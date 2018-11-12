Знаменитый российский борец с киберугрозами Group-IB уезжает в Сингапур

Компания Group-IB из России, занимающаяся предотвращением и расследованием преступлений с использованием высоких технологий, переносит штаб-квартиру из Москвы в Сингапур, нацелившись на расширение бизнеса в азиатском регионе.

Group-IB идет на Восток

Group-IB, российская компания, специализирующаяся на расследовании и предотвращении киберпреступлений, собирается перенести глобальную штаб-квартиру из Москвы в Сингапур к концу 2018 г. или началe 2019 г. в рамках реализации планов по международной экспансии. Об этом агентству Reuters рассказал генеральный директор и сооснователь компании Илья Сачков.

Новая штаб-квартира примет на работу 90 сотрудников, 15 из которых переедут в Юго-Восточную Азию из Москвы. В развитие сингапурского офиса Group-IB вложит около $30 млн собственных средств до 2022 г. Привлекать сторонних инвесторов компания не планирует. Помимо Москвы у Group-IB есть офисы в Лондоне, Нью-Йорке и Дубае.

По мнению Сачкова, для переезда в Сингапур был выбран наиболее подходящий момент.

«Это азиатский финансовый центр, а наш бизнес процветает в Азии, – отметил глава Group-IB. – Сингапур стал первым государством, которое приобрело наши продукты. Штаб-квартира Интерпола по борьбе с кибепреступлениями, с которой мы сотрудничаем, также находится в Сингапуре».

В Азии российские специалисты в области кибербезопасности собираются привлечь клиентов из числа банков, платежных систем, обменников криптовалют, энергетических компаний, систем «умного города» и других.

Илья Сачков, сооснователь и генеральный директор Group-IB,

заявил об открытии нового офиса компании в Юго-Восточной Азии

На вопрос о том, как Group-IB планирует заинтересовать новых инвесторов на фоне постоянных трений между Россией и Западом, Сачков пояснил, что в этом поможет безупречная репутация компании, никогда не допускавшей утечек данных и не участвовавшей в политических играх.

«Мы обладаем определенным уровнем доверия, – сказал глава Group-IB. – Мы не потеряли ни одного клиента в США или Великобритании. В Европе наш бизнес демонстрирует рост».

Кроме того, компания всегда готова предоставить исходный код своих продуктов любому как новому, так и действующему клиенту, если это поспособствует созданию доверительных отношений. По данным Group-IB, услуги компании помогли клиентам сэкономить $300 млн.

Проблемы российских ИБ-компаний за рубежом

Сачков отметил, что российским компаниям за пределами страны приходится непросто в нынешних условиях, особенно после громких скандалов из-за якобы имевшего место вмешательства российских хакеров в выборы президента США и «шпионской историей» «Лаборатории Касперского».

«В США и Великобритании у нас работают только офисы продаж, потому что компьютерная криминалистика плохо идет из-за русских корней, – посетовал Сачков. – При прочих равных заказчики из США и Великобритании русские компании не выбирают».



Напомним, что в июле 2017 г. администрация президента США исключила российскую антивирусную компанию «Лаборатория Касперского» из списка поставщиков ПО и оборудования, чья продукция одобрена для использования госструктурами. Через два месяца американские власти распорядились удалить решения «Лаборатории Касперского» из сетей госорганов США в течение 90 дней.

Поводом для принятия таких жестких мер в отношении «Лаборатории Касперского» стал инцидент с сотрудником АНБ, который, брал на дом работу, в том числе секретную. Антивирус «Лаборатории Касперского» обнаружил на его домашнем компьютере вредоносы Equation. Вместе с подозрительными файлами на сервера разработчика антивируса были загружены и несколько секретных документов.

Сами американцы узнали об инциденте от представителей израильской разведки, которые следили за деятельностью «Лаборатории Касперского» и якобы имели доступ к серверам компании.

После того, как проблема стала публичным достоянием и «Лабораторию Касперского» фактически обвинили в шпионаже. Основатель компании Евгений Касперский всячески отрицал связь с российскими спецслужбами, утверждая, что незамедлительно вывел бы бизнес из России, если бы к нему обратились с предложением шпионить за клиентами.

Готовность Касперского сотрудничать с властями США по вопросу расследования происшествия, плодов не принесла – заокеанские власти остались глухи к аргументам российской ИБ-компании.

В начале декабря 2016 г. Национальный центр кибербезопасности (NCSC) Великобритании выпустил новое руководство для британских министерств, в котором рекомендовал более внимательно относиться к использованию зарубежных антивирусных решений.

В середине июня 2018 г. Европарламент принял рекомендательную резолюцию по кибербезопасности, в которой назвал продукцию «Лаборатории Касперского» «вредоносной» и призвал отказаться от ее использования в европейских учреждениях. В ответ на это компания приостановила совместные проекты с европейскими партнерами, в том числе с Европолом.

В сентябре 2018 г. Министерство торговли США подготовило санкции против 12 компаний из России, четыре из которых обвинялись в пособничестве российским киберпреступникам, а остальные – в осуществлении поставок оборудования российскому военному флоту и поддержке военной аэрокосмической отрасли. Среди попавших под санкции оказался участник рынка ИБ – компания «Инфотекс».