартфона под кодовым названием Galaxy F. Уже представлен его работающий прототип, но к моменту релиза дизайн смартфона подвергнется значительным изменениям, тогда как концепция останется прежней. Если FlexPai сгибается экраном наружу, то Galaxy F гнется экраном с диагональю 7,3 дюйма внутрь, что позволяет предотвратить механические повреждения панели при транспортировке.

На другой стороне корпуса присутствует классический вертикальный экран стандартных размеров, что позволяет пользоваться Galaxy F одновременно и как стандартным смартфоном, и как планшетным компьютером. Смартфон выйдет в марте будущего года по цене от $1700 за минимальную конфигурацию.

Над гибкими смартфонами работают и другие крупные компании: к примеру, Xiaomi приписывают разработку модели Mi Mix Flex, но та на эти слухи не реагирует. По предварительным оценкам, цена смартфона составит в пределах $1300.

Даже Microsoft, в 2017 г. прекративший производство смартфонов, косвенно заинтересован в выпуске собственного сгибаемого гаджета. Софтверный гигант даже запатентовал соответствующее решение, что вполне может означать скорый анонс и релиз гибкого смартфона с логотипом Microsoft на корпусе.