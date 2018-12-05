«Яндекс» выпустил смартфон с «максимумом удобств за минимальные деньги». Цена. Опрос
Смартфон от «Яндекса»
«Яндекс» представил собственный смартфон - «Яндекс.Телефон». Аппарат работает на базе ОС Android и дополнен приложениями и сервисами «Яндекса». У аппарата два SIM-модуля, вместо одного из которых может использоваться карта памяти microSD.
Аппарат оснащен восьмиядерным процессором Snapdragon 630, ярким экраном с диагональю 5,65 дюймов, разрешением 2160x1080 точек и защитным стеклом Corning Goralla Glass 3. Также телефон оборудован сканером отпечатков пальцев, электронным компасом, гироскопом, датчиком освещенности, датчиком приближения и датчиком Холла.
Второй камере пока не нашли применения
Характеристики «Яндекс.Телефона» соответствуют данным утечки, у которой CNews писал 3 декабря 2018 г.
Основная память устройства составляет 64 ГБ, оперативная - 4 ГБ. У телефона две тыльных камеры разрешением 16 МП и 5 МП. Также есть фронтальная камера с разрешением 5 МП.
Интересно, что хотя обычно вторая задняя камера используется для эффекта Боке - размытия фона для улучшения портрета фотографируемого, «Яндекс.Телефон» данный эффект не поддерживает.
В «Яндексе» заявили, что вторая камера используется для некоторых улучшений изображения. В ходе неофициальных бесед в кулуарах презентации телефона CNews сообщили, что вторая камера пока просто не подключена.
Емкость акумулятора составляет 3050 мАч. Поддерживается технология быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Телефон оборудован размьемом USB Type-C и разьемом для наушников.
«Яндекс.Телефон» поддерживает сети GSM, UMTS, LTE-FDD, LTE-TDD, LTE-Advanced. Также поддерживаются Bluetooth и Wi-Fi a, b, g, n, ac с технологией MIMO.
Аппарат выполнен в черном цвете, к нему есть дополнительные цветные чехлы.
Встроенный голосовой помощник «Алиса» и улучшенный аудиокодек
Аппаратная часть разработана тайванской компанией In Beetwin. «Яндекс» добавил к нему аудио-кодек Qualcomm Aqstic. Утверждается, что благодаря этому звучание наушников телефона будет «революционным».
Также «Яндекс» добавил в аппарат NFC-модуль для бесконтактных платежей и голосовой помощник «Алиса». По умолчанию для платежей используется платежная система «Яндекс.Деньги», совладельцем которой является «Яндекс». но ее можно заменить на другую платежную систему, например, от Google.
«Алиса» может помочь пользователю в любой момент во время игры или просмотра фильма, из браузера или с домашнего экрана. Держать телефон в руках не требуется: телефон отзовется, если находится рядом.
«Алиса» предугадывает, какая информация может понадобиться человеку в определенное время и определенном месте, и показывает карточки-подсказки. Утром она может сообщить пользователю о пробках на его обычном маршруте, в пути предложить послушать составленную под его вкус подборку треков, а вечером рассказать о погоде на завтра.
«Яндекс.Телефон» будет запускать приложения из Google Play
За программную основу аппарата взята Open Android, версия Android с открытым кодом. «Яндекс» добавил к нему собственную оболочку Yandex.Launcher. Сейчас в аппарате используется версия Android 8.1, вскоре она будет обновлена то версии 9.0. «Яндекс» обещает программную поддержку аппарата в течении трех лет.
«Яндекс» осуществил предустановки восьми своих приложений: браузер, «Яндекс.Такси», «Яндекс.Деньги» и др. Также предустановлены приложения Google, которые необходимы для полноценной работы с Android. Интересно, что в качестве магазина приложений используется Google Play, а не созданный «Яндексом» Yandex.Store.
Телефон имеет встроенный определитель номера. Он подключен к базе «Яндекс.Справочник», где собраны миллионы контактов.
Где и за сколько можно купить «Яндекс.Телефон»
В «Яндексе» характеризуют «Яндекс.Телефон» как устройство, которое за «минимальные деньги дает максимум удобств». Аппарат будет стоить 18 тыс. руб. Его продажи начнутся 6 декабря 2018 г.в офисе «Яндекса». 7 декабря «Яндекс.Телефон» появится в розничных сетях «М.Видео», «Эльдорадо» и «Билайн», а также в принадлежащем «Яндексе» маркетплейсе «Беру».
Покупатели «Яндекс.Телефона» получат полугодовую подписку на «Яндекс.Плюс», 300 руб. на заказ «Яндекс.Такси», 500 руб. на счет в «Яндекс.Деньгах» и 10% кэшбек на покупки, оплаченные «Яндекс.Деньгами», в течение трех месяцев. Максимальная сумма кэшбека составляет 2 тыс. руб.
«Яндекс.Телефон» - не первое устройство от «Яндекса». В 2018 г. компания выпустила «Яндекс.Станцию» - «умную колонку» с голосовым помошником «Алиса».