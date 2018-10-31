Выпущен первый в мире гибкий телефон. Видео

Малоизвестной китайской компанией Rouyu создан первый смартфон с гибким экраном. Оно представляет собой полноценное средство связи с передовой аппаратной начинкой и прошивкой на базе Google Android.

Первый в мире сгибаемый смартфон

Китайская компания Rouyu Technology официально представила первый в мире смартфон с гибким экраном. Гаджет носит название FlexPai. Публике был показан образец, готовый к массовому производству.

Революция на рынке

Rouyuв данном случае удалось обойти всех конкурентов, в том числе и крупных производителей мобильной электроники. В частности, Samsungуже более четырех лет работает над сгибаемым смартфоном GalaxyX, но до сих пор не представлен даже его прототип.

Мощный флагман с невероятными возможностями

Аппаратная составляющая смартфона FlexPai обеспечивает поддержку сотовых сетей 5G В гаджете задействован новейший процессор QualcommSnapdragonтоповой линейки 8-Series, созданный по 7-нанометровому техпроцессу. Но главное в нем – это экран, гибкая AMOLED-панель с диагональю 7,8 дюйма и сравнительно тонкими рамками.





Первый в мире гибкий телефон FlexPai

Прочие спецификации своего смартфона Rouyuне приводит – о них станет известно несколько позже.



Особенности новинки

Прежде, чем представить FlexPai широкой публике, Rouyu провела целую серию испытаний его экрана, подвергнув его самым разным тестам. К примеру, дисплей прошел более 200 тыс. тестов на скручивание и изгиб, а также на растяжение и прочие виды деформации под самыми разными углами. Отдельным видом испытания стал краш-тест – AMOLED-панель роняли с различной высоты. Всего Rouyu провела почти 120 разновидностей испытаний, занявших почти 1 тыс. дней.





Презентация новинки

В итоге FlexPai получил экран с более чем 20 млн светодиодов, задействовав для него порядка 100 видов тонкопленочных многослойных материалов. При этом название материала, примененного при создании подложки экрана, производитель предпочел сохранить в секрете.

Программное обеспечение

FlexPai работает на базе ОС Google Android неуказанной версии. Поверх нее Rouyu установила прошивку Water OS собственной разработки. От классического Androidона отличается в первую очередь модифицированным интерфейсом. Rouyu планирует уже в ближайшем будущем инвестировать в развитие Water OS около $30 млн, и часть этих средств пойдет на поддержку разработчиков программного обеспечения по всему земному шару, которые будут готовы создавать приложения с упором на гибкие устройства.

Релиз и рекомендуемая цена

Rouyuне намерена ждать, пока другие производители подтянутся со своими гибкими смартфонами, и потому ее новейший FlexPai поступит в продажу на территории Китая уже 1 ноября 2018 г. Приобрести новинку сможет каждый желающий за $1291 за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Добавим также, что существуют еще две версии FlexPai: с 8 ГБ оперативной и 256 Гб постоянной памяти, а также с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной. Их стоимость составит $1433 и $1864 соответственно.

Конкуренты запаздывают

Примечательно, что гибкие смартфоны интересуют преимущественно корейских и китайских вендоров – такие компании как ASUS и HTC (Тайвань) и Apple (США) в ближайшем будущем не планируют выпускать конкурентов FlexPai. А вот корпорация Microsoft вовсе не исключает релиза в скором будущем гибкого смартфона под собственным брендом. Более того, у нее уже есть соответствующая патентная заявка, но пока дальше заявлений о разработке дело не движется.