Новый «убийца флагманов» получил дизайн iPhone X. Фото

В дополнение к утечкам о технических характеристиках нового смартфона OnePlus 6, в Сеть также просочились его первые фото. Новый флагман OnePlus невероятно похож на iPhone X, и вдобавок будет дороже предыдущего «убийцы флагманов» OnePlus 5T.

Под одну гребенку

Китайский бренд OnePlus (подразделение по выпуску мобильной техники группы компаний BBK Electronics), который официально именует свои смартфоны на своем сайте «убийцами флагманов» за премиальное наполнение и демократичную цену, продолжает подогревать интерес публики к своему будущему флагманскому смартфону OnePlus 6, вбрасывая в Сеть небольшие дозированные подробности о дизайне и характеристиках новинки.

Буквально на днях CEO компании OnePlus Пит Ло (Pete Lau) опубликовал в одном из блогов компании фотографию небольшого фрагмента передней панели OnePlus 6, на которой впервые подтвердилось наличие «фирменного» выреза iPhone X в верхней части экрана.

В дополнение, известный инсайдер мобильной техники Эван Бласс (Evan Blass) показал фотографию тыльной стороны смартфона, где четко просматривается биометрический сканер отпечатков пальцев, расположенный по центру непосредственно под модулем основной камеры.

Предположительный дизайн тыльной стороны OnePlus 6

Наконец, сегодня голландский портал TechTastic опубликовал четкое фото передней панели OnePlus 6, на экран которого выведены исчерпывающие данные об аппаратной платформе новинки, а заодно поставлена точка в дискуссии о безрамочном дизайне смартфона.

Дизайн OnePlus 6 получился фактически идентичным внешнему виду представленных в марте флагманских смартфонов OPPO R15 и R15 Dream Mirror, разве что рамка вокруг экрана выглядит несколько тоньше. Не исключено, что концерн BBK, которому принадлежат бренды OPPO, Vivo и OnePlus, преднамеренно создает идентичный дизайн для флагманов этих торговых марок.

Полноэкранное управление жестами

Впервые OnePlus представила расширенную поддержку управления жестами, реализованную в ОС Android Oreo Open бета-версии Beta 3 в обновлении для своего смартфона OnePlus 5T.

Фрагмент скриншота тизера о свойствах OnePlus 6

В коротком тизере о новом смартфоне OnePlus 6, появившемся в аккаунте Twitter компании, есть надпись «ускоряйся с жестами» (speed up with gestures), которая «намекает» на то, что OnePlus 6 будет представлен с поддержкой полноэкранного управления жестами.

Аппаратные и функциональные особенности OnePlus 6

Последнее фото смартфона OnePlus 6 с выведенным на экран тестовым приложением AIDA64 подтвердило, что новинка выполнена на мощном 8-ядерном 64-битном мобильном процессоре Qualcomm Snapdragon 845 (4 ядра Kryo 385 Gold 2,7 ГГц и 4 ядра Kryo 385 Silver 1,7 ГГц, плюс графика Adreno 630).

Фотография OnePlus 6 с выведенными на экран характеристиками

Корпус смартфона толщиной 7,5 мм со стеклянным покрытием спереди выполнен из алюминиевого сплава, вес аппарата предположительно составит 175 г.

Смартфон OnePlus 6 получит 6,28-дюймовый дисплей на матрице AMOLED разрешением 1080 x 2280 пикселей (402 пикселя на дюйм) с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. На рынке будут представлены две версии смартфона: с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а также с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Слот под карты памяти в смартфоне не предусмотрен, зато поддерживается две карты NanoSIM с двойным режимом Standby.

Смартфон получил основную сдвоенную камеру на 1/2,8-дюймовой 16 МП матрице с размером пикселя 1,12 мкм (оптика f/1.7, 27 мм, гироскопический электронный стабилизатор) и 20 МП сенсоре (оптика f/1.7) с фазовым автофокусом и сдвоенной светодиодной вспышкой. Смартфон способен снимать видео с качеством 4К (2160p) и скоростью до 30 кадров в секунду, Full HD (1920p) и скоростью до 60 кадров в секунду или HD (720p) и скоростью до 120 кадров в секунду.

Фронтальная селфи-камера получила 16 МП сенсор с размером пикселя 1,0 мкм (оптика f/2.0, 20 мм), гироскопическим электронным стабилизатором, поддержкой Auto HDR и съемки видео 1080p.

Представленная CEO OnePlus Питом Ло фотография OnePlus 6

Смартфон поддерживает беспроводные сети Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, интерфейс Bluetooth 5.0 с профилями A2DP, LE, aptX HD, а также системы навигации A-GPS, ГЛОНАСС, BDS и GALILEO. Для зарядки и подключения периферии предусмотрен порт USB2.0 реверсивного формата Type-C.

Смартфон OnePlus 6 будет поставляться с предустановленной операционной системой Android версии 8.1 (Oreo) и фирменной оболочкой Oxygen OS. Встроенная несъемная литий-полимерная батарея аппарата обладает емкостью 3450 мАч.

Анонс и предполагаемые цены

Компания OnePlus традиционно представляет свои новые флагманские смартфоны в июне. Повышенная активность вокруг следующей новинки с вбросами подробностей от представителей компании позволяет предположить, что анонс OnePlus 6 состоится раньше – возможно, в мае, или даже в апреле.

Ожидается, что цена OnePlus 6 в максимальной комплектации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составит примерно $750. Младшую версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти оценивают в $550, что несколько дороже прошлогоднего флагмана OnePlus 5 на момент его анонса.