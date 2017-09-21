HTC развалилась надвое. Одну половину купил Google

Google объявила о поглощении части бизнеса производителя мобильных устройств HTC за $1,1 млрд. Часть сотрудников HTC перейдет в Google и продолжит разработку шлемов HTC Vive и смартфонов, HTC продолжит выпуск смартфонов под своим брендом.

Кому вершки, кому корешки

Холдинг Alphabet Inc., в который входит Google, и HTC Corporation объявили о достигнутом соглашении, согласно которому часть сотрудников HTC, большинство из которых уже были задействованы в разработке смартфонов Google Pixel, перейдут на работу Google. Заявление о достигнутом соглашении опубликовано на сайте HTC и в официальном блоге Google.

Согласно договоренности, в рамках поглощения части бизнеса HTC, тайваньская сторона получит от Google компенсацию в размере $1,1 млрд. В дополнение к этому Google также получит неисключительную лицензию на интеллектуальную собственность HTC.

В заявлении компаний подчеркивается, что соглашение заключено на фоне десятилетнего стратегического партнерства HTC и Google в разработке смартфонов премиального класса. Так, HTC и Google совместными усилиями представили на рынок первый Android-смартфон – HTC Dream (T-Mobile G1), брендовый смартфон Google Nexus One в 2010 г., планшет Nexus 9 в 2014 г. и первые смартфоны Pixel в прошлом году.

Также подчеркивается, что Google приобрела подразделение по выпуску мобильных устройств компании, но не сам бренд HTC. Продажа части бизнеса поможет HTC сфокусироваться на «новой стратегии производства смартфонов с более оптимизированным портфолио, большей операционной эффективностью и финансовой гибкостью».

Google покупает часть HTC за $1,1 млрд

Google уже имеет схожий опыт: в 2012 г. компания приобрела бизнес по выпуску мобильных гаджетов у Motorola за $12,5 млрд. Объединение собственного подразделения Google по выпуску аппаратных решений на базе Android с приобретенным бизнесом так и не состоялось. В 2014 г. весь мобильный бизнес Motorola за вычетом интеллектуальных прав на ряд патентов и технологий был перепродан Lenovo за $2,9 млрд.



HTC: финансовое вливание с сохранением независимости

В конце августа CNews сообщал, что HTC рассматривает потенциальную возможность продажи подразделения по выпуску VR-шлема Vive VR и других активов в сфере виртуальной реальности. Бизнес по выпуску мобильных телефонов HTC приносит компании убытки уже второй год подряд, в то время как VR-подразделение компании приносит прибыль и растущие от квартала к кварталу объемы выручки. Так, по данным IDC, тайваньская компания уже поставила на рынок более 190 тыс. комплектов VR-шлемов Vive.

Шлем виртуальной реальности HTC Vive

Для HTC II квартал 2017 финансового года стал девятым убыточным кварталом подряд: компания объявила о выручке в размере $530 млн, что обеспечило 11% рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако операционный квартальный убыток при этом составил $72,6 млн, чистый убыток — $64,3 млн.

Торговля акциями HTC будет приостановлена 21 сентября 2017 г.

После завершения сделки по продаже Google части своих активов, HTC намерена продолжить разработку следующей модели флагманского смартфона. Запуск нынешнего флагмана HTC U11, который «первым на рынке» научился взаимодействовать с персональным цифровым помощником Amazon Alexa и аналогичным сервисов от Baidu, был, по мнению руководства компании, достаточно удачным.

Флагманский смартфон HTC U11

Компания также намерена сосредоточиться на разработке устройств виртуальной реальности в рамках собственного бизнеса HTC VR Vive. В HTC также рассматривают варианты инвестирования в ряд технологий следующего поколения, включая интернет вещей, дополненную реальность и искусственный интеллект.

Что получила Google

В рамках соглашения с HTC, Google получает значительно усиленную команду разработчиков аппаратных платформ для новых смартфонов Pixel и устройств виртуальной реальности. В дополнение, кроме общих инвестиций в новый бизнес, Google будет иметь постоянный доступ к патентной базе и другим интеллектуальным наработкам HTC для дальнейшего развития своих гаджетов. Наконец, соглашение также предполагает значительные инвестиции Google в развитие инноваций и технологий на Тайване.

Первое изображение нового «эталонного» смартфона Google Pixel XL 2

Смартфонам Google Pixel еще далеко до лидеров продаж: согласно данным Bloomberg, за первый квартал на рынок поставлено порядка 552 тыс. аппаратов.

Google также продолжит сотрудничество с HTC в разработке и производстве VR-шлема Standalone VR для платформы Google Daydream, выпуск которого в настоящее время запланирован эксклюзивно для внутреннего рынка Китая.

VR-шлем HTC Vive Standalone

В отличие от шлемов Vive и Oculus, VR-шлем Vive Standalone на базе процессора Qualcomm Snapdragon 835 с двумя 2560 x 1440 пиксельными AMOLED-дисплеями и частотой обновления 90 Гц не требует для работы подключения к мощному ПК или смартфону, и будет также поддерживать приложения из магазина HTC Viveport.

Дальнейшие перспективы

Согласно данным официального заявления, окончательное закрытие сделки между HTC и Google после одобрения регуляторов и соблюдения других официальных формальностей ожидается в начале 2018 г.

В рамках официального заявления Google также напомнила, что презентация нового поколения продуктов под маркой Made by Google, включая смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL (по предварительным данным, производством базовой модели займется HTC, премиальную модель будет выпускать LG Electronics), интеллектуальный голосовой помощник Google Home, беспроводные устройства Google Wifi, очки-шлем виртуальной реальности Google Daydream View и потоковую телеприставку Chromecast Ultra состоится 4 октября 2017 г.