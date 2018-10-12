Microsoft готовит гибкий смартфон

Бесшовный трансформер

Патентная заявка Microsoft на так называемое «откидное устройство» (Hinged Device), одобренная на днях Всемирной организацией интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organisation, WIPO), проливает свет на дизайн разрабатываемого в компании мобильного устройства Surface, которое сможет трансформироваться из смартфона в планшет.

Материалы патентной заявки подтверждают, что смартфон Surface не будет оснащаться двумя складываемыми экранами – вместо этого в Microsoft намерены оснастить устройство единым сгибаемым экраном.

Помимо этого, описание и чертежи в патенте на Microsoft Hinged Device увеличивают шансы того, что секретный проект Andromeda, в рамках которого в Microsoft разрабатывают складной двухэкранный планшет с поддержкой перьевого ввода для удобной работы с OneNote, не является журналистской выдумкой и действительно когда-нибудь увидит свет в коммерческой реализации.

«Планшет-раскладушка»

Согласно описанию патента Microsoft на гаджет Hinged Device, мобильное устройство будет оснащено единым экраном, который будет сгибаться внутрь с помощью специальной шарнирной «подвески» с гофрированной поверхностью с внешней стороны.

Любительский рендер возможного дизайна складного смартфона Surface

С внутренней – «дисплейной» стороны, предполагается, что в сложенном состоянии у экрана на сгибе будет сохраняться определенный минимальный радиус кривизны для отхода от концепции «излома» и увеличения тем самым срока жизни дисплея после многочисленных циклов сгибания.

Чертеж Hinged Device из патентной заявки Microsoft

В качестве материалов для изготовления компонентов шарнира в патенте упоминаются металлы, пластмассы, полимеры и композитные материалы, при обработке которых будет использоваться литье под давлением, пакетирование, 3D-печать и другие методики или их сочетания.

Конструкция шарнирной «подвески» из патента Microsoft

Очевидным преимуществом дизайна с единым дисплеем является сплошная поверхность без физической линии стыка двух экранов, которая явно затруднила бы ввод с помощью стилуса. Более крупный экран складного гаджета, по мнению авторов патентной заявки, обеспечит пользователям большую эффективность работы – особенно в многозадачном мульти-оконном рабочем режиме.

Принцип работы шарнирной «подвески» из патента Microsoft

С большой вероятностью Microsoft в случае массового производства подобного устройства будет ориентировать его на бизнес-пользователей нежели на сектор бытовых устройств.

В патентной заявке в качестве возможной технологии для гибкого экрана упоминаются «уже доступные коммерчески» гибкие дисплеи OLED, хотя, далее также упоминается возможность использования любой подходящей технологии.

Работа шарнира из патентной заявки Microsoft

В дополнение, в патенте также отмечено, что описанный в заявке способ крепления сгибаемого дисплея может применяться в ноутбуках, смартфонах, планшетах, надеваемой умной электронике «и в других имеющихся, разрабатываемых или еще не созданных типах устройств».

О проекте Andromeda

О секретном проекте Andromeda, в рамках которого последние два года, по данным The Verge, Microsoft разрабатывает необычное портативное устройство линейки Surface, стали известны из внутренней переписки сотрудников компании. Согласно этим данным, гаджеты категории Andromeda станут «новой пробивной категорией устройств, которые повлияют не только на расклад линейки Surface, но также смогут размыть границы между тем, что сегодня считается ПК и мобильным телефоном».

В отличие «смартфонных» концептов Intel семейства Tiger Rapids со вспомогательным экраном на базе «электронных чернил» или двумя одинаковыми сенсорными ЖК-экранами, проект Microsoft Andromeda ориентирован на работу под ОС Microsoft с типичными приложениями для ноутбуков.

Это определяет схожий пользовательский интерфейс экрана и подключение устройства к OneNote. Гаджет также может работать с приложениями Edge или Photos, обладает встроенной поддержкой сотовых сетей для голосовой и текстовой коммуникаций.

Концептуальный рендер Microsoft Surface проекта Andromeda

Согласно данным внутренних документов компании, в рамках проекта Andromeda разработчики Microsoft активно экспериментируют с перьевым вводом. Помимо этого, в рамках проекта Microsoft также работает с процессорами ARM, однако на сегодняшний день окончательный выбор еще не сделан, так что в финальном коммерческом устройстве могут оказаться как чипы Intel, так и Qualcomm.

Предположительно, после выпуска новых гаджетов под собственным брендом Surface, Microsoft намерена предоставить ряду ведущих мировых производителей возможность лицензионного выпуска своих устройств со схожей концепцией.