Google выпустил дешевые смартфоны Pixel с мощной камерой. Цена

Смартфоны Pixel 3A и 3A XL стоят вдвое меньше по сравнению с Pixel 3 и 3XL на момент старта продаж и отличаются от них более дешевыми материалами корпуса и менее производительным процессором. Камеру Google сохранил флагманскую, что позволит этим смартфонам снимать на уровне топовых новинок Samsung, Apple и других производителей.

Дешевле, но по-прежнему дорого

Google анонсировал новые смартфоны среднего класса серии Pixel, Pixel 3A и 3A XL, отличающиеся от других представителей линейки демократичной ценой. Устройства представляют собой упрощенные версии смартфонов Pixel 3 и 3XL соответственно, вышедших осенью 2018 г., от которых отличаются в первую очередь производительностью за счет менее мощного центрального процессора (Qualcomm Snapdragon 670 вместо Snapdragon 845).

В России Pixel 3A и 3A XL, как и прочие гаджеты Google, продаваться не будут. Стоимость этих смартфонов на американском рынке составляет $400 (26,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 8 мая 2019 г.) и $470 (30,7 тыс. руб.) соответственно, и для каждого из них предусмотрена лишь одна конфигурация. Старшие Pixel 3 Pixel 3XL на момент старта продаж стоили от $800 (52,3 тыс. руб.) и $970 (63,4 тыс. руб.).

Для сравнения, Xiaomi Mi 9 на базе топового процессора Qualcomm Snapdragon 855 с тройной основной камерой оценивается в $450. В Российской рознице его цена начинается от 35 тыс. руб.

Дизайн серии Pixel 3a скопирован с оригинальной линейки Pixel 3

Pixel 3A и 3A XL уже поступили в продажу на территории США у ряда операторов сотовой связи, в том числе T-Mobile. Покупателям они предложены в трех цветах корпуса – классическом черном, кристально-белом и светло-фиолетовом.

Последствия удешевления

Снизить цену Pixel 3A и 3A XL удалось не только за счет установки менее мощного центрального процессора. Удешевлению подверглись и материалы корпуса – Google полностью отказался от стеклянного покрытия на тыльной панели, бывшего отличительной чертой всех трех поколений «Пикселей».

Корпуса смартфонов выполнены из пластика, без применения более дорогих материалов

Здесь стекло заменено на обычный глянцевый пластик, иными словами, оба смартфона теперь полностью пластиковые, даже без металлических элементов дизайна. С лицевой панели исчезло усиленное стекло Gorilla Glass – его заменили на более доступный аналог Dragon Trail. Помимо этого, из спецификаций смартфонов исчезли поддержка беспроводной зарядки и защита от влаги и пыли.

Возможности камер

Фотокамеры – это главное достоинство обоих смартфонов. Как и в старших моделях линейки Pixel 3, здесь используется одинарный основной сенсор Sony IMX363 с разрешением 12,2 Мп и пикселями размером 1,4 мкм, снабженный оптикой с апертурой f/1,8. Датчик изображения дополнен оптическим стабилизатором и набором алгоритмов улучшения качества снимков – основной особенностью «Пиксельной» серии. Сюда входит, помимо прочего, режим Night Sight для съемки без вспышки при плохом освещении – в условиях сумерек или неяркого ночного освещения городских улиц. Фотокамера в Pixel 3 (а теперь и в Pixel 3a) была признана лучшей одинарной камерой по версии рейтинга DxOMark, в том числе и за счет режима Super Res Zoom, который позволяет приближать объекты при помощи искусственного интеллекта и цифрового зума и сохранять при этом максимально высокое качество снимков.

Пример съемки на Pixel 3 и Pixel 3a

Смартфоны также получили поддержку режимов Top Shot (при помощи все того же ИИ выбирает из серии снимков наиболее качественное изображение, на котором никто случайно не моргнул) и Photobooth. Последний нужен для автоматического спуска затвора, если человек в кадре улыбнется или скорчит смешную рожицу.

Портретный режим в Pixel 3 и 3a

Фронтальная камера смартфонов основана на 8-мегапиксельной матрице и тоже дополнена алгоритмами улучшения качества. Сенсор работает в паре с оптикой f/2.0. Покупателям Pixel 3A и 3A XL Google предоставит безлимитное хранилище снимков в сервисе Google Photos.

Технические характеристики

С точки зрения электроники смартфоны Pixel 3A и 3A XL различаются исключительно размерами своих экранов – в обоих используется матрица OLED, но в младшей модели ее диагональ равна 5,6 дюйма, тогда как в более крупном аппарате установлена уже 6-дюймовая панель. Разрешение одинаковое – Full HD+ или 2160х1080 пикселей. Дисплеи окружены очень широкими по меркам 2019 г. рамками по всему периметру.

В основе смартфонов лежит 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 670, произведенный по 10-нанометровому техпроцессу и работающий на частоте до 2 ГГц. Используемое в нем графическое ядро – это Adreno 615. Объем оперативной памяти составил 4 ГБ, а внутренний накопитель рассчитан на хранение 64 ГБ данных. Поддержки карт памяти microSD оба смартфона лишены.

Смартфоны Google Pixel 3a и 3a XL доступны в трех цветах

Для сравнения, смартфоны Pixel 3 и 3XL располагают экранами 5,5 и 6 дюйма соответственно, причем в старшем флагмане разрешение повышено до Quad HD+ или 2960х1440 точек. Их спецификации включают флагманский процессор 2018 г. Qualcomm 845 и до 128 ГБ встроенной памяти.

В Pixel 3A и 3A XL установлены аккумуляторы емкостью 3000 и 3700 мАч соответственно. Время автономной работы представители Google не уточнили, но отметили поддержку ускоренной 18-ваттной зарядки по стандарту USB Power Delivery. Оба смартфона заряжаются по USB-C, располагая при этом отдельным 3,5-миллиметровым входом под наушники – в Pixel 3 и 3XL этого разъема не было, и проводную гарнитуру разработчики предлагали подключать через USB-C посредством специального адаптера.

Смартфоны по умолчанию работают под управлением ОС Android 9 Pie без дополнительных оболочек. Прошивку Android 10, анонс которой состоялся одновременно с показом гаджетов, они получат сразу после ее релиза, дату которого Google не сообщил.

История серии

Линейка смартфонов Pixel берет свое начало в октябре 2016 г, когда были представлены первые ее представители – флагманы Pixel и Pixel XL. По состоянию на май 2019 г. серия включает три поколения смартфонов, в каждом из которых упор сделан на возможности съемки. Если не учитывать новые Pixel 3a и 3XL, то серия состоит исключительно из флагманских моделей с топовой начинкой.

Разработкой смартфонов изначально занимается компания HTC, с которой Google сотрудничает с 2008 г., когда они совместно представили первый Android-смартфон – HTC Dream (T-Mobile G1). В 2017 г. Google и HTC объявили о достигнутом соглашении, согласно которому часть сотрудников HTC, большинство из которых уже были задействованы в разработке смартфонов Google Pixel, перешли на работу Google.

Серии Pixel предшествовала линейка смартфонов Google Nexus, в которую входили брендированные устройства производства LG, Samsung, HTC и ряда других компаний. Последний представитель серии, Nexus 6P за авторством Huawei, вышел в сентябре 2015 г., за год до дебюта первых «Пикселей».