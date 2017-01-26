Mail.Ru запустила «убийцу Amazon» для бизнеса

Mail.Ru вышла на рынок «горячего» хранения данных, запустив сервис Hotbox, предназначенный для корпоративных клиентов, которым нужен быстрый доступ к данным при высоких нагрузках. Сервис позиционируется как конкурент зарубежного аналога Amazon S3.

Mail.Ru предлагает протестировать Hotbox

Компания Mail.Ru запустила сервис «горячего» хранения данных Hotbox, созданный на базе Облака для бизнеса. Новый сервис предназначен для клиентов, которым приходится хранить и раздавать большое количество файлов. Это могут быть популярные медиасервисы, интернет-сми, сайты с пользовательским контентом (UGC) или разработчики мобильных приложений.

Hotbox начал работу в режиме закрытого бета-тестирования, участие в котором будет бесплатным для компаний. Заявку на участие можно подать по адресу biz.mail.ru/hotbox. На вопрос CNews, сколько продлится бета-тестирование, компания ответила, что о его окончании сообщит дополнительно.

Mail.Ru обещает, что расценки, которые вступят в силу по окончании тестирования, будут «ниже, чем у большинства аналогичных решений на рынке». Тарифы будут зависеть от объема занимаемого места, а также количества загрузок и запросов. Ориентировочная стоимость хранения данных после выхода из бета-режима составит около 2,5 руб. за 1 ГБ в месяц. Стоимость исходящего трафика составит 0,8 руб. за 1 ГБ.

Hotbox уже был протестирован такими заказчиками, как медиа-портал Life.Ru, сайт поиска удаленной работы FL.ru и сервис заказа еды и продуктов Delivery Club. Сама Mail.Ru хранит в Hotbox редакторский контент Hi-Tech Mail.Ru и других своих медиапроектов.

Возможности Hotbox

В отличие от «холодного» хранилища, запущенного компанией ранее, «горячее» предназначено для хранения данных, к которым постоянно обращается большое количество пользователей. Hotbox рассчитан на высокие нагрузки и быстрый доступ к файлам.

Mail.Ru вышла на рынок «горячего» хранения данных, запустив сервис Hotbox

Среди достоинств своего сервиса Mail.Ru отмечает масштабируемость и простое администрирование. Сервера находятся на территории РФ, что облегчает выполнение законов и работу с юридическими лицами. Кроме того, скорость ответа дата-центров будет выше, чем если бы это были зарубежные центры международных сервисов.

Hotbox совместим с интерфейсом прикладного программирования Amazon Simple Storage Service (S3), что ускоряет и облегчает переход на «горячее» хранение.

Запуск Icebox

В декабре 2016 г. Mail.Ru запустила сервисы «холодного» хранения данных «Облако для архивов» и «Облако для рабочих групп». Они дают корпоративным клиентам возможность хранить на серверах Mail.Ru резервные копии файлов, в том числе бекапы, логи, медиаконтент, научные, статистические данные и рабочие архивы, то есть такие файлы, к которым обращается небольшое количество пользователей, и делает это нечасто.

По словам Егора Ганина, руководителя направления облачных и бизнес-сервисов подразделения Почта и портал Mail.Ru, в первые дни после запуска бета-версии «холодного» хранилища компания получила более тысячи запросов от корпоративных клиентов. Среди заявок на Icebox поступали и заказы на «горячее» хранение, что дает Mail.Ru надежду на востребованность Hotbox в будущем.

Также в декабре 2016 г. Mail.Ru объявила о перезапуске проекта «Mail.Ru для бизнеса», который теперь представляет собой платформу сервисов типа b2b («бизнес для бизнеса»). Ранее аналогичный проект состоял просто из почты и сопутствующих инструментов.