Возрожденная «раскладушка» Motorola RAZR будет продаваться дороже iPhone

Для ностальгирующих по досмартфонной эпохе

Легендарная когда-то линейка телефонов Motorola RAZR «кнопочной» эпохи может быть возрождена компанией Lenovo, нынешним владельцем мобильного бренда Motorola, в виде смартфонов со складным дисплеем и ценой порядка $1500.

Дебют обновленной «раскладушки» Motorola RAZR может состояться уже в феврале, при этом в современной версии под «складным смартфоном» подразумевается именно устройство со складным экраном – по аналогии с недавно показанным смартфоном Samsung Galaxy F, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на собственные индустриальные источники.

Согласно информации, полученной WSJ, первые партии новых складных смартфонов RAZR в эксклюзивном порядке дебютируют в феврале 2019 г. в исполнении для сетей одного из крупнейших сотовых операторов США, Verizon Communications.

RAZR Возрожденный: точные данные, догадки и предположения

Точной информации о технических характеристиках обновленной серии Motorola RAZR еще нет – ни о размере экрана, габаритах, платформе или хотя бы форм-факторе, отмечают источники WSJ, указывая лишь, что устройство все еще находится в стадии финального тестирования.

Классическая «раскладушка» Motorola RAZR до-смартфонной эпохи

Более того: до сих пор даже нет точной информации о том, в каком виде сохранится вертикальный «раскладной» дизайн RAZR, и будет ли он иметь хотя бы отдаленное сходство со своим древним предшественником.

О планах по возможному возрождению семейства RAZR впервые стало известно в начале 2018 г., когда исполнительный директор Lenovo Ян Юаньцин (Yang Yuanqing) упомянул об этом в разговоре с журналистами в рамках выставки MWC 2018.

Чертеж из патента на складной смартфон «по образу и подобию» Motorola RAZR

Факт того, что Lenovo все же занимается условным «проектом RAZR», подтвердился летом 2018 г., когда энтузиасты раскопали в онлайн-базе данных Департамента патентов США (USTPO, US Trademark Patent Office) патентную заявку компании, в которой описывался складной смартфон «по образу и подобию» Motorola RAZR.

Патент на складной смартфон, складывающийся как RAZR

В патентной заявке под названием «The Electronic device with hinge and corresponding systems and methods» (Электронное устройство с шарнирным креплением и соответствующей обвязкой»), поданной от лица Motorola Mobility LLC из Чикаго, представлен гибкий смартфон, по форме напоминающий современные модели Moto X.

На чертежах к патенту видно, что гибкий дисплей смартфона складывается внутрь, и складывается именно по широкой стороне, в общих чертах напоминая в сложенном состоянии своего предшественника Motorola RAZR.

Гибкие дисплеи: заоблачные цены и реальность

Несмотря на многочисленные анонсы складных смартфонов с гибкими дисплеями, ожидаемые на протяжении 2019 года, ценовые рамки на первые партии таких новинок заставляют усомниться в массовости спроса. Так, например, показанный в рамках CES 2019 смартфон FlexPai оценили в $1300, ценник первого складного смартфона Samsung – Galaxy F (по другим данным Galaxy X), ожидается и вовсе на отметке $1800.

Золотая эпоха Motorola RAZR: телефоны выпускались с лакшери-брендированием

Тем не менее, Lenovo планирует выпустить порядка 200 тыс. обновленных складных смартфонов RAZR, что является весьма оптимистичной заявкой на продажи лакшери-гаджета по цене $1500, отмечают источники WSJ. Оптимистичный расчет компании, пишет WSJ, может строиться на том, что самая популярная в свое время «раскладушка» RAZR V3 была продана потрясающим для той поры тиражом 130 млн экземпляров – возможно, в Lenovo надеются, что «молния сможет дважды ударить в одно место».

Ранее, в 2011-2012 гг., Motorola в содружестве с той же Verizon уже предпринимала попытку возродить бренд RAZR в серии Droid RAZR, однако без раскладного дизайна изначальный шарм марки RAZR сохранить не удалось.

Интересно также отметить, что ностальгический маркетинг в последнее время также задействовала компания HMD Global, владеющая торговой маркой на телефоны Nokia. Редизайн телефонов Nokia 3310 и Nokia 8110 действительно понравился многим покупателям, однако на рынок флагманов и просто дорогих смартфонов с ретро-дизайном HMD Global еще не замахивалась.