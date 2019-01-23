Xiaomi впервые показала свой гибкий смартфон. Видео

Xiaomi показала первое видео с работающим концептом своего гибкого смартфона. Это всего лишь прототип, но в компании уже вовсю ломают голову над его названием: Dual Flex или Xiaomi MIX Flex?

Складень, триптих? Трельяж?

В китайской социальной сети Weibo опубликовано первое видео с прототипом складного смартфона Xiaomi. В разложенном виде устройство выглядит как типичный планшет или фаблет с соотношением сторон «в стиле iPad» - порядка 4:3 или около того.

В отличие от и прототипов складных смартфонов других компаний, гаджет Xiaomi складывается сразу по двум параллельным осям, по аналогии с тройным зеркалом – трельяжем. В сложенном виде габариты устройства также близки к «квадратной» форме, и в то же время достаточно близки к очертаниям некоторых современных смартфонов с «безрамочным» дизайном.

Видео с прототипом выложил на своей странице в Weibo президент Xiaomi Лин Бин (Lin Bin). Под видео он оставил запись, которая в приблизительном переводе с китайского гласит: «Грядет дважды складываемый телефон Xiaomi! Поле разработки гибкого складного дисплея, четырехстороннего складного шарнира, технологии гибкого покрытия, адаптации MIUI и решения других технических вопросов, мы создали первый складной телефон, который может стать первым в мире двойным складным телефоном. Этот симметричный вдвое складываемый форм-фактор идеально сочетает качества планшета и смартфона, изящество и практичность обоих. Несмотря на состояние прототипа, мы показываем его вам, не стесняйтесь распространять, комментировать и лайкать. Если вам это нравится, мы подумаем о массовом производстве».

Гибкие смартфоны: сходства и различия

На видео концепт Xiaomi в сложенном виде выглядит значительно тоньше, чем многие прототипы гаджетов с гибкими дисплеями от конкурентов. Особенно это касается складных моделей с «экраном снаружи».

Концепт складного смартфона Xiaomi в процессе складывания

Большинство подобных вариантов, показанных на сегодняшний день другими компаниями, далеки от совершенства из-за очень большой толщины устройства в сложенном виде, значительно превышающей толщину привычных сегодня смартфонов и планшетов.

Для максимального приближения дизайна устройства к привычным очертаниям современных смартфонов, разработчики разместили кнопку включения питания по центру широкой стороны, так что в сложенном виде кнопка располагается как раз в центре сверху.



Концепт складного смартфона Xiaomi в режиме планшета

Идея сгибать основной экран устройства наружу, реализованная в прототипе Xiaomi, позволяет не усложнять конструкцию дополнительными внешними дисплеями. Именно так пришлось поступить разработчикам гибкого смартфона Samsung, экран которого складывается внутрь, и второй внешний экран необходим для поддержки функциональности в компактном формате. С большой вероятностью второй внешний экран будет также и у складного смартфона Motorola RAZR.

О сроках продаж

Демонстрируя прототип складного и полностью функционального смартфона, Xiaomi показывает, что инженерам компании удалось решить большинство проблем не только с программной оболочкой и графическим UI таких гаджетов, но также со сложностями, возникающими при механическим сгибе экрана.

Концепт складного смартфона Xiaomi в режиме смартфона

Вместе с уникальной для нынешних прототипов складных смартфонов идеей сворачивания экрана из трех частей, достаточно тонкий дизайн прототипа Xiaomi в сложенном виде имеет шансы на интерес покупателей и массовые продажи, особенно в сочетании с традиционной политикой низких цен компании.

Концепт складного смартфона Xiaomi в сложенном виде

Несмотря на жизнеспособный вид прототипа, в сообщении главы Xiaomi нет упоминания сроков коммерциализации продукта. В отличие от других компаний, Xiaomi не стала озвучивать анонс гибкой новинки ни в рамках MWC, ни в другие сроки.

Тем не менее, в Xiaomi позаботились о максимальном маркетинговом эффекте этой публикации. «Также мы хотели бы дать имя этому прототипу. Что думаете? У меня есть парочка вариантов: Mi Dual Flex и Mi MIX Flex. Любые преложения приветствуются!», - написал Лин Бин в своем сообщении под видео гибкого смартфона.