 

После атаки WannaCry «дочка» «Мегафона» ищет новых ИТ-директоров

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, Текст: Игорь Королев
Розничная «дочка» «Мегафона» начала поиск новых руководителей и специалистов своего ИТ-подразделения. Это случилось после того, как компьютеры компании оказались поражены вирусом WannCry.

«Мегафон.Ритейл» требуется новое ИТ-руководство

«Мегафон.Ритейл» - розничная «дочка» сотового оператора «Мегафон» - начала поиск новых руководителей и специалистов своего ИТ-подразделения. Такие вакансии размещены «Мегафоном» в базе Headhunter.ru.

В числе в Москве ведется поиск кандидатов на позиции «руководитель ИТ» и «директор по информационным технологиям» «Мегафон.Ритейл». Поиск этих вакансий начался в период с 17 по 26 мая 2017 г.

Искомые компанией специалисты должны отвечать за эффективную организацию ИТ, организацию бесперебойной работы ИТ-сервисов и инфраструктуры, реализацию федеральных ИТ-проектов и пр.

Последствия атаки WannaCry

Издание «Роем.ру» увязывает открытие вакансий ИТ-руководителей «Мегафон.Ритейла» с глобальной атакой вируса-вымогателя WannaCry, начавшейся 12 мая 2017 г.

Этот вирус шифрует файлы на компьютере пользователя и требует за них выкуп в Bitcoin в размере, эквивалентном нескольким сотням долларов.

Вирус WannaCry использовал уязвимость в операционной системе Windows, «патч» к которой корпорация Microsoft выпустила за несколько месяцев до атаки трояна. Таким образом, от WannaCry пострадали ПК в организациях, которые своевременно не обновили установленные копии ОС Windows.

«Мегафон.Ритейл» сильно пострадал от WannaCry

От WannaCry пострадали ПК в Великобритании, США, Китае, Испании, Италии, Вьетнаме и других странах. Среди пострадавших были глобальная компания доставки FedEx, энергетическая фирма Iberdrola, поставщик коммунальных услуг Gas Natural и пр.
Поиск новых ИТ-шников оператором «Мегафон» совпал с атакой трояна WannaCry на его ПК

Троян WannaCry активно «прошелся» по российским государственным ведомствам и компаниям. По сведениям различных источников в Сети и по сообщениям самих организаций, атаке подверглись компьютеры РЖД, Сбербанка, МВД, Следственного комитета, Минздрава, МЧС и других крупных организаций.

В числе пострадавших оказался и «Мегафон» вместе со своей «дочкой» «Скартел» (торговая марка Yota). Вирус не затронул сервера, обслуживающие телекоммуникационную сеть компании, но в течение некоторого времени вызвал перебои в работе call-центра и розничной сети.

Поиск новых ИТ-руководителей «Мегафон.Ритейл» начался как раз после того, как компьютеры компании были поражены вирусом WannaCry. Пресс-служба «Мегафона» не стала комментировать возможную связь между этими двумя событиями, сославшись на то, что смена сотрудников является обычным процессом.

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