LG назвала цену первого в мире гибкого телевизора. Видео. Опрос

LG создала уникальный телевизор с экраном, способным сворачиваться в рулон и занимать тем самым минимум места в помещении. Samsung и другие лидеры рынка телевизоров пока не готовы анонсировать подобные решения.

Телевизор-свиток

Компания LG провела анонс своего новейшего телевизора Signature OLED TV R – первого в мире ТВ с по-настоящему гибким экраном, способным сворачиваться в рулон, словно он бумажный. Премьера состоялась в Лас-Вегасе (США) в рамках международной выставки потребительской электроники CES 2019. Там же были названы сроки начала поставок телевизора и его розничная стоимость.

Впервые телевизор Signature OLED TV R был показан публике ровно год назад на конференции CES 2018. На тот момент LG демонстрировала лишь его прототип с набором базовых возможностей, тогда как сейчас речь идет о полностью готовом к серийному производств устройству.

Дата релиза и стоимость

В стремлении первой выпустить на рынок сворачивающийся телевизор для домашнего использования, LG намерена начать распространение Signature OLED TV R в 2019 г. Более точная дата старта продаж пока не оговаривается.

Однако, стоимость Signature OLED TV R уже установлена: в первые дни продаж приобрести «рулонный» телевизор можно будет за $10 000. Модель представлена лишь в модификации с экраном на 65 дюймов по диагонали. Планами по выпуску более компактных или, наоборот, еще более крупных моделей, LG пока не делится.

Концепция дизайна

Создавая Signature OLED TV R, LG изначально отказалась от идеи компактного телевизора с возможностью ручного сворачивания в рулон. Еще на стадии прототипа ТВ обзавелся увесистым основанием, содержащим в себе, помимо ниши для скрученного экрана, еще и механизм сворачивания. Таким образом, Signature OLED TV R нельзя повесить на стену – доступно только размещение на любой горизонтальной поверхности.

LG Signature OLED TV R с полностью развернутым экраном

За год LG доработала в первую очередь основание Signature OLED TV R, снабдив его встроенной акустикой и усовершенствованным механизмом раскручивания экрана. Теперь для полного раскрытия панели требуется ровно 10 секунд, а у пользователей появилась возможность поднимать панель на треть. В таком режиме на экране отображаются время, дата и пиктограммы управления устройствами «умного дома», включая смарт-динамики.

Характеристики и голосовое управление

Основной компонент Signature OLED TV R – это матрица OLED производства самой LG. Она расположена на специальной полимерной подложке, придающей всей конструкции эластичность, и имеет диагональ 65 дюймов. Дисплей поддерживает высокое разрешение Ultra HD или 4К, и в нем реализованы поддержка HDR и частота обновления 120 Гц. Углы обзора достигают 178 градусов по вертикали и горизонтали.

LG Signature OLED TV R с экраном, раскрытым на треть

Панель с экраном лишена каких-либо разъемов – все проводные интерфейсы, включая вход HDMI 2.1 для источника изображения, вынесены на тыльную часть основания. Использование здесь стандарта HDMI 2.1 – это задел на будущее. Данный стандарт поддерживает передачу контента с разрешением 8К, что позволит смотреть его на этом телевизоре без необходимости приобретения новой модели. Телевизор также способен воспроизводить контент с внешних носителей, подключенных по USB 3.0 (интерфейс предусматривает обратную совместимость с USB 2.0).

За вывод звука в Signature OLED TV R отвечает акустика Dolby Atmos суммарной мощностью 100 Вт. Количество входящих в систему динамиков производитель не уточняет. Программная составляющая телевизора представлена системой WebOS в самом актуальном ее исполнении. Прошивка содержит широкий спектр встроенных приложений и поддерживает голосовое управление за счет интегрированного в нее помощника Google Assistant. В 2018 г. «Ассистент», напомним, получил развитую поддержку русского языка, что автоматически означает полную поддержку голосовых команд, отданных на великом и могучем.

Владельцам мобильных устройств Apple компания LG приготовила поддержку технологии AirPlay 2 – с ее помощью можно без труда выводить на телевизор контент с iOS-гаджетов и, в том числе, дублировать изображение их дисплея на большом экране Signature OLED TV R. В одном из следующих апдейтов WebOS LG обещает добавить поддержку ассистента Amazon Alexa.

Конкуренты и наследие Signature OLED TV R

Сворачиваемые телевизоры по состоянию на начало 2019 г. не представлены в модельном ряду ни у одного производителя, так что у детища LG в плане концепции пока нет конкурентов. С другой стороны, Signature OLED TV R – это дизайнерский телевизор, призванный своим внешним видом украсить интерьер гостиной или спальни. В этом плане прямые соперники у него уже есть: это телевизоры Samsung серии The Frame, внешне напоминающие картины и в выключенном состоянии демонстрирующие произведения великих художников. Тем не менее, сворачиваться такие телевизоры не умеют.

Samsung The Frame - дизайнерский телевизор, имитирующий висящую на стене картину

Что касается наследия Signature OLED TV R, то LG собирается в обозримом будущем представить «рулонный» смартфон, запатентованный в конце 2018 г. В отличие от телевизора, экран смартфона обладает двумя механизмами скручивания для удобства использования обеими руками, и у него тоже есть возможность частичного раскрытия дисплея.