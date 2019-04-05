Флагман Xiaomi Mi 9 будет продаваться в России по неожиданно низкой цене

В России отрылся предварительный заказ на новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 на базе мощного процессора Qualcomm Snapdragon 855. Моноблок предложен по очень выгодной на фоне конкурентов цене, и это уже второй случай после Redmi Note 7 в конце марта 2019 г., когда Xiaomi практически не завышает стоимость своих смартфонов в России.

Вдвое дешевле

Компания Xiaomi выпустила в России свой новейший флагман Mi 9, премьера которого состоялась в последних числах февраля 2019 г. Xiaomi не стала жадничать и запросила за флагман в два раза меньшую сумму в сравнении со стоимостью Samsung Galaxy S10. Последний располагает схожими программно-аппаратными возможностями и оценивается в 69 тыс. руб., если не считать базовую версию S10e с двойной камерой за 57 тыс. руб., но Mi 9 конкурирует не с ней.

В Российской рознице актуальное творение Xiaomi доступно в двух комплектациях, различающихся лишь вместительностью встроенной памяти – с 64 ГБ за 35 тыс. руб. и с 128 ГБ за 38 тыс. руб. Объем оперативной памяти в обоих случаях равен 6 ГБ.

В период с 5 по 11 апреля 2019 г. включительно смартфон доступен для предварительного заказа, а если приобрести его в магазинах сетей «Эльдорадо» и «М.видео», то к нему будут прилагаться подарочные беспроводные наушники (марка и модель производителем не уточняются). Доступные цвета корпуса смартфона – черный и синий, вне зависимости от выбранной конфигурации.

Xiaomi Mi 9

Отметим, что разница между ценами на Mi 9 в России и Китае все же есть, хоть и не столь сильная, как было с Mi Mix 3 (смартфон вышел в России 8 февраля 2019 г. и был оценен на 12 тыс. руб. дороже, чем в Китае). В КНР версия Mi 9 с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти стоит $445 (29,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 5 апреля 2019 г.). В данном случае за переплату россияне получат не только наушники, но также гарантию сроком 18 месяцев и отсутствие необходимости переживать за посылку, доставляемую силами «Почты России».

Технические характеристики

К спецификациям Mi 9 относится в первую очередь 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 855, объективно самый мощный на рынке по состоянию на II квартал 2019 г. Экран флагмана Xiaomi поддерживает разрешение Full HD+ или 2340х1080 точек при диагонали 6,39 дюйма, занимает 90,7% площади лицевой панели, располагает встроенным сканером отпечатков пальцев и основывается на матрице AMOLED. Сверху дисплей закрыт высокопрочным стеклом Gorilla Glass 6, а в небольшом вырезе в верхней его части находитcя 24-мегапиксельная фронтальная камера.

Модуль основной камеры состоит из трех сенсоров, основной из которых – Sony IMX586 с разрешением 48 Мп, дополненный 5-компонентным объективом с углом обзора 79 градусов и диафрагмой F/1,75. Два других сенсора – это 16 Мп с широкоугольным объективом и 12 Мп с «телевиком», отвечающим за 2-кратный оптический зум. Присутствует гибридный (фазовый, контрастный и лазерный одновременно) автофокус.

В смартфоне используются оперативная память стандарта LPDDR4X и встроенный высокоскоростной накопитель UFS 2.1. По умолчанию на него установлена ОС Android 9 Pie с прошивкой MIUI 10 и функцией Game Turbo для разгона встроенной в процессор видеокарты Adreno 630 на 20% в игровых приложениях. Mi 9 весит 176 граммов при толщине 7,6 мм вместе с аккумулятором 3300 мАч, поддерживающим скоростные проводную (27 Вт) и беспроводную (20 Вт) зарядки. Порт USB-C дополнен отдельным входом под наушники.

Redmi 7

Вместе с Mi 9 Xiaomi привезла в Россию и свой новый смартфон базового уровня Redmi 7. Но, если на Mi 9 она установила более чем конкурентоспособную цену, то с Redmi 7 что-то пошло не так.

Xiaomi Redmi 7

В российской рознице смартфон появится 12 апреля в черном и синем вариантах окраски, а версия в темно-красном оттенке прибудет немного позже (дата не установлена). Комплектаций у смартфона три: базовая с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти за 10 тыс. руб., средняя с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти за 12 тыс. руб. и топовая с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти за 13,5 тыс. руб. Стоимость включает экран с диагональю 6,26 дюйма и не самым высоким разрешением HD+ или 1520х720 пикселей, аккумулятор 4000 мАч, фронтальную камеру 8 Мп и двойную основную камеру 12+2 Мп, а также процессор Qualcomm Snapdragon 632.

Конкуренцию Redmi 7 в России составит еще одна новинка Xiaomi – Redmi Note 7, доступный по цене от 14 тыс. руб. с 3 ГБ оперативной памяти и штатным накопителем на 32 ГБ и поставляемый в комплекте с фитнес-браслетом Mi Band 3. При схожей стоимости смартфон располагает более высоким разрешением экрана (Full HD+), процессором Qualcomm Snapdragon 660 и, самое главное, основной камерой с разрешением 48+5 Мп.