США подготовили санкции против российских «киберпреступных» компаний

Министерство торговли США подготовило санкции против 12 компаний из России, причем четыре из них обвиняются в пособничестве российским киберпреступникам. Остальные виноваты в том, что поставляли оборудование российскому военному флоту и поддерживали военную аэрокосмическую отрасль.

Санкции против «киберпреступников»

Правительство США намерено ввести санкции против российского научно-исследовательского института «Вектор», научно-производственного предприятия «Гамма», компании «Сайрус системс» и группы компаний «Инфотекс». Американские власти считают, что эти структуры «способствовали деятельности российских киберзлоумышленников».

Такая формулировка содержится в извещении о решении Министерства торговли США, которое можно найти на сайте официального журнала правительства США Federal Register. Согласно расписанию, публикация извещения состоится завтра, 26 сентября 2018 г., но уже сейчас его можно скачать в качестве PDF-файла. В документе указано, что это финализированная версия, но нет точной даты вступления санкций в силу. Новые санкции заключаются в запрете на экспорт указанным компаниям из США продукции двойного назначения.

Чем занимаются провинившиеся компании

НИИ «Вектор», основанный в 1908 г., осуществляет исследования, разработку и производство аппаратуры в некоторых областях радиотехники и радиоэлектроники. На сайте предприятия указано, что работы ведутся по заказу российских министерств, ведомств, Академии наук и вузов. Аппаратура, разрабатываемая в НИИ, может быть использована для поиска терпящих бедствие подвижных объектов, оснащенных излучателями сигналов, сбора статистических данных о загрузке отдельных участков диапазонов частот, контроля безопасности связи, соблюдения регламентов и протоколов связи и т. д. С 2009 г. НИИ входит в состав концерна радиостроения «Вега».

Министерство торговли США подготовило санкции против российских компаний, включая ИТ-структуры

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственное предприятие "Гамма"» (ФГУП «НПП "Гамма"») было создано в 1991 г. на базе подразделения Научно-исследовательского института автоматической аппаратуры имени академика В. С. Семенихина. «Гамма» работает в области комплексной защиты информации в автоматизированных системах управления, ИТ и средствах информатизации.

На сайте ФГУП указано, что оно осуществляет весь комплекс услуг в области информационной безопасности, проектирует и производит радиоэлектронную аппаратуру специализированного назначения, проводит специальные работы и НИОКР в интересах ФСБ, МВД, Минобороны и других госорганов.

«Сайрус системс» — это системный интегратор в области ИКТ с главным офисом в Москве, который проектирует и строит телекоммуникационные сети. В портфолио компании присутствуют спутниковые системы связи, цифровое телерадиовещание, контрольно-измерительное оборудование, системы мониторинга, управления и сетевой синхронизации телекоммуникационных сетей и информационные системы.

Компания «Инфотекс» («Информационные технологии и коммуникационные системы»), основанная в 1991 г., занимается разработкой программно-аппаратных VPN-решений и СКЗИ. Организация наиболее известна как разработчик технологии ViPNet — гибкого VPN-решения для безопасной передачи данных в защищенной сети. По данным CNews Analytics, по итогам 2016 г. заняла пятое место в рейтинге крупнейших российских компаний в сфере защиты информации.

Другие жертвы санкций

Помимо указанных компаний, в извещении Министерства торговли США речь идет и о других структурах — представителях других отраслей. В список вошли компании «Аэрокомпозит», «Дайвтехносервис», Nilco Group, Обнинское научно-производственное предприятие «Технология», научно-производственное предприятие подводных технологий «Океанос», конструкторское бюро «Авиадвигатель», научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» и воронежский НИИ «Вега».

В документе указано, что эти компании «действуют против интересов национальной безопасности или внешней политики Соединенных штатов». «Дайвтехносервис» и «Океанос» попали в список из-за поставок оборудования российскому военному флоту, остальных США обвиняют в поддержке российской военной аэрокосмической отрасли.