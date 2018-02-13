«1С» будет раздавать «Готовое рабочее место» из облака Mail.Ru. Цены

Mail.Ru и 1С подписали соглашение, согласно которому доступ к решению «1С:Готовое рабочее место» будет предоставляться через виртуальную инфраструктуру Mail.Ru Cloud Solutions. «1С:Готовое рабочее место» позволяет работать с большим количеством сервисов 1С.

Соглашение о партнерстве

1С начнет предоставлять клиентам доступ к облачной версии решения «1С:Готовое рабочее место» на мощностях сервиса инфраструктуры-как-услуги (IaaS) Mail.Ru Cloud Solutions (MCS). Компании уже подписали соответствующее соглашение о стратегическом партнерстве.

Как пояснили по просьбе CNews в пресс-службе Mail.Ru, тарифные планы 1С на «1С:Готовое рабочее место» составлены для партнеров таким образом, чтобы те могли назначить конечным пользователям цену на облачный доступ к программам «1С:Предприятие» от 900 руб. в месяц, получая при этом маржу не менее 30%.



По словам Алексея Харитонова, руководителя отдела продвижения экономических программ фирмы 1С, помещенное в облако «1С:Готовое рабочее место» будет отличаться безопасностью, высокой скоростью работы и масштабируемостью. Сама 1С сэкономит на необходимости обзаводиться новыми серверами, сетевым оборудованием и т. д., а также на их обслуживании.

Помимо этого, компании намерены совместно продвигать свои продукты на рынке. MCS начнет предлагать решение 1С, а 1С будет распространять по своей партнерской и клиентской сети сервисы MCS в составе «1С:Готовое рабочее место».

Согласно договоренности, 1С также будет поставлять для всего MCS все необходимые лицензии Microsoft. Как пояснили по просьбе CNews в пресс-службе Mail.Ru, лицензии Microsoft можно официально купить только по SPLA-контракту у официального дистрибьютора Microsoft, которым и является 1С. Речь идет о полном ассортименте лицензий Microsoft, которые можно купить из облачной инфраструктуры



Зачем это клиентам

Благодаря виртуальной инфраструктуре MCS, на которой будет базироваться облачное «1С:Готовое рабочее место», у партнеров 1С будет возможность построить собственный облачный сервис. Заказчики смогут подключиться к облачным версиям «1C:Предприятие 8» и сервисов для автоматизации бизнеса, которые работают по подписке.

Mail.Ru предоставит доступ к решениям 1С из своего облака

В результате клиент сможет начать работать в облаке, сэкономив на развертывании и настройке хостинга и ИТ-инфраструктуры, утверждают авторы проекта. Технологическую сторону дела 1С и Mail.Ru обещают взять на себя, предоставив заказчику только работать с собственным клиентами.

По данным 1С, облачные версии ее продуктов пользуются спросом: к «1C:Предприятие» таким способом подключено 150 тыс. рабочих мест. Облачная версия этого решения распространяется в общей сложности через 1 тыс. партнеров фирмы.

Что предлагает «1С:Готовое рабочее место»

«1С:Готовое рабочее место» — это облачная платформа фирмы 1С, которая дает возможность подключить клиента через интернет к набору сервисов. Речь идет о решении «1C:Предприятие» в конфигурации «1С:Бухгалтерия 8», «1С:Зарплата и управление персоналом 8», «1С:Управление торговлей 8», «1С:Розница 8», «1С:Комплексная автоматизация 8», «1С:Управление небольшой фирмой 8», «1С:Документооборот 8», «1C:Договорчики 8», «1С:CRM 8», «1С-Отчетность» и «1С:Контрагент».

Также на платформе представлены решения других разработчиков — например, Microsoft Office 365 и Microsoft SPLA. Оплата производится ежемесячно в зависимости от количества подключенных сервисов. Заказчик может загрузить на платформу «1C:Предприятие» собственное решение и начать раздавать его клиентам. Платформа предлагает кастомизацию сервисов под клиента, самостоятельное управление доступом и систему резервного копирования.

Стоимость использования сервисов в составе «1С:Готовое рабочее место» (не на платформе Mail.Ru Cloud Solutions) составляет 21 руб. в день для «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Розница 8», и 22 руб. в день для «1С:Зарплата и управление персоналом 8», «1С:Управление торговлей 8», «1С:Розница 8» и «1С:Управление небольшой фирмой 8». Использование «1С:CRM 8» обходится партнерам в 27 руб. в день, «1С:Документооборот 8» — 28 руб. в день, «1С:Комплексная автоматизация 8» — 32 руб. в день. Работа с терминалом сопровождения стоит 70 руб. в день.

Что такое Mail.Ru Cloud Solutions

Как единая IaaS-платформа Mail.Ru Cloud Solutions начал работу в конце января 2018 г. Платформа объединила все облачные сервисы типа бизнес-для-бизнеса, запущенные ранее Mail.Ru: виртуальные машины Infra, «горячее» хранилище Hotbox и «холодное» хранилище Icebox, а также СУБД Tarantool. Mail.Ru объявила, что увеличит финансирование этого направления по сравнению с 2017 г., чтобы в перспективе в течение 3 лет завоевать 15% российского IaaS-рынка. Количество сотрудников, задействованных в направлении IaaS была увеличена в 3 раза.

В Mail.Ru Cloud Solutions предусмотрен доступ к приватной виртуальной сети, объектному хранилищу и хранилищу для бэкапов, балансировщику нагрузок, сетевым системам хранения данных NAS, NFS, CIS, блочному хранилищу и сервису управления конфигурациями.

По словам Дениса Аникина, технического директора Mail.Ru Cloud Solutions, платформа характеризуется высокой скоростью отклика и соответствует российскому законодательству. Документооборот осуществляется по упрощенной схеме, а русскоязычная техническая поддержка работает круглосуточно. Тем не менее Аникин отмечает, что «еще не весь российский бизнес пользуется облачными решениями либо не готов к переходу на них», несмотря на то, что это дает возможность оплачивать только те ресурсы, которые были реально использованы.

Как ранее писал CNews, в декабре 2016 г. Mail.Ru запустила сервисы «холодного» хранения данных «Облако для архивов» и «Облако для рабочих групп». Они дают корпоративным клиентам возможность хранить на серверах Mail.Ru резервные копии файлов, в том числе бекапы, логи, медиаконтент, научные, статистические данные и рабочие архивы, то есть такие файлы, к которым обращается небольшое количество пользователей, и делает это нечасто.

В январе 2017 г. Mail.Ru запустила сервис «горячего» хранения данных Hotbox, созданный на базе Облака для бизнеса. Новый сервис предназначен для клиентов, которым приходится хранить и раздавать большое количество файлов. Это могут быть популярные медиасервисы, интернет-сми, сайты с пользовательским контентом (UGC) или разработчики мобильных приложений. Hotbox рассчитан на высокие нагрузки и быстрый доступ к файлам.