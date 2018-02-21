«Яндекс» запустил каршеринг. Цены

«Яндекс» запустил каршеринговый сервис с автопарком в 750 авто. Сервис работает в Москве, поездки можно совершать в том числе по области. Цены — от 5 руб. за минуту поездки.

Запуск «Яндекс.Драйва»

Компания «Яндекс» запустила в Москве каршеринговый сервис «Яндекс.Драйв». Сервис дает возможность пользователям арендовать на определенный срок автомобиль, водителем при этом выступает сам пользователь. Сервис доступен для лиц в возрасте от 21 года, имеющих стаж вождения не менее двух лет.

Как и во всех каршеринговых сервисах, процесс получения и возврата автомобиля в «Яндекс.Драйве» автоматизирован и не требует личного контакта клиента с сотрудником компании. Поиск и аренда авто осуществляется через мобильное приложение. Приложение также показывает пользователю, где находится ближайшая машина и прокладывает к ней маршрут. Чтобы сэкономить время в начале поездки, клиент может удаленно включить заблаговременный прогрев двигателя.

Антон Рязанов, руководитель «Яндекс.Драйва», характеризует приложение как «простое и понятное», отмечая легкую регистрацию. Приложение уже есть в AppStore и Google Play, зарегистрироваться в нем можно с декабря 2017 г.

Маршруты и автопарк

Поездки в «Яндекс.Драйве» можно совершать как по Москве, так и по области. По окончании аренды автомобиль можно оставить внутри МКАД, в Химках, Митино, Красногорске, в Северном и Южном Бутово, Жулебино, Новокосино и аэропорту Шереметьево. В будущем компания обещает увеличить количество зон, где можно завершить аренду.

Автопарк каршерингового сервиса «Яндекс.Драйв» насчитывает 750 авто

Автопарк «Яндекс.Драйва» насчитывает 750 транспортных средств моделей Kia Rio, Kia Rio X-Line и Renault Kaptur. Автомобили нового сервиса оснащены мультимедийной платформой «Яндекс.Авто», к которой подключены Навигатор и «Яндекс.Музыка», всеми этими службами пользователь может пользоваться во время поездки.

Ценообразование

Стоимость одной минуты поездки в арендованном автомобиле «Яндекс.Драйва» начинается от 5 руб. Сюда входит стоимость бензина, парковки и страховка. По словам Рязанова, цену рассчитывает алгоритм на основании анализа дорожной ситуации и спроса на автомобили в данный конкретный момент. Например, в утренние часы в связи с загруженностью дорог поездка занимает больше времени, поэтому стоимость одной минуты будет меньше.

Цена за минуту, которую сервис сообщает клиенту в момент бронирования авто, остается неизменной до конца поездки. В скором времени «Яндекс» обещает предложить альтернативную систему тарификации — сервис начнет сообщать заранее рассчитанную стоимость всей поездки. Эта опция нуждается в тестировании, поэтому сначала будет доступна ограниченному количеству пользователей.

Страховка и бонусы

В «Яндекс.Драйве» предусмотрено страхование по системам КАСКО и ОСАГО. Благодаря этому даже если автомобиль пострадает по вине водителя, клиенту это обойдется не более чем в 30 тыс. руб. Жизнь и здоровье каждого человека, находящегося в автомобиле, застрахованы на сумму до 2 млн руб. Страховка по ОСАГО увеличена до 1,4 млн руб.

До конца февраля 2018 г. на счета пользователей «Яндекс.Драйва» будет перечисляться 20% от средств, израсходованных ими на оплату поездок в сервисе «Яндекс.Такси». На эти деньги в течение марта и апреля клиенты смогут арендовать авто в «Яндекс.Драйве».

Каршеринговые сервисы в России

По данным ресурса Truesharing.ru, в настоящий момент в России существует 26 каршеринговых сервисов, еще четыре готовятся к запуску. Первый в стране сервис такого рода открыла московская компания Anytime, известная также как ООО «Ситикар», в апреле 2013 г.

Сейчас в Москве насчитывается 7 каршеринговых сервисов, общий автопарк которых превышает 2,7 тыс. автомобилей. По динамике роста автопарка Москва является лидером среди городов мира. Несмотря на это, количество каршеринговых авто в городе составляет всего 0,2 на тысячу жителей. Для Берлина, например, этот показатель составляет 0,66, для Милана — 1,16.

Информационное агентство «РИА новости» передает со ссылкой на руководителя исследовательских проектов национальной технологической инициативы «Автонет» Татьяну Ледовскую, что общий объем инвестиций в каршеринг в Москве составляет на данный момент 1,7 млрд руб. В августе 2017 г. власти города распорядились выделить средства для субсидирования каршеринговых операторов.

Конкуренты «Яндекс.Драйва»

Говоря о величине автопарка, среди московских каршерингов можно выделить BelkaCar, основанный в 2015 г. и оперирующий флотом в 1,7 тыс. автомобилей. Стоимость поездки в BelkaCar начинается от 8 руб. за минуту, ожидание оплачивается в размере 2 руб. за минуту. Сервис использует автомобили Kia Rio Hatchback.

В том же 2015 г. начал работу каршеринговый сервис «Делимобиль», услугами которого можно воспользоваться в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Грозном и Новосибирске. Автопарк сервиса насчитывает 2230 авто, в основном это Hyundai Solaris, в Москве используются Renault Kaptur. Цены — от 7 руб. за минуту.

Компании-агрегаторы

Упомянутые выше сервисы — это компании, которые сдают в аренду собственные автомобили. Помимо них на рынке каршеринга работают агрегаторы, которые организовывают сдачу в аренду автомобилей, принадлежащих другим физическим и юридическим лицам, если на данный момент эти автомобили не нужны владельцам.

По такой схеме работает образованный в 2014 г. агрегатор Darenta, в базе которого насчитывается более 1 тыс. авто. Также агрегатором является основанный в апреле 2017 г. сервис Rent A Ride, в базу которого занесено более 1,8 тыс. авто.